Burger King se toma las frecuencias vacías de radio en Colombia

Burger King sabe que el sonido de una radio vacía no es muy agradable, pero… ¿y si te dijeran que ese "ruido blanco" tiene algo en común con sus famosas hamburguesas a la parrilla?

En un giro creativo que desafía las expectativas, la compañía ha invitado a todos sus clientes a escuchar las frecuencias vacías de radio, y no lo hace por pura diversión (aunque hay un poco de eso), sino porque el inconfundible sonido de las ondas vacías es sorprendentemente similar al chisporroteo de sus jugosas hamburguesas en la parrilla.

"En Burger King, buscamos constantemente innovar en las formas en las que nos conectamos con nuestras audiencias", explica Sandra Dionissio, Directora de Marketing de Burger King. "Con esta campaña lo que buscamos es despertar los sentidos de nuestra audiencia a partir de las similitudes que existe entre el sonido de un dial de radio sin audio con nuestras hamburguesas a la parrilla, llevarlos desde el lugar dónde lo escuchen hasta nuestras cocinas a saborear una deliciosa Whopper, es toda una experiencia sensorial. Esta estrategia refuerza nuestra rebeldía y el coolness de nuestra compañía".

Burger King busca seguir creando acciones disruptivas, utilizando recursos que pueden ser cotidianos que pasan desapercibidos, demostrando así su ingenio para conectar con sus clientes de una forma inesperada y memorable. ¡Y todo para recordar que esa hamburguesa irresistible, a veces, solo cuesta 8.900 pesos!

¿Por qué lo hacen? Simple: ¡Para hacernos salivar! Y, por supuesto, para despertar la curiosidad de todos los amantes de la buena comida. Si alguna vez te has preguntado qué haría Burger King con el espacio entre una canción y otra, ahora ya sabes: una Whopper.

Acerca de Burger King

Burger King® es la segunda cadena de comida rápida más grande del mundo, con más de 18,000 restaurantes en 100 países y territorios. Desde 1954, Burger King ha sido el hogar de la hamburguesa "Whopper", un ícono de la cocina a la parrilla. Su lema "Be Your Way" refleja su compromiso de ofrecer una experiencia única y personalizada a cada cliente.

