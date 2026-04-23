Encabezada por Luis Díaz, Julián Álvarez, Vinicius Júnior y GATORADE®, presentan la nueva campaña global de la marca que invita a los atletas a confiar en el sudor la cual construye la grandeza.

Gatorade anunció el lanzamiento de “Trust What’s Inside”, una nueva campaña global de fútbol con la que retoma su plataforma “Is It In You?”. Este lanzamiento reúne a jugadors de talla internacional en las que se incluyen a Vinícius Júnior, Julián Álvarez, Luis Díaz, Christian Pulisic y Tajon Buchanan, entre otros.

Según la marca, la campaña busca conectar con nuevas generaciones de atletas a partir de mensajes relacionados con el entrenamiento, el esfuerzo y la preparación física. A partir de esto, el relanzamiento de “Is It In You?” se presenta como una continuidad de su posicionamiento histórico en el deporte.

El lanzamiento incluye una pieza audiovisual en la que participan los jugadores mencionados junto a jóvenes futbolistas. El contenido muestra distintas escenas de entrenamiento y juego, enfocadas en aspectos técnicos como el control del balón, la definición y la toma de decisiones en el campo. La pieza incorpora la canción “Beto’s Horns”, de CA7RIEL, Paco Amoroso, Fred again.. y Ezra Collective, y cuenta con narración de Clint Dempsey.

Como parte del enfoque de la campaña, la marca también destacó su trabajo en ciencias del deporte. De acuerdo con datos citados por Gatorade, un futbolista puede perder entre uno y dos litros de líquido durante un partido de 90 minutos, lo que ha llevado a desarrollar estrategias de hidratación específicas para este deporte.

En esa línea, el Gatorade Sports Science Institute (GSSI) ha trabajado con selecciones nacionales como Brasil, Colombia y Canadá en la medición de la pérdida de sudor y la generación de recomendaciones personalizadas de hidratación para los jugadores.

La campaña tendrá una implementación global que incluirá contenidos en redes sociales, activaciones digitales y presenciales, así como acciones de publicidad exterior y colaboraciones de edición limitada en vestuario, según informó la compañía PepsiCo.

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