Llega Expovinos 2024

Vuelve el evento más esperado en Colombia por los amantes del vino: Expovinos, feria que en 2024 llega a su edición número 19. Del 1 al 3 de agosto enólogos, sommeliers, periodistas especializados y público en general se reunirán en Corferias para la feria de vinos más importante de Latinoamérica dirigida al consumidor.

“El mercado del vino en Colombia mueve 289 millones de dólares anuales impulsado por el motor de un consumo de 1,2 litros por persona y 3,290 millones de cajas de 9L vendidas. En la primera edición de Expovinos en 2005 en el país apenas se bebían 0,3 litros por persona al año, en la versión del 2018 se llegó a la cifra de 0,75 litros anuales y en 2023 alcanzamos los 1,2 litros, lo que representa un crecimiento del 300% en los 19 años de historia de Expovinos, feria que busca aumentar el consumo per cápita, promover la cultura de vino y seguir consolidándonos como la feria más importante de Latinoamérica en torno al vino, donde todos los clientes tienen el placer de elegir un portafolio robusto en Colombia”, afirmó Carlos Mario Giraldo, gerente general de Grupo Éxito.

En Colombia Grupo Éxito es líder en la venta de vino. De cada 100 pesos en ventas en retail, 48,3 pesos son vendidos por el Grupo Éxito según cifras de Nielsen. Carulla y Éxito equivalen a más del 81,45% de las ventas de vino del Grupo Éxito, con una participación de 51,14% y 30,31% respectivamente.

Los vinos ocupan el segundo lugar en las ventas de licores en Grupo Éxito con una participación del 13,34%, después de las cervezas (42,31%) y por encima de los whiskys (12,88%). Grupo Éxito ofrece a los consumidores colombianos más de 1500 referencias representadas por 90 proveedores que se diferencian así: 870 tintos, 344 blancos, 126 rosados, 212 espumantes y 24 referencias de vinos dulces.

Vivir el vino

“Expovinos 2024 celebra 19 años de historias vividas a través del vino, donde hemos aprendido que este no se explica, se vive. Cada sorbo evoca sensaciones únicas: la calidez de reuniones entre amigos o la alegría de celebraciones familiares. Bajo el concepto "Vivirlo es mejor que explicarlo", te invitamos a sumergirte en una experiencia única en la feria, explorando pabellones llenos de novedades y sorpresas que capturan la esencia del amplio universo del vino. Esta celebración no sería posible sin nuestros más de 90 proveedores, tanto nacionales como internacionales, que enriquecen cada edición. En el Grupo Éxito, ofrecemos una selección extensa con más de 344 referencias de vino blanco, 212 de espumantes, 870 de vino tinto, 126 de rosé y 24 de vino dulce, cada botella contando una historia por descubrir y compartiendo tradiciones y pasiones de todo el mundo”, comentó Carlos Ariel Gómez, vicepresidente comercial y de abastecimiento de Grupo Éxito.

Para vivir el vino se tendrá una variada oferta gastronómica con restaurantes, food trucks y clases de cocina con los chefs de la Escuela de Cocina Carulla, cava VIP, además de música en vivo con orquestas, conjuntos, solistas y discjockeys. En la Escuela de Vinos los visitantes podrán aprender o profundizar sus conocimientos sobre distintas temáticas del vino con más de 21 charlas y conversatorios con expertos nacionales e internacionales. Y como todos los años, la tan esperada Cata a ciegas que premia a las mejores botellas de la feria en 12 categorías y cuyos vinos ganadores son referencia de compra para el consumidor colombiano.

Portugal es el país invitado de Expovinos 2024

“Portugal es un país pequeño en extensión (92.391 kilómetros cuadrados) con un poco más de 10 millones de almas, pero gigante en la producción de vinos de calidad con una tradición en el cultivo de vides de 2000 años. En sus 14 regiones vinícolas, se producen casi 700 millones de litros de vino siendo el cuarto productor de la Unión Europea y sexto productor mundial. Su consumo per cápita anual es de 50 litros, el mayor del mundo. En Expovinos los colombianos podrán conocer y disfrutar de variedades de vinos lusos como Vinho Verde, Oporto, Douro y Madeira, entre muchos otros tipos de vinos, de un país que cuenta con más de 500 variedades de uvas autóctonas”, comentó José Rafael Arango, sommelier del Grupo Éxito, catedrático universitario, primer colombiano en ser juez internacional del Concurso Mundial de Bruselas y miembro de la Confraria do Vinho do Porto.

La uva: la reina de Expovinos

Entre la primera versión de Expovinos hace 19 años y hoy, la entrada de nuevas variedades de uvas ha sido exponencial en nuestro mercado. Según el ampelógrafo Tim Umwin existen más de 24.000 variedades de uva en el mundo, sin embargo, las Master of Wine Jancis Robinson y Julia Harding junto al Doctor Joseph Vouillamoz escribieron en su obra Grapes que actualmente el ser humano ha vinificado y embotellado 1.368 variedades de uva que se encuentran disponibles en el mercado mundial.

El público que asista a Expovinos, además de las tradicionales uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Chardonnay o Sauvignon Blanc, hallará uvas increíbles como las tintas Garnacha, Cabernet Franc, Tannat, Zinfandel, Bobal, Petit Verdot, Bonarda, País, Nero d’Avola, Touriga Nacional, por mencionar algunas de una pléyade de variedades. O cepas blancas como Godello, Malvasía, Xarel-lo, Parellada, Verdejo, Albillo, Viognier, Gewürztraminer, Roussanne, Marsanne, Viura, Macabeo, Palomino, Pedro Ximénez, por mencionar solo algunas de las nuevas variedades disponibles en Colombia.

La invitación es acumular sensaciones y momentos inolvidables en Expovinos de 1 al 3 de agosto en Corferias. La boletería de Expovinos podrán adquirirla en tuboleta.com, el valor de la boleta es de $45.000 y la copa podrán adquirirla dentro de la feria a $15.000

