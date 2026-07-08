Las mascotas cambiaron la cultura y las marcas

En Colombia, el marketing de mascotas pasó de ser una categoría especializada a una industria que prioriza relaciones de confianza, acompañamiento y comunidad alrededor del vínculo entre las personas y sus mascotas.

Según proyecciones de Euromonitor International, el gasto relacionado con mascotas en el país alcanzará los 6,1 billones de pesos al cierre de 2026. Más allá del crecimiento del sector, esta cifra evidencia un reto para las marcas: construir comunidad y pertenencia.

Detrás de esta transformación, hay un cambio cultural profundo. Hoy, las mascotas ocupan un lugar central en las familias y representan compañía, bienestar emocional e identidad para miles de personas. Esto ha redefinido las expectativas de quienes las cuidan.

El pet parent colombiano es más informado y exigente; busca productos y servicios, pero también orientación y bienestar para su animal.

Para Andrea González Bernal, cofundadora y chief marketing officer de Laika, esta evolución cambió la forma de construir marca. “Por eso, evolucionamos de e-commerce a comunidad”, explica. La compañía entendió que la relación con las mascotas debía construirse a través de experiencias, contenido y espacios de conexión.

Esta visión refleja una tendencia creciente: las marcas ya no compiten solo por atención, sino por ser relevantes en la vida cotidiana de las personas. Más que convertirse en una love brand, el desafío es generar confianza y pertenencia. En palabras de Andrea, cuando una marca ayuda a cuidar mejor a un miembro de la familia, deja de ser una tienda para convertirse en un aliado.

Sin embargo, construir comunidad también implica responsabilidad. “Hoy las personas no buscan solo productos para sus mascotas; buscan confianza, acompañamiento y comunidad”, destaca Andrea.

Por ello, iniciativas de bienestar animal, adopción y apoyo a comunidades pet cobran cada vez más relevancia. En un mercado cada vez más especializado, el futuro pertenecerá a las marcas capaces de construir relaciones significativas más allá del producto. “Las mascotas no solo transformaron hogares. También transformaron la manera en que las marcas deben relacionarse con las personas”, concluye Andrea.

Este artículo es una Colaboración paga con Laika.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.

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