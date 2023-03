Regresa Burgerville, el festival que rinde tributo a la historia de la hamburguesa

Hablar de Burgerville trasciende el título de festival, porque es un sueño hecho realidad. Lo que inició como una idea de cuatro amigos, hoy se consolida como un escenario que además de vender más de 3.500 platos por hora, destaca el talento de alto nivel que hay en Bogotá y se convierte en el destino perfecto para “parchar” con los amigos, la familia y las mascotas, bajo la premisa de compartir. Este año, los asistentes viajarán a los 70’s en un mundo temático con buena música, buenos tragos y marcas aliadas que llevan la experiencia a otro nivel.

Por esta razón en 2023 The Gula Group y Coca-Cola presentan la segunda edición de Burgerville, del 3 al 5 de marzo en el Parque del Chicó, donde 30 de los mejores restaurantes de la capital diseñarán una hamburguesa y un acompañamiento exclusivamente para este gran evento. Las boletas están disponibles en Tuboleta.

“The Gula Group tiene como objetivo fortalecer la identidad de Bogotá como un destino gastronómico, creando eventos innovadores de alto impacto como Burgerville, que elevan el nivel de esta industria y dan mayor visibilidad a la excelente oferta de restaurantes de la capital”, asegura Laura Sánchez, co-fundadora y directora de The Gula Group.

The Gula Group abre las puertas del cuarto festival que ha creado hasta la fecha, invitando a sus asistentes a viajar a otra época y a disfrutar un recorrido gastronómico exclusivo en donde se rinde homenaje a este clásico de la comida rápida: la hamburguesa.

“Para nosotros, anunciar el “line-up” o listado de restaurantes es como cuando un festival de música anuncia los talentos. Los cupos son finitos, son treinta… Entonces hacemos un trabajo cuidadoso cuando los escogemos. Cada vez es más gratificante trabajar con los restaurantes, porque la vara está más alta y los festivales han crecido en gran parte gracias a ellos. He probado varias de las creaciones y les puedo asegurar que en Burgerville están las mejores hamburguesas de la ciudad”, asegura Alejandro Escallón, director general de BogotaEats y co-fundador de The Gula Group.

La convocatoria y selección de lujo de restaurantes se realizó bajo la curaduría de BogotaEats, encargados de invitar al festival a 30 de las mejores propuestas de la ciudad, de los cuáles 11 restaurantes no se especializan en hamburguesas y le están apostando a crear su mejor versión para ganarse el corazón de quienes visiten Burgerville.

Los amantes de la buena comida y los buenos planes podrán disfrutar de un menú extenso creado por estos grandes de la escena local como: Agadón, Andrés Carne de Res, Bandido, Bícono, Burger Fries, Cabrera, Dilip, Dixie Chicken House, Don Doh, El Libanés, Gauchos, Gordo, HAB Café, Home Burgers, Ideal, Juan Burgers, Just a Burger, Ko, Koldo Miranda, La Brasserie, La Fama, Le Grand, Los Valientes, Oak, Oficial, Salón Tropical, Sir Frank, Street Bao, Tomodachi, y Ugly American.

Aunque la protagonista del festival es la hamburguesa, los creadores saben que hay otro participante que no puede quedar por fuera y es por eso que suman a su propuesta 30 acompañamientos también diseñados en exclusiva para los días del festival, haciendo de este un evento único, donde sólo los comensales podrán decidir al final cuál fue su combo perfecto. Pero la oferta gastronómica no acaba ahí, los postres no pueden faltar y estarán a cargo de Beiked, Home Ice Cream & Shakes, Luisa Postres, Mercari y Popsy.

Dentro de las novedades para el 2023 se encuentra la alianza con el museo más importante de país, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Juntos trabajarán de la mano en pro de posicionar la ciudad a nivel nacional e internacional, y por eso, qué mejor que amplificar el aniversario número 60 del museo presentando a los asistentes un despliegue museográfico sorpresa en Burgerville. Los grandes festivales del mundo giran en torno a las industrias creativas y éste no será la excepción.

Es así como este grupo de soñadores sigue consolidando su legado en la escena local con miras a llegar a nuevos escenarios a nivel mundial. En su primera edición el reto fue grande y en 2023 lo será aún más. The Gula Group le apuesta a incrementar el número de platos vendidos, pasando de 99.400 del año anterior a 120.000. Están seguros que en esta oportunidad recibirán cerca de 25.000 visitantes y podrán generar más de 630 puestos de trabajo entre proveedores, equipos logísticos, staff de marcas, restauranteros y sus equipos.

No cabe duda que Burgerville además de ser un plan imperdible se ha convertido en un hito para los amantes de las experiencias disruptivas en la ciudad.

Franjas de entrada al parque:

Viernes y sábado de 11:00 am a 3pm y de 4pm a 9:00 pm.

Domingo de 11:00 am a 3pm y de 4pm a 7:00 pm.

