La preocupación por la salud y el ambiente está cada vez más posicionada en la mente del consumidor

En la actualidad, hemos sido testigos de una transformación fundamental en la mentalidad del consumidor, quien ha adquirido una conciencia cada vez más aguda respecto al impacto ambiental de sus elecciones alimentarias. En la actualidad la sostenibilidad y la preservación del planeta son temas cruciales y los consumidores han asumido un papel activo al tomar decisiones informadas sobre los alimentos que eligen al comprar. Este cambio hacia la conciencia ambiental se refleja no solo en la búsqueda de opciones orgánicas y locales, sino también en la preferencia por productos que promueven prácticas agrícolas sostenibles y la reducción de la huella de carbono.

En ese sentido, los resultados del Índice de Tetra Pak 2023 han sido revelados, ofreciendo una visión reveladora sobre las cambiantes preferencias de los consumidores a nivel mundial en relación con la salud, la sostenibilidad y la alimentación.

La investigación, realizada en colaboración con la firma Ipsos y entrevistando a 5.000 personas en diez países, destaca un creciente compromiso de los consumidores con la salud del planeta; Un 54% de los encuestados considera el futuro del planeta al tomar decisiones sobre sus compras alimenticias, señalando una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de la sostenibilidad.

Un destacado dentro de esta investigación es el cambio hacia una mayor disposición a consumir alimentos saludables que también sean respetuosos con el medio ambiente; el 70% de los participantes expresó su disposición a elegir productos que no dañen el entorno, y un 54% está dispuesto a modificar su dieta para contribuir a un mundo mejor.

Adolfo Orive, presidente y CEO de Tetra Pak, comentó "los resultados del Índice 2023 reflejan la dirección que ha tomado la compañía en los últimos años con el fin de descarbonizar la industria alimentaria y hacer que los sistemas alimentarios sean más resilientes y sostenibles”.

Un aspecto destacado que se logra analizar es la disminución global en el consumo de carne, con un 56% de los encuestados citando motivos de salud para adoptar dietas flexitarianas, pescatarianas, vegetarianas o veganas. Además, el 36% lo hace por razones medioambientales, reflejando una creciente conciencia sobre el impacto ambiental de las elecciones dietéticas.

En cuanto a la motivación de compra, la conveniencia ya no es el principal impulsor. Sorprendentemente, el 70% de los participantes indicó que sacrificaría la conveniencia por productos más saludables, esta decisión parece inalterada incluso por la coyuntura económica, ya que solo el 17% estaría dispuesto a renunciar a alimentos y bebidas beneficiosos para la salud debido a consideraciones financieras.

La investigación también destaca el papel crucial de las innovaciones alimentarias y la tecnología en la evolución de las preferencias del consumidor. El 62% de los encuestados cree que la tecnología desempeñará un papel fundamental en un futuro más sostenible, aunque algunos expresan preocupaciones sobre la naturalidad de estos productos en comparación con los alimentos frescos y no procesados.

El potencial de los nuevos alimentos

Las innovaciones alimentarias desempeñan un papel fundamental a la hora de ofrecer productos no solo sabrosos, sino también eficientes desde el punto de vista de los recursos. En ese sentido, los consumidores están dispuestos a adoptar innovaciones que mejoren la forma de vivir y comer, el 62 % cree que la tecnología tiene un rol en un futuro más sostenible. De igual manera, algunos consumidores temen que estas innovaciones no sean tan naturales como los alimentos frescos y no procesados, por lo que es fundamental encontrar el equilibrio adecuado.

“En muchas partes del mundo, la gente depende de productos como la leche y los jugos para su nutrición diaria, por lo que es fundamental optimizar su cadena de valor con innovaciones en abastecimiento, envasado, procesamiento y distribución, que es donde hemos estado desempeñando un papel activo junto con nuestros clientes y proveedores”, concluyó el ejecutivo de Tetra Pak.

También le puede interesar: Sunmedia presenta una guía para lograr campañas efectivas en el 'Black Friday'