Spider-Man aterriza en el retail colombiano tras su estreno

Falabella, Éxito y Pepe Ganga encabezan la activación comercial, que incluye un showroom en Titán Plaza y colecciones desarrolladas por marcas como LEGO, Hasbro y Funko.

Con el estreno de "Spider-Man: Un Nuevo Día" en los cines en 29 de julio, los fanáticos de Spider-Man tendrán mucho que disfrutar este año.

Durante las próximas semanas, el universo del icónico Super Héroe llegará a Colombia con una serie de experiencias pensadas para que niños, familias y fans de todas las edades puedan vivir la emoción del personaje más allá de la pantalla. Espacios temáticos, encuentros con Spider-Man, activaciones en retail y una amplia oferta de productos oficiales harán parte de una iniciativa que busca convertir una visita al centro comercial en un plan para compartir en familia.

Uno de los principales escenarios de esta iniciativa será Falabella, que durante aproximadamente un mes contará con un Product Showroom completamente inspirado en Spider-Man dentro de su tienda de Titán Plaza. Allí, los visitantes podrán recorrer un espacio especialmente diseñado para descubrir las diferentes colecciones oficiales del personaje, reuniendo en un mismo lugar productos de distintas categorías para niños, jóvenes y fanáticos de todas las edades.

"Spider-Man ha acompañado a generaciones enteras con historias que inspiran valentía, responsabilidad y perseverancia. Hoy queremos que esa conexión trascienda el cine y se convierta en una experiencia que las familias puedan vivir juntas, descubriendo nuevas formas de acercarse a uno de los super héroes más queridos del mundo", afirma Laura Bonnet, Gerente de Marketing para Disney Consumer Products, Caribbean & South Andean de The Walt Disney Company Latin America.

La experiencia continuará los días 1 y 15 de agosto, cuando el público tendrá la oportunidad de conocer al personaje. Entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., quienes visiten Falabella Titán Plaza podrán tomarse una fotografía con el super héroe y, al presentar una factura de compra realizada en la tienda, recibirán una impresión como recuerdo de esta experiencia.

Pero Spider-Man no estará presente únicamente en Falabella. La campaña también llegará a los principales puntos de venta del país a través de una amplia oferta de productos desarrollados por importantes aliados comerciales, llevando el universo del personaje a categorías como juguetes, calzado, moda, útiles escolares, accesorios, artículos para el hogar y coleccionables.

Bata, MIC y Movies, Hasbro, Scribe, Primavera, Cachivaches, LEGO, Funko y Falabella, entre otras marcas, harán parte de esta iniciativa con colecciones especialmente diseñadas para acercar el universo de Spider-Man a la vida cotidiana de los consumidores. A su vez, retailers como Pepe Ganga y Éxito se sumarán a la campaña con presencia destacada del portafolio en sus puntos de venta.

"Gracias al trabajo conjunto entre Disney, Cinecolor, los licenciatarios y nuestros aliados comerciales, hoy podemos ofrecer experiencias que permiten a los consumidores seguir disfrutando de Spider-Man más allá de la película. Queremos que cada visita a las tiendas también se convierta en una oportunidad para descubrir el universo del personaje, compartir en familia y llevarse un recuerdo de esta historia", señala Paula Cabas, Gerente de Marketing de Cinecolor Colombia.

Con experiencias presenciales, espacios temáticos y una de las colecciones de productos oficiales más amplias de la temporada, Spider-Man buscará convertir las próximas semanas en una oportunidad para que miles de familias colombianas encuentren nuevas formas de conectar con uno de los personajes más emblemáticos del entretenimiento.

También te puede interesar: El producto dejó de ser lo que vendes