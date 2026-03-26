“Volvamos en familia, es nuestra segunda oportunidad” la campaña de Buchanan’s que invita a reconectarse a través del fútbol

En el fútbol existen momentos que quedan grabados para siempre, pero también existen las segundas oportunidades: instantes en los que la historia vuelve a abrir una puerta para reencontrarnos, aprender y volver a creer juntos. Hoy, 32 años después de aquel capítulo que marcó a toda una generación, Colombia vuelve al mismo escenario, pero esta vez con la grandeza y la valentía de pasar la página.

Esta iniciativa hace parte de la campaña “Volvamos en familia, es nuestra segunda oportunidad”, con la que Buchanan’s viene invitando a los colombianos a reconectarse alrededor del fútbol y los momentos que se viven mejor cuando se comparten. Tras anunciar su participación como promotor oficial del torneo de fútbol más importante del mundo, busca ahora convertir ese mensaje en un gesto colectivo que acompañe al país dentro y fuera de la cancha. Porque si algo ha demostrado el fútbol colombiano es que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe una oportunidad para volver a encontrarnos como país y como familia.

Inspirado en la tradición de los tifos, una de las expresiones más poderosas del fútbol mundial, Buchanan’s invita a los colombianos a convertir sus palabras en un símbolo colectivo de unión. A lo largo de la historia, estas grandes banderas han servido para transmitir mensajes que trascienden el juego: declaraciones de identidad, homenajes a ídolos y gestos que recuerdan que el fútbol también es comunidad.

Para esta ocasión, Buchanan’s habilitará una landing abierta al público: https://cloud.comms.diageo.com/Buchanans-Experiencia-Casa donde los colombianos podrán dejar mensajes de apoyo, unión y esperanza hasta el próximo 24 de marzo. Todos estos mensajes harán parte de un gran tifo que se desplegará en Estados Unidos durante el partido amistoso entre Colombia y Croacia, llevando a la tribuna las palabras de miles de hinchas que creen en algo simple pero poderoso: que el fútbol también da segundas oportunidades y que esta vez Colombia vuelve a ese escenario acompañada por una sola voz: la de una familia que decidió estar unida.

La iniciativa también reunirá a algunas de las figuras que hicieron parte de la historia del fútbol colombiano y que hoy representan ese legado que une generaciones de familias alrededor de la pelota. Nombres como Francisco Maturana, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Mario Yepes hacen parte de este movimiento que busca recordar que el fútbol, como la familia, se construye acompañándonos en las victorias, pero sobre todo en los momentos difíciles.

Como parte de la iniciativa, quienes participen dejando su mensaje podrán invitar a amigos y familiares a sumarse hasta el 31 de marzo a este movimiento a través de un sistema de referidos. Cada persona recibirá un código único para compartir e invitar a otros colombianos a registrarse y dejar también su mensaje.

El participante que logre reunir el mayor número de registros asociados a su código podrá ganar una Experiencia Buchanan’s en casa para compartir con hasta 10 personas, que incluye barra de drinks, bartender y botellas de la marca para disfrutar durante el partido de Colombia vs Portugal el próximo 27 de junio en el marco de la competencia de fútbol más importante del mundo.

Porque hay historias que no terminan cuando parece que lo hicieron. A veces simplemente esperan el momento correcto para volver a escribirse. Y esta vez, miles de colombianos lo harán juntos. Porque cuando la bandera se despliegue en la cancha y el balón empiece a rodar, el mundo no verá solo a once jugadores en la cancha. Verá a un país que decidió aprovechar su segunda oportunidad para volver a estar en familia.