Angélica Escrucería, CEO de VML, asume también como CEO de Ogilvy Colombia

Con el nombramiento, la ejecutiva queda al frente de dos de las principales agencias creativas del grupo WPP en el país.

Escrucería ocupa el cargo de CEO de VML Colombia desde 2026 y ahora suma la dirección de Ogilvy Colombia. La ejecutiva tendrá la tarea de conectar en una misma visión la creatividad, la tecnología, la experiencia, la consultoría y el negocio de ambas compañías.

En VML, Escrucería lideró la integración de creatividad, consultoría, tecnología y martech bajo una sola estrategia, un proceso que ahora extiende a Ogilvy con el objetivo de ofrecer a las marcas soluciones integrales que combinen creatividad, datos, innovación y resultados de negocio. vml

Dos décadas entre agencias

Publicista, con maestría en Negocios Digitales y especialización en Marketing Estratégico, Escrucería acumula más de 20 años de experiencia en publicidad, marketing integrado y transformación digital. Antes de VML dirigió Dentsu Creative Colombia como CEO, con responsabilidad sobre la cultura, la reputación, el crecimiento y la rentabilidad de la operación. En ese cargo anunció en 2024 la llegada de Diana Triana como CCO de la agencia, con el reto de seguir construyendo su reputación creativa en Colombia. insiderlatam

Su carrera en el grupo WPP comenzó antes. En Wunderman Thompson pasó de Chief Business Development Officer en Colombia a Growth Director para Latinoamérica, con base en Bogotá, a cargo de la agenda de marketing de la red en la región, las iniciativas regionales de nuevos negocios y el acompañamiento a los clientes más grandes. También trabajó en DDB, Y&R y JWT, y fue gerente general de Mutato Colombia y vicepresidenta de crecimiento en Colombia para Wunderman Thompson y JWT. insiderlatamvml

Antes de VML, Escrucería fue CEO de Dentsu Creative Colombia. Asumió el cargo el 15 de enero de 2024, con reporte directo a Philippe Seignol, CEO de Dentsu Creative Latam, y desde allí lideró la oferta creativa, que incluía estrategia de marca y comunicaciones, tecnología y experiencia, y la práctica de CXM, con commerce, martech y CRM. Su gestión abarcó la cultura, la reputación, el crecimiento y la rentabilidad de la operación, y en 2024 sumó a Diana Triana como CCO de la agencia..

En 2020, Revista P&M la reconoció como una de las Women to Watch, distinción que destaca a las mujeres que, por sus aportes y liderazgo, son referentes del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en Colombia. Adicionalmente, la UCEP la reconoció como impulsora de cambio en la industria, y en el Agency Scope de Scopen figura entre los profesionales mejor valorados por los anunciantes en el puesto 11 de los mejores directores de agencia.

Con este nombramiento, los clientes de las dos agencias tendrán un mismo liderazgo local para redes con perfiles distintos: Ogilvy, con su tradición en construcción de marca, contenido y relaciones públicas, y VML, con su enfoque en tecnología, consultoría y martech. El trabajo de Escrucería consistirá en coordinar esas capacidades y mantener al tiempo la identidad de cada marca frente al mercado.