Falabella y Eugenia Fernández presentan en Colombiamoda 2026 una colección inspirada en la biodiversidad colombiana

En el marco de Colombiamoda 2026, Falabella y la diseñadora colombiana Eugenia Fernández presentaron una colección exclusiva que toma como inspiración la biodiversidad del país y que hace parte de la estrategia de la compañía para fortalecer el talento local y ampliar el acceso a propuestas de diseño nacional.

La colección está compuesta por 55 referencias femeninas, entre vestidos, blusas, pantalones, chaquetas y conjuntos, cuyas propuestas creativas retoman elementos de la flora, la fauna y los paisajes colombianos. Los estampados evocan la selva y la riqueza natural del territorio, mientras que la paleta de colores incluye tonos vino, mandarina, verde oliva y azul cielo, entre otros. Según el comunicado, se trata de una propuesta concebida con un enfoque versátil, contemporáneo y atemporal.

La colaboración también responde a la estrategia de Falabella de impulsar el diseño colombiano mediante alianzas con creadores nacionales. De acuerdo con la compañía, en los últimos años ha desarrollado más de 20 colaboraciones con diseñadores y ha promovido iniciativas como Colombia Diseña, con el propósito de ampliar la visibilidad del talento local y acercar estas propuestas a un público más amplio.

"Nos emociona profundamente presentar de la mano de Eugenia Fernández esta colección que materializa una visión muy particular del diálogo entre lo natural y lo construido que resuena con fuerza con la identidad y la idiosincrasia de lo colombiano. En Falabella creemos que el diseño y la producción local merecen un lugar especial en el circuito de la moda nacional e internacional y por eso trabajamos de la mano de los mejores para hacer posible que lleguen a cada vez más personas", afirmó Carolina Orozco, gerente de Negocios de Falabella.

La colección estará disponible desde el 29 de julio a través de Falabella.com y en tiendas físicas seleccionadas de Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali y Cartagena.

Con esta alianza, la compañía continúa apostando por las colaboraciones con diseñadores colombianos como parte de su estrategia de posicionamiento dentro del mercado de moda y de fortalecimiento de su propuesta de valor alrededor del diseño local.

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