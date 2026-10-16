El Pibe Valderrama aparece sin su melena en una campaña de Andina Refajo sobre autenticidad

La marca de Central Cervecera usó videos del exfutbolista sin pelo para abrir una conversación sobre lo que hace único a un ícono y llevarla a la receta tradicional del refajo.

Durante los últimos días circularon en redes sociales dos videos de Carlos “El Pibe” Valderrama sin la melena que lo acompaña desde sus años en las canchas. En el primero, el exjugador se sube a un carro con la cabeza rapada. En el segundo, publicado en sus propias cuentas, aparece cortándose el pelo junto a su esposa, Elvira Redondo. Valderrama confirmó después que ambas piezas eran una simulación visual y que formaban parte de una campaña de Andina Refajo, la marca de Central Cervecera.



La acción retoma un episodio de hace años, cuando Valderrama rechazó una oferta de dos millones de dólares por cortarse el cabello con el argumento de que su imagen representaba una marca de identidad que no estaba en venta. Según la marca, los videos generaron un alto volumen de conversación digital, incluso fuera de Colombia, y reabrieron la discusión sobre el efecto que produce alterar la imagen de un ícono reconocido.

En su pronunciamiento, Valderrama explicó la intención de la campaña: “Mucha gente se sorprendió al verme calvo. La idea era demostrar que cuando a un símbolo se le quita una característica muy propia, genera conversación. Mi autenticidad no tiene precio, por eso ni hoy ni hace años entregué mi melena por dos millones de dólares”.

Del rasgo personal a la receta

Andina Refajo traslada la idea de autenticidad del exfutbolista a su propio producto. La marca plantea que las tradiciones, la cultura popular y los ingredientes tradicionales funcionan como vehículos de autenticidad y, en el caso del refajo, vincula esa condición con mantener la receta tradicional con gaseosa Colombiana.

Central Cervecera presenta Andina Refajo como una mezcla lista para tomar que combina su receta con las gaseosas Colombiana e Hipinto, pensada para acompañar la mesa, las celebraciones y los encuentros familiares.

La campaña invierte la lógica habitual de trabajar con una celebridad: le quita por un momento el rasgo que lo hace reconocible y deja que la conversación en redes crezca antes de revelar la marca. Cuando llega la explicación, la audiencia ya está pendiente de ella, y Andina Refajo cierra el mensaje con un atributo concreto de producto, la gaseosa que usa en la mezcla, para reclamar un lugar en una categoría muy ligada a la tradición del país.