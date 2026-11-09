Pandora amplía en Colombia su colección con Marvel

Pandora presentó en el mercado colombiano nuevas piezas de Marvel x Pandora, la colección con la que traslada a la joyería algunos de los símbolos más reconocibles de los superhéroes. La compañía nació hace más de 40 años como una pequeña joyería en Copenhague, hoy tiene presencia en más de 100 países y se presenta como la marca de joyería más grande del mundo. Su modelo de negocio gira alrededor de la personalización: el cliente combina piezas para construir un accesorio propio. La alianza con Marvel aplica esa lógica a la telaraña de Spider-Man, el Reactor ARC de Iron Man y el lema de Wakanda, referencias que el público identifica de inmediato con cada personaje y su historia.

El charm colgante de Spider-Man, elaborado a mano en plata esterlina, lleva cristales artificiales en tonos azul y fucsia sobre un diseño de araña que alude a la resiliencia del personaje. Para Iron Man, la marca diseñó un charm de The Avengers que reproduce el traje con esmalte aplicado a mano y baño de oro de 14 quilates. Dos circonitas cúbicas en las manos le suman brillo, y el casco lleva grabada la frase “Encuentra tu poder”. Wakanda llega en el Anillo Pantera Negra, de plata esterlina, con dos cristales artificiales negros y la inscripción “WAKANDA FOREVER”. La colección incluye también diseños inspirados en Capitán América, Thor, Loki y Guardianes de la Galaxia, y las piezas ya están disponibles en la tienda en línea de Pandora Colombia.

Licencias para llegar a nuevos públicos

Las colaboraciones con franquicias de entretenimiento ocupan un lugar fijo en la estrategia de Pandora desde hace más de una década. La relación con Disney arrancó en 2015 con la colección Disney Classics y la marca la ha ampliado de manera continua. Antes de llegar a Marvel, la joyera ya diseñaba piezas basadas en Harry Potter y Star Wars, y con Warner Bros. desarrolló una colección inspirada en Game of Thrones. La lista sigue creciendo: en junio de 2026 lanzó una línea inspirada en Toy Story, que se suma a las colecciones temáticas creadas con propiedades de Disney y otras compañías del entretenimiento.

Cada franquicia le abre la puerta a una comunidad de fans con su propia relación emocional con los personajes, desde quienes crecieron con los clásicos animados hasta los seguidores de las sagas de ciencia ficción o fantasía. La primera colección con Marvel salió en 2022 con un objetivo comercial explícito: Pandora la planteó como una forma de ganar reconocimiento y deseabilidad de marca, dentro de su estrategia de crecimiento Phoenix, que concentra la inversión en Moments, su plataforma central de producto. Esa estrategia, lanzada en 2021, apunta a un crecimiento sostenible y a atraer consumidores más jóvenes.

Un formato pensado para coleccionar

Los charms se suman al brazalete Pandora Moments, el formato con el que la marca invita a armar la pulsera pieza por pieza. Una licencia como Marvel, con decenas de personajes y seguidores fieles a cada uno, encaja en esa lógica de compra acumulativa: cada fan elige los héroes con los que se identifica y los combina con otras piezas de la marca. El anillo, por su parte, funciona como pieza única o dentro de un stack, la tendencia de llevar varios anillos combinados en la misma mano.

La sostenibilidad también forma parte de la colección. Pandora elabora sus joyas con plata y oro 100% reciclados, usa piedras creadas por el ser humano y se propuso reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para 2030. En términos de mercadeo, la marca suma así un segundo argumento de compra al vínculo emocional con los personajes: el fan elige una pieza por el héroe que representa y, al mismo tiempo, encuentra en el origen de los materiales un atributo que respalda su decisión.

Para las marcas que trabajan con licencias de entretenimiento, el caso de Pandora ofrece una pista sobre cómo llevar una franquicia a objetos de uso diario. El resultado depende de escoger el detalle que el fan reconoce sin explicación y de integrarlo a un producto que ya tiene su propia lógica de uso y de recompra.