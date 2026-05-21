Homecenter presenta “Yo Pongo La Casa”, la plataforma que convierte los hogares colombianos en el estadio más grande del país

“Yo Pongo La Casa” busca acompañar a los colombianos en la transformación de sus hogares para vivir el fútbol en compañía de familiares y amigos.

En Colombia, el fútbol no solo se vive en los estadios. Se vive en las salas llenas de amigos, en las terrazas donde se arma el asado, en los patios donde se celebra cada gol y en los hogares que se convierten en punto de encuentro durante cada partido de la Selección Colombia.

Bajo esa premisa, Homecenter, patrocinador oficial de las Selecciones Colombia desde hace más de 12 años, presenta “Yo Pongo La Casa”, una nueva plataforma de marca que busca convertir los hogares colombianos en el verdadero estadio del país durante esta temporada futbolera.

La iniciativa nace de una realidad cultural, millones de colombianos viven el fútbol desde casa. Por eso, en Homecenter creemos firmemente que los más de 18 millones de hogares del país, se transformarán en el estadio más grande para apoyar a la Selección Colombia en los próximos partidos. Nuestro rol, es inspirarlos, acompañarlos y facilitar el acceso en la preparación y transformación de esos espacios donde ocurren los encuentros, las celebraciones y los momentos que más unen al país.

“En Homecenter entendemos que el fútbol tiene el poder de reunir a los colombianos alrededor de una misma emoción, y esos encuentros suceden principalmente en casa. Con ‘Yo Pongo La Casa’ queremos celebrar precisamente ese rol del hogar como el lugar donde compartimos, nos emocionamos y vivimos juntos la pasión por la Selección Colombia”, señaló Mauricio Quintana, gerente de Mercadeo de Homecenter.

Más allá de una campaña de temporada, “Yo Pongo La Casa” integra experiencias, activaciones y alianzas pensadas para conectar el universo del hogar con la pasión futbolera en diferentes regiones del país. Como parte de esta apuesta, la marca realizará el Torneo de Especialistas de la Construcción, una iniciativa que recorrerá ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali para reconocer a quienes construyen los espacios donde millones de colombianos vivirán esta temporada junto a la Tricolor.

El torneo “Homecenter Pone La Cancha”. convocará cuadrillas y especialistas en jornadas de fútbol 5 diseñadas para promover el encuentro, la integración y el orgullo alrededor de quienes, todos los días, “ponen la casa” en Colombia. Las inscripciones estarán abiertas hasta agotar cupos y la primera fecha se realizará el próximo 24 de mayo en Bogotá.

La plataforma también contará con una alianza especial junto a Burger King, con la que ambas marcas buscarán complementar la experiencia futbolera en casa. A través de esta colaboración, los clientes que realicen compras superiores a $300.000 en Homecenter podrán acceder a beneficios especiales en Burger King, reforzando la idea de que, si Homecenter pone la casa, Burger King pone el sabor.

Adicionalmente, la iniciativa incluirá experiencias y activaciones en comunidades y territorios donde compartir alrededor de la Selección representa una oportunidad de encuentro y celebración colectiva.

Con “Yo Pongo La Casa”, Homecenter busca inspirar a los colombianos a preparar sus hogares para vivir el fútbol en compañía, reafirmando el papel de la casa como el lugar donde el país se reúne, celebra y comparte alrededor de una misma pasión.

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