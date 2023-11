Llega el festival MAESTROS Edición Quesos Artesanales Locales

Según el diccionario de la RAE el queso es definido como el “Producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche con características propias para cada uno de los tipos según su origen o método de fabricación” y este alimento es, por estos días, una destacada figura que cobra especial interés en la escena gastronómica de Colombia.

Los Quesos Artesanales Locales de cinco grandes MAESTROS QUESEROS y de sus comunidades, las de los CAMPESINOS lecheros de cada una de sus regiones, son los protagonistas de la primera edición del Festival MAESTROS creado por la chef Alejandra Falla con el objetivo no solo de crear experiencias memorables en torno a conceptos gastronómicos de impacto sino sobre todo para visibilizar el trabajo de tantas personas que hay detrás de la elaboración y de los procesos de esos exquisitos alimentos y productos que consumen y deleitan tanto a los colombianos como a los turistas que visitan el país.

“Quienes participen en el Festival MAESTROS Edición Quesos Artesanales Locales podrán vivir una atmósfera exclusiva en donde el queso y cinco destacados maestros queseros artesanales de Cundinamarca y Boyacá son las estrellas. Los asistentes podrán elegir entre cuatro experiencias gastronómicas con queso, además de Jamón La Ibérica, bandas en vivo, DJ, cine mudo, bar con whisky The Macallan, ginebra Monkey 47, vinos exclusivos, spritz, negronis y mimosas como cócteles, Acqua Pana y San Pellegrino, una cava de puros y habanos y la belleza de las rosas Don Eloy”, explica Alejandra Falla, chef anfitriona.

André Barreto (Papá Pacho Lechería, Ubaté, Cundinamarca); Tobías Rijnsdorp (HolaAndes, Guatavita, Cundinamarca); Mathieu Lacoste (Matche Colombia, La Calera, Cundinamarca), Catalina Alvarado (Kilo Alimentos, Sotaquirá, Boyacá) y Jessica Zangen, La Ratonera, son los maestros queseros presentes en esta primera edición del festival boutique.

Los quesos artesanales colombianos han ganado reconocimientos en concursos internacionales como World Cheese Awards: Colombia ha ganado doce medallas en este certamen donde compiten quesos de todo el mundo.

Nueve de estas medallas están en el Festival MAESTROS Edición Quesos Artesanales Locales:

Oviedo, España 2021, El Kilo (Queso Paipa), Medalla de Bronce.

Oviedo, España 2021, La Ratonera, (Flor de Montaña), Medalla de Oro.

Newport, Gales 2022, Holaandes (Queso Gouda), Medalla de Bronce.

Newport, Gales 2022, La Ratonera, (Cabritas), Medalla de Plata.

Trondheim, Noruega 2023, La Ratonera (Duque Naranja), Medalla de Plata.

Trondheim, Noruega 2023, La Ratonera (Barón Rojo), Medalla de Bronce

Trondheim, Noruega 2023, La Ratonera (Cabra Beoda), Medalla de Bronce.

Trondheim, Noruega 2023, Holaandes (Holaandes Putumayo), Medalla de Plata.

Trondheim, Noruega 2023, Holaandes (Monte Maduro), Medalla de Plata.

Cada maestro quesero invitado ofrecerá una cata que maridará con una selección de vinos exclusivos, o con vinos y destilados o con mimosas ilimitadas en un brunch mediterráneo, o con whisky The Macallan . Las cuatro experiencias anteriores llevarán a los participantes a un viaje por los sabores, colores y texturas de los productos de las queserías artesanales colombianas. Imperdible el menú de cinco tiempos de la chef Alejandra Falla.

Estas son las historias de los maestros queseros que estarán en el festival:

Jessica Zangen, La Ratonera. En noviembre del 2014, abre puertas una pequeña quesería, La Ratonera, un emprendimiento familiar de quesos artesanales creado por Jessica Zangen y su esposo Juan Dennis, quienes le han puesto alma y corazón para ser reconocida a nivel nacional e internacional. Un sueño de crear quesos colombianos, partiendo de la mejor leche de la Sabana de Bogotá teniendo inspiración y gran respeto por las mejores tradiciones queseras del mundo. “Los quesos de La Ratonera son elaborados artesanalmente con leche de fincas muy selectas de pequeños productores de la Sabana cerca a Bogotá, donde los animales están en libre pastoreo y cuya alimentación y cuidado imprime sabores y aromas únicos. No tenemos los Alpes Suizos, ni la Sierra de Grazalema, en España, pero si la Cordillera de los Andes y nuestros valles y páramos, que nos permiten crear magia y sorprender paladares. Es ahí donde nace nuestra inspiración. No tenemos la tradición quesera europea, pero si una gran creatividad e innovación empresarial para aportar el mayor valor agregado a nuestra materia prima y obtener así productos de altísima calidad de cara a los mercados internacionales”, afirma Jessica Zangen. La Ratonera es la quesería colombiana más premiada en Colombia con cinco medallas de los World Cheese Awards para sus quesos: Flor de Montaña, Medalla de Oro 2021-2022. Cabritas, Medalla de Plata 2022-2023. Duque Naranja, Medalla de Plata 2023-2024. Cabra Beoda, Medalla de Bronce 2023-2024. Barón Rojo, Medalla de Bronce 2023-2024.

André Barreto, Papá Pacho Lechería. “Soy franco-colombiano y regresé de Francia después de haber estudiado ciencias políticas para retomar la finca de mis abuelos en Ubaté. Quería cambiar de vida, volver al campo, encontrarle un sentido a mi existencia. Trabajar con animales, plantas, ser campesino tiene una dimensión casi mística. ¡Todo parte de la tierra, una sociedad no se desarrolla sin comida! Aprendí con varios productores en Francia, mujeres y hombres generosísimos que me enseñaron lo que sus padres y abuelos les habían transmitido. Y pues nada, aquí estamos en la lucha como dicen, dándole duro y parejo, tratando de hacer quesos de alta calidad con sabores muy particulares que son la expresión de la tierra, de los pastos, de las vacas y sobre todo de las bacterias, hongos y demás microorganismos de nuestra finca. El queso maduro es un nicho en Colombia con un gran potencial, hasta ahora está empezando ese mercado, y realmente por tener vacas en pastoreo todo el año tenemos una calidad de materia prima extraordinaria. Para el Festival Maestros Edición Quesos Artesanales Locales seleccionamos el Briollo, el Zipachego, la Rueda de Tausavita y el Salar que son las verdaderas joyas de nuestra cava”. Pacho Lechería www.papapacholecheria.com @papa.pacho.lecheria en Instagram

Tobías Rijnsdorp, HolaAndes. HolaAndes fue fundado en 2017 como quesería artesanal combinando el arte del queso tradicional Holandés con la riqueza natural de Los Andes. Las vacas felices de la vereda producen la leche fresca y natural pastoreando afuera todo el año y el queso está elaborado con mucho amor por mujeres jóvenes de la vereda las cuáles aprendieron el arte de los mejores queseros de Holanda. Los quesos no contienen colorantes ni conservantes y maduran en la cava en condiciones naturales dentro 6 semanas hasta 15 meses. HolaAndes ha ganado premios nacionales e internacionales por la calidad del queso como Medalla de Bronce, Mejor queso Gouda del Mundo, World Cheese Awards, Gales 2022; Medalla de Plata, Holaandes Putumayo, World Cheese Awards, Noruega 2023; Medalla de Plata, Holaandes Monte Maduro, World Cheese Awards, Noruega 2023. “Nací en Gouda, una ciudad en Países Bajos muy famosa por sus quesos. Hace seis años he traído la receta original de mi ciudad a una vereda de Guatavita. He aprendido el arte de este queso en una quesería artesanal de mi país y descubrí que en Colombia podemos hacer este queso como lo hacemos en Holanda: con buenos pastos y buena leche. Leche que les compramos a la Cooperativa de lecheros de Monquetiva (Cundinamarca) a quienes les garantizamos la compra constante de su leche a un mejor precio. Además, ellos son socios en un 50% de HolaAndes, un caso de éxito de un modelo económico rural sostenible. La invitación es al Festival Maestros Edición Quesos Artesanales Locales pues vamos a probar quesos deliciosos como un queso trufado de cinco meses de maduración que trae trufas de Francia y que es una de las joyas de nuestra cava”. HolaAndes www.holaandes.com @queseria_holaandes en Instagram.

Mathieu Lacoste, Matche Colombia. “Matche es el deseo de unir la milenaria cultura del queso francés con la biodiversidad colombiana. En el Festival Maestros estaremos compartiendo con los participantes nuestros deliciosos quesos curados y nuestra pasión y nuestro amor por la quesería. Gracias a @matche.colombia compartimos el arte del queso, de la panadería y del maridaje a través de experiencias sensoriales diversas y siempre encantadoras. Con un buen pan, un buen queso, una linda compañía y un entorno agradable, la vida es más feliz”. Después de una infancia en la campiña francesa, se graduó en Ciencias Políticas y Diplomacia (IEP Toulouse, Francia) y posteriormente en Estudios Latino Americanos (IHEAL, Sorbonne Nouvelle, Paris, Francia). Llegó a Colombia en el 2009 dónde se ha desempeñado sucesivamente en el mundo del espectáculo y el sector ambiental antes de paulatinamente migrar a las temáticas de desarrollo sostenible, políticas públicas para el desarrollo, cambio climático y economía verde desde la cooperación internacional. En el 2017 empezó su reconversión en los temas agrícolas y desarrollo rural entre el Quindío, Europa y Ecuador. Buen amante de la gastronomía y de los productos artesanales del campo, empezó a fabricar quesos en el 2020 y a descubrir una vocación muy apasionante. Maestro Quesero, creador de @matche.colombia, un emprendimiento rural sostenible que se dedica a la creación de quesos curados de autor que fusionan técnicas europeas con la biodiversidad colombiana. @matche.colombia en Instagram.

Catalina Alvarado de Kiloalimentos, productora de queso Paipa de origen de Sotaquirá, Boyacá. El Queso Paipa es un tesoro gastronómico colombiano, único queso con Denominación de Origen (DO municipios de Paipa y Sotaquirá) con más de 170 años de tradición. Este es un queso con 30 días de maduración, leche de vaca, leche cruda, totalmente natural y artesanal. Vamos a encontrar un queso con corteza, con sabores a leche, un poco a frutos secos, tonos de madera. Es un queso bastante flexible con un aroma a campo. https://kiloalimentos.com @kilo_alimentos en Instagram. Catalina Alvarado es profesional en finanzas. De raíces maternales paipanas, “crecí en la ciudad, pero siempre cercana y maravillada por nuestros campos “cundiboyacenses". Mi gran motivación y sueño es generar un modelo económico rural sostenible. El queso Paipa siempre estuvo en la mesa de la casa de la abuela, recuerdo perfectamente su aroma, siempre había un trozo disponible... para acompañar cualquier comida. Un alimento muy cercano y familiar, pero con el tiempo no me era fácil encontrar un buen queso Paipa.

Compartiendo gustos similares por los alimentos de calidad, con historia y las ganas de hacer proyectos con impacto social y ambiental, con mi socio, Sergio Torres, compañero y amigo de la universidad, con experiencia en proyectos sostenibles, decidimos indagar sobre el queso Paipa, su ecosistema, historia, y la falta de acceso a diferentes lugares del país, dentro de nuestro proceso de investigación, casi un año compartiendo con familias rurales con tradición en la elaboración de este queso, aprendiendo y entendiendo el arte de hacer este alimento, llegamos a una vereda del Municipio de Sotaquirá, llamada Avendaños, es históricamente un territorio de origen del queso Paipa, es la más lejana.. Solo tiene acceso caminando o en animales, un camino largo, exigente acompañado de paisajes imponentes, montañas de colores maravillosos, aromas naturales ... Simplemente inspirador, en dónde viven pocas familias ...alrededor de 30.

Allí para mí gusto probé uno de los mejores quesos Paipa. Este lugar fue mi inspiración para fortalecer la idea de valorar, rescatar y continuar con esta tradición de más de 170 años de este queso en los territorios de Sotaquirá y Paipa ( municipios con la denominación de origen) y el compromiso de no dejar perder este tesoro gastronómico, poder compartirlo con más personas, que todos tuviesen este gran placer de saborearlo. De ahí empezamos a trabajar con maestras queseras innatas, dándoles su verdadero valor de maestras, reconociendo su labor y conocimiento, nos complementamos aportando nuestro conocimiento para lograr hacer un queso con la receta ancestral, totalmente natural, transmitiendo el aroma a campo de estos territorios y cumpliendo con los estándares de calidad y exigencias del mercado. Nuestro equipo de trabajo está conformado por mujeres y jóvenes rurales.

Nuestro queso es con leche cruda, con leche de pequeños productores de Sotaquirá, quienes no generan un gran impacto en el ecosistema, respetando y apoyando las economías circulares que tradicionalmente tienen, artesanal, totalmente natural, no tiene ningún aditivo, colorante ni químico, madurado mínimo 21 días, tenemos también quesos con mayor periodo de maduración y en diferentes presentaciones.

Es así como en el 2021 decidimos dar a conocer al mundo que en Colombia tenemos un único queso con maduración y denominación de origen, un tesoro gastronómico, participamos en un concurso reconocido a nivel mundial, "World Cheese Awards" Colombia nunca había participado, ( por fortuna y gran orgullo nos encontramos con la quesería " la Ratonera", premiados igualmente),eran más de 4000 quesos de todo el mundo y ahí estábamos ... Nuestra categoría " denominación de origen - otros quesos" obtuvimos medalla de Bronce, los jueces resaltaron el aroma a campo de nuestro queso . Es para nosotros una gran satisfacción de esta sinergia de conocimiento y amor por nuestro campo, por nuestras recetas ancestral y un compromiso por continuar haciendo el mejor queso Paipa del mundo y un gran reto ser sostenibles y responsables con nuestra tierra para que pueda llegar cada vez más a sus paladares”.

“Si usted es un turófilo, es decir, un amante del queso, y desea vivir alguna de las exclusivas experiencias gastronómicas con su pareja, sus amigos o su familia, le invitamos al Festival MAESTROS Edición Quesos Artesanales Locales los días viernes 17 y sábado 18 de noviembre, concluye Alejandra Falla, chef anfitriona y gerente de La Picadería.

Festival Maestros de Quesos Artesanales, viernes 17 y sábado 18 de noviembre.

Carrera 7 # 218 – 30 La Picadería Horario: 11 a.m. a 11:30 pm.

Informes y reservas: 310 292 7187 @lapicaderia en Instagram.

También te puede interesar: La preocupación por la salud y el ambiente está cada vez más posicionada en la mente del consumidor