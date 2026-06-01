Sin leche, no hay vida, el homenaje de Alpina y Buentipo en el Día Mundial de la leche

Buentipo y Alpina celebran el Día Mundial de la Leche con un homenaje a esos pequeños momentos y reconocer su importancia para las familias colombianas y el sector ganadero del país.
En el marco del Día Mundial de la Leche, Alpina y Buentipo presentaron la campaña “Sin leche, no hay vida”, una iniciativa que busca destacar el papel de este alimento en diferentes momentos de la vida cotidiana y reconocer su importancia para las familias colombianas y el sector ganadero del país.
A través de una pieza audiovisual, la campaña plantea una reflexión sobre la presencia de la leche en experiencias, tradiciones y recuerdos que forman parte de la vida de las personas. El relato muestra cómo, a partir de elementos cotidianos, se construyen historias familiares y momentos compartidos alrededor de la mesa.
“Solemos ver la leche como un alimento más en nuestra nevera, pero la realidad es que ha estado presente, de forma silenciosa, en muchos de los momentos e historias que hacen parte de nuestra vida. En esta ocasión, Alpina quiere reconocer el valor de la leche, no solo por cómo nutre a las personas, sino también por todo lo que representa para el campo y para el país”, afirmó Andrea Restrepo, gerente de marca de Alpina.
La pieza también pone en valor el trabajo de los productores y familias ganaderas que participan en la cadena láctea. Según la marca, detrás de cada vaso de leche y de cada producto derivado existen historias que comienzan en el campo colombiano y que permiten que este alimento llegue diariamente a millones de hogares.
Con esta iniciativa, Alpina busca conmemorar el Día Mundial de la Leche resaltando el vínculo entre este alimento, las tradiciones familiares y el trabajo de quienes hacen posible su producción, distribución y consumo en el país.
La campaña fue desarrollada por Buentipo y está acompañada por una pieza audiovisual que se difundirá en diferentes canales de comunicación de la marca.
Cliente:
Catalina Montes - Directora ejecutiva
Andrea Restrepo - Gerente de marca
Carolina Páez - Jefe de comunicaciones
Mariana Sánchez - Practicante marca
Agencia:
Jose David Mendoza - CEO
Joffre Carmona - CCO
Quimet Brugués - CXO
Christian Tufano - VP creativo
Juana Cortés - Head de cuentas
Milena García - Directora de cuenta
Andrew López - Director creativo
Camilo Torres - Director creativo
Mateo Colmenares - Ejecutivo de cuenta
Sebastian Real - Director de arte
David Franco - Redactor
Manuela Montoya - Redactor
Diego Borjas - Director de producción
Erika Ramos - Productora ejecutiva
Francisco Jiménez - Director creativo de postproducción
Michael Rozo - Postproductor motion graphics
Esteban Torres - Líder de postproducción
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