"The Chosen One", la campaña de CUPRA que busca romper el marketing automotriz

Carolina Huertas, habló con P&M sobre la campaña global y como la compañía sigue destacándose como una marca que conecta con sus usuarios.

CUPRA, siempre se ha presentado como una marca disruptiva, y por ello presentan su nueva campaña “The Chosen One” trayendo a la pantalla una de las escenas destacadas y recordadas de la película de Harry Potter y la piedra filosofal.

Esta campaña global trae al actor Tom Felton, actor que interpretó a Draco Malfoy, y hace que la campaña tome como referencia el momento en el que la varita elige a su mago en la saga de Harry Potter, pero enfocado a la elección del automóvil adecuado, en este caso CUPRA. En este video entrevista, Carolina Huertas, gerente de marketing de CUPRA Colombia, explicó que “La campaña reinterpreta esta referencia simbólica trasladándose al mundo de la conducción. En este caso, es el volante el que elige a su conductor, convirtiéndo se en una referencia cinematográfica reconocible en una historia sobre conexión, identidad y pertenencia”, señaló Huertas.

“The Chosen One” es una campaña, que si bien fue creada en Barcelona, España. Este audiovisual está pensado para estar en todos los mercados donde opera la marca, lo que le está permitiendo a la marca mantener esa comunicación consistente y alineada con los valores de la marca. Por el lado del territorio nacional, la estrategia no requirió modificaciones para que mantuviera la esencia, característica de CUPRA y de la campaña.

Para CUPRA Colombia, la campaña responde al principal objetivo de la marca, que es incrementar el reconocimiento de marca. Además, acerca a más personas a la experiencia de conducción que ofrecen modelos como el CUPRA Formentor y el CUPRA Terramar, dos de los vehículos insignia, ‘’tenemos un grupo de personas que están totalmente obsesionadas con la marca y sabemos que esta campaña nos va a ayudar a reforzar esa conexión que tenemos con ellos y a conquistar ese público que todavía no ha conocido ni ha tenido la oportunidad de despertar todas las emociones que se puede tener con nuestros vehículos’’, agrega Huertas.

Cabe destacar, que entre enero y abril de este año, 2026, CUPRA registró un crecimiento del 982% en Colombia frente al mismo periodo de 2025, cifra que contrasta el crecimiento de entre 49% y 50%, “Esto para nosotros es un indicador de que realmente el mercado colombiano ha cogido muy bien la marca y que estamos atendiendo un segmento dentro del sector que realmente pues es bastante interesante para el público colombiano”, afirmó la gerente de marketing de CUPRA.

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