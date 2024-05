Conozca la nueva Ford Bronco Wildtrak que llegó a Colombia

Tras el concepto “el icono de la aventura” Ford Bronco Wildtrak, llega a Colombia con el paquete Sasquatch y el ADN indomable que tanto caracteriza a esta línea icónica de la marca, especialmente creada para los amantes de las aventuras todoterreno.

La estética de este nuevo lanzamiento combina el estilo retro y moderno, mantiene su robustez y estética distintiva. En términos de rendimiento, Bronco cuenta con un motor de alta potencia y sistema 4x4 avanzado, que ofrece mayor personalización para el off-road, mientras que en tecnología y conectividad, destaca gracias a su sistema SYNC4 de última generación que proporciona una experiencia intuitiva, y gracias a características avanzadas de asistencia al conductor, ofrece alta seguridad.

Motor que destaca en el mercado colombiano

Al contar con un motor V6 biturbo EcoBoost® de 2.7L, que entrega una potencia de 330 hp y 563 Nm de torque y una transmisión automática de 10 velocidades de última generación, que incluye la función “Skip Shift”, más la posibilidad de cambiar marchas en modo secuencial, Bronco atiende a las necesidades de los clientes que desean domar las carreteras más retadoras, sin importar el tipo de terreno.

Sasquatch, el complemento todoterreno

La nueva Ford Bronco Wildtrak representa una combinación entre la robustez de la Serie F y el espíritu rebelde que caracteriza al Mustang. Con una carrocería sobre chasis y un sistema inteligente de tracción con cuatro modos disponibles 4x2, 4x4 automática, 4x4 alta y 4x4 baja

Para terrenos difíciles o rocosos que requieran de tracción total, el paquete Sasquatch además, agrega una relación de transmisión final de 4.7 a uno con bloqueo electrónico de diferenciales delantero y trasero y una barra estabilizadora delantera y trasera.

A su vez, el ícono de la aventura cuenta con una suspensión H.O.S.S. 3.0 (High Performance Off-Road Stability Suspension) con amortiguadores de derivación interna FOX™ con componentes de alta resistencia especialmente afinados y calibrados, llantas de 35 pulgadas, guardabarros ensanchados, tijeras de suspensión delanteras de aluminio y mayores recorridos de suspensión, lo que logra que tenga una capacidad de vadeo de 850 milimetros, todo parte del paquete Sasquatch.

Cuenta así mismo con un sofisticado sistema de gestión de terrenos denominado G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), que permite elegir entre siete opciones que configuran múltiples parámetros del vehículo, que optimizan su comportamiento en función del tipo de conducción requerida: Normal, Sport, Baja, Resbaladizo, Arena, Barro y Eco.

La Nueva Bronco Wildtrak incorpora el Trail Toolbox, un conjunto de tecnologías para mejorar la experiencia todoterreno, como el control de velocidad crucero off-road llamado “Trail control”.

Pensando en maniobras en lugares pequeños o estrechos, el “Trail-Turn Assist” es una tecnología concebida para la conducción lenta en caminos con obstáculos grandes: este sistema aplica el freno a la rueda trasera interior, que ofrece un radio de giro mucho más cerrado. La versatilidad de la Nueva Bronco en caminos estrechos se vuelve aún mayor con el modo de conducción “Trail One-Pedal driving”: al levantar el pie del acelerador, los frenos se activan. Al presionarlo nuevamente, se liberan los frenos, y se logra calibrar la aceleración con alta precisión.

“Nuestra geografía nacional es impresionante y la Nueva Bronco Wildtrak Sasquatch está lista para acompañar a los colombianos en esa aventura. Desde las montañas más altas y los desiertos más hostiles, hasta los lugares más remotos e inhóspitos que los amantes de la aventura extrema quieren conquistar, la Bronco Wildtrak ha sido diseñada para llevar a los entusiastas del aire libre hasta los lugares más increíbles”, explicó Andrés Barón, Gerente de Marca de SUV de Ford Colombia.

Ford Bronco Wildtrak se encuentra disponible en todos los concesionarios Ford a nivel nacional, con disponibilidad de entrega en junio de 2024. Este legendario vehículo tiene un precio especial de lanzamiento de $299.990.000 y está disponible en cuatro colores: Rojo Puro, Azul Glaciar, Plata Puro y Gris Carbón.

Un icono mantiene su esencia

La nueva Bronco se inspira en la primera generación de la década de los 60s, pero incluye detalles que la catalogan moderna. Con sus luces redondas delanteras LED, combinadas con la parrilla delantera con diseño exclusivo, la característica silueta cuadrada y las entradas de ventilación en la parte frontal que se abren y cierran en función de la demanda de aire para el motor que favorecen la aerodinámica, hacen que la experiencia de la aventura sea excepcional.

Incluyen sellos de autenticidad Bronco y rines de 17 pulgadas con capacidad "Beadlock" calzadas con neumáticos Mud Terrain (MT) de 35 pulgadas y su capacidad off-road se potencia con atributos funcionales y versátiles como son sus ganchos delanteros fijados al chasis, el protector de bajos y de zócalos “Rock-Rails” además de la quinta rueda de repuesto homogénea. Por último, las puertas sin marco, que pueden guardarse en el interior del vehículo, y el techo fácilmente desmontable permiten practicidad y mayor acercamiento con la naturaleza.

Los detalles SÍ importan

La Bronco Wildtrak no deja de ser una SUV dentro de Ford, y como tal, la experiencia a bordo es superior gracias al equipamiento de confort y tecnología embarcada. Los asientos delanteros ofrecen ajuste eléctrico de 10 posiciones para el conductor y 8 posiciones para el pasajero. El volante y los asientos delanteros tienen calefacción y son tapizados en cuero. La función de entrada sin llave permite arrancar el motor remotamente, acceder al vehículo y ponerlo en marcha en forma “manos libres”. Además, ingresar a la Bronco Wildtrak es simple gracias a sus agarraderas estratégicamente ubicadas y los estribos laterales.

La tecnología Ford está presente en el interior de la Nueva Bronco Wildtrak, en donde se destaca su pantalla central multitáctil LCD de 12 pulgadas, equipada con el sistema SYNC® 4. El sistema es compatible con Apple Car Play y Android Auto inalámbricos, ofrece cargador inalámbrico y se complementa con un sistema de sonido premium B&O con 10 parlantes y Subwoofer, navegador GPS nativo, reconocimiento de voz mejorado, la posibilidad de configurar diferentes perfiles guardando la configuración de cada uno de los conductores y la posibilidad de visualizar por completo el manual del propietario, al poderlo navegar de manera intuitiva y fácil.

La experiencia digital inmersiva se complementa gracias al volante con dirección asistida eléctricamente (EPAS) y el tablero instrumental multifunción maximiza la información con una pantalla digital LCD de 8 pulgadas.

La aventura es segura

Ford Co-Pilot 360, es el paquete de tecnologías semiautónomas de asistencia a la conducción de Ford, que incluye sistema de monitoreo de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado, asistencia pre-colisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones, sistema de mantenimiento de carril, asistente de arranque en pendiente (HLA), asistencia de maniobra evasiva, control de velocidad crucero adaptativo, cámara 360 y luces delanteras automáticas. Completan el paquete de tecnologías las luces delanteras altas automáticas, frenado post-colisión y el sistema de control de oscilaciones de remolque. Cuenta, además, con discos de frenos ventilados en las 4 ruedas con ABS y EBD, que le permiten a la nueva Bronco, adentrarse en la aventura con total seguridad.

incluye seis airbags (frontales, laterales y de cortina), anclajes ISOFIX para sillas infantiles, y cinturones de seguridad delanteros regulables y traseros laterales y centrales de 3 puntos con recordatorio y detección de pasajeros, alarma perimetral y sistema de monitoreo de presión en cada neumático.

58 años de la Leyenda

La insuperable Bronco llega al mercado colombiano a fortalecer el portafolio de vehículos SUV off-road que Ford ya cuenta en el país con la Bronco Sport 4x4, el SUV mediano que se destaca por ofrecer la mejor capacidad todoterreno en su segmento.

Bronco es la legendaria SUV off-road de Ford, un vehículo aventurero por excelencia que, a lo largo de sus cinco generaciones, ha reflejado el estilo de vida de sus clientes y ha sido parte integral de la cultura, e historia apareciendo en innumerables películas y canciones.

Después de 25 años, Bronco volvió al mercado norteamericano con una sexta generación a fines del 2020 que ha sido aclamada por los clientes, fanáticos y la prensa de ese mercado. Cada Bronco Wildtrak está diseñada desde fábrica para adaptarse a los más de 60 accesorios disponibles desde su lanzamiento, sin comprometer su seguridad o rendimiento. Ideal para aventureros, Bronco está lista para ser la protagonista en cualquier historia.

También le puede interesar: Google anuncia nuevas funciones y herramientas para empresas basadas en IA