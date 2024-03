SEVEN SEVEN y BUBU BURGER lanzan una colaboración entre moda y comida

En una alianza que desafía las convenciones, SEVEN SEVEN y BUBU BURGER han anunciado una colaboración que combina la moda con la gastronomía. Desde el pasado 20 de marzo, estas marcas lanzaron una colección de ropa, "SEVEN SEVEN x BUBU Hecho con Amor", junto con una hamburguesa especial, "77 Spice BuBu".

La colección es titulada "SEVEN SEVEN x BUBU Hecho con Amor", la cual ofrece una gama de prendas inspiradas en elementos icónicos de las hamburguesas. Desde camisetas hasta gorras y sudaderas, cada prenda está diseñada para capturar la esencia de BUBU BURGER, mientras que al mismo tiempo refleja el distintivo de SEVEN SEVEN.

“Esta colaboración busca resaltar la conciencia que tienen las nuevas generaciones alrededor de la producción local, por lo que la llamamos ‘SEVEN SEVEN x BUBU Hecho con Amor’, un valor fundamental para ambas marcas. La hamburguesa es uno de nuestros antojos favoritos. Por esta razón, la volvimos protagonista de prendas fundamentales como t-shirts, gorras, hoodies y camisas. Si eres amante de las hamburguesas, por qué no ¡vestirla también! Y más si es una BuBu, hecha de ingredientes locales como SEVEN SEVEN, afirma Sophie Douer Gerente de Marcas PASH.

Pero la colaboración no se detiene en la moda; también incluye una experiencia gastronómica con el lanzamiento de la hamburguesa especial "77 Spice BuBu". Esta creación, disponible por tiempo limitado, ofrece una combinación de sabores que reflejan el aura de ambas marcas.

“Cuando nos juntamos con SEVEN SEVEN, encontramos que podíamos imprimir nuestro sabor en una colección de ropa y ellos notaron que podían reflejar su estética en una de nuestras hamburguesas, por lo que también tendremos la edición especial para SEVEN SEVEN. Estamos felices de llegar al estómago y corazones de nuestros clientes y también a sus closets” afirmó Santiago Hoyos, Gerente y socio fundador de BUBU BURGER.

Además de las ofertas, los clientes que adquieran la colaboración o la hamburguesa especial recibirán bonos de descuento del 20% para futuras compras en SEVEN SEVEN, tanto en tiendas físicas seleccionadas como en línea.

También le puede interesar: El "Templo del Perreo" regresa al Festival Estéreo Picnic 2024