Durante años, muchas conversaciones de marketing han empezado con la misma pregunta: ¿dónde está nuestra audiencia? Hoy necesitamos añadir otra: ¿cómo llega a elegirnos?

Una persona puede descubrir una marca mientras ve un vídeo, buscar opiniones, consultar a un asistente de IA y resolver una duda por WhatsApp antes de comprar. En ese recorrido, los sistemas que ordenan contenidos, seleccionan anuncios o elaboran respuestas inﬂuyen en las opciones que considera. La decisión sigue siendo humana, pero los caminos que conducen a ella están cada vez más mediados por tecnología.

Para las marcas, esto cambia el papel de la creatividad. Cada pieza debe expresar una propuesta reconocible y, al mismo tiempo, responder a contextos, necesidades y momentos de decisión diferentes. Un mensaje que despierta curiosidad puede no resolver la duda que frena una compra. Y una creatividad eficaz para quien conoce la marca puede resultar insuficiente para quien acaba de descubrirla.

En Adsmurai entendemos esta transformación como parte de un cambio más amplio en la forma de hacer marketing: pasar de acciones y canales aislados a un sistema de crecimiento conectado, donde creatividad, tecnología, datos y estrategia trabajan sobre un mismo objetivo de negocio. Porque el verdadero reto ya no consiste únicamente en llegar a más personas, sino en comprender qué impulsa sus decisiones y utilizar ese conocimiento para generar resultados.

En ese escenario, producir más contenido puede ser necesario. La cuestión es qué aprendemos de ese esfuerzo.

La escala empieza por la diversidad de ideas

La IA y la automatización amplían las posibilidades de producir y adaptar contenido. Pero disponer de más versiones no garantiza que estemos ofreciendo más razones para elegirnos.

Cambiar un fondo, un tamaño o una frase puede facilitar la distribución de una campaña. Explorar motivaciones, objeciones y formas de explicar el valor de un producto permite avanzar en algo distinto: entender qué necesita cada persona para tomar una decisión.

Esa diferencia debería estar en el centro de cualquier estrategia de creatividad a escala. Antes de multiplicar piezas, necesitamos definir qué queremos descubrir con ellas. Qué beneficio merece protagonismo, qué duda debemos resolver o qué formato ayuda a comprender mejor la propuesta.

Después, necesitamos un proceso para trasladar los resultados a la siguiente decisión creativa. Sin ese aprendizaje, la velocidad de producción puede convertirse en velocidad para repetir lo mismo.

De la respuesta al anuncio al resultado de negocio

El trabajo de Adsmurai con Virgin Mobile Colombia ilustra la importancia de conectar experimentación y negocio. El objetivo era aumentar las líneas con recarga manteniendo el control del coste de adquisición. La estrategia combinó una reestructuración de Google Ads con pruebas continuas de audiencias, formatos y hooks creativos en Meta. La monitorización permitió detectar fatiga y redistribuir inversión hacia las combinaciones con mejor rendimiento.

Entre enero y julio, el volumen mensual de líneas con recarga creció un 174%, mientras el CPA se redujo un 34,7%. Son resultados del conjunto de la estrategia, en la que creatividad, estructura de campañas, audiencias y señales trabajaron de forma coordinada.

Hay un elemento especialmente relevante: la referencia para evaluar el resultado eran las líneas efectivamente activadas por el cliente. Esa conexión permite interpretar el rendimiento publicitario desde lo que ocurre en el negocio.

Para quienes acompañamos a las marcas, esta es una responsabilidad fundamental. Una plataforma puede registrar una conversión; nuestra conversación con el cliente debe llegar hasta el valor que representa.

Crear para ser elegidos

La evolución del descubrimiento nos obliga a trabajar en dos planos relacionados: comprender cómo las personas deciden y cómo los sistemas distribuyen las oportunidades de conectar con ellas.

Eso exige propuestas de valor claras, diversidad creativa y señales útiles para orientar la inversión. También requiere criterio para interpretar los resultados sin dejar que una métrica de plataforma sustituya al objetivo comercial.

Desde la dirección de clientes, creo que debemos llevar la conversación sobre creatividad a escala hacia esas decisiones: qué estamos aprendiendo del consumidor, cómo cambia lo que producimos y qué impacto tiene en su elección.

En Adsmurai creemos que el futuro del marketing pasa precisamente por esa capacidad de conectar tecnología e inteligencia humana. La ventaja competitiva no estará simplemente en producir más contenido o incorporar nuevas herramientas de IA, sino en construir sistemas que permitan experimentar, aprender y tomar mejores decisiones de forma continua.

La IA puede acelerar la producción. Pero el verdadero crecimiento llegará de saber qué merece escalar, por qué funciona y cómo convertir ese aprendizaje en resultados sostenibles para las marcas.

Por Fernanda Salinas, Latam Client Services Director de Adsmurai Colombia

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