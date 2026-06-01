Sin leche, no hay vida, el homenaje de Alpina y Buentipo en el Día Mundial de la leche

Buentipo y Alpina celebran el Día Mundial de la Leche con un homenaje a esos pequeños momentos y reconocer su importancia para las familias colombianas y el sector ganadero del país.

En el marco del Día Mundial de la Leche, Alpina y Buentipo presentaron la campaña “Sin leche, no hay vida”, una iniciativa que busca destacar el papel de este alimento en diferentes momentos de la vida cotidiana y reconocer su importancia para las familias colombianas y el sector ganadero del país.

A través de una pieza audiovisual, la campaña plantea una reflexión sobre la presencia de la leche en experiencias, tradiciones y recuerdos que forman parte de la vida de las personas. El relato muestra cómo, a partir de elementos cotidianos, se construyen historias familiares y momentos compartidos alrededor de la mesa.

“Solemos ver la leche como un alimento más en nuestra nevera, pero la realidad es que ha estado presente, de forma silenciosa, en muchos de los momentos e historias que hacen parte de nuestra vida. En esta ocasión, Alpina quiere reconocer el valor de la leche, no solo por cómo nutre a las personas, sino también por todo lo que representa para el campo y para el país”, afirmó Andrea Restrepo, gerente de marca de Alpina.

La pieza también pone en valor el trabajo de los productores y familias ganaderas que participan en la cadena láctea. Según la marca, detrás de cada vaso de leche y de cada producto derivado existen historias que comienzan en el campo colombiano y que permiten que este alimento llegue diariamente a millones de hogares.

Con esta iniciativa, Alpina busca conmemorar el Día Mundial de la Leche resaltando el vínculo entre este alimento, las tradiciones familiares y el trabajo de quienes hacen posible su producción, distribución y consumo en el país.

La campaña fue desarrollada por Buentipo y está acompañada por una pieza audiovisual que se difundirá en diferentes canales de comunicación de la marca.

Cliente:

Catalina Montes - Directora ejecutiva

Andrea Restrepo - Gerente de marca

Carolina Páez - Jefe de comunicaciones

Mariana Sánchez - Practicante marca

Agencia:

Jose David Mendoza - CEO

Joffre Carmona - CCO

Quimet Brugués - CXO

Christian Tufano - VP creativo

Juana Cortés - Head de cuentas

Milena García - Directora de cuenta

Andrew López - Director creativo

Camilo Torres - Director creativo

Mateo Colmenares - Ejecutivo de cuenta

Sebastian Real - Director de arte

David Franco - Redactor

Manuela Montoya - Redactor

Diego Borjas - Director de producción

Erika Ramos - Productora ejecutiva

Francisco Jiménez - Director creativo de postproducción

Michael Rozo - Postproductor motion graphics

Esteban Torres - Líder de postproducción

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