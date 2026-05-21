Argentina: Los ganadores del #43 Lápiz de Platino: una noche de ideas, emoción y reconocimiento

Mercado Libre (TV), Shell (Gráfica), Villavicencio (Radio), Chocolinas (Música), Honda (Medios), Calm (Digital) y Missing Children (RRPP) fueron los Platinos. Quilmes fue el mejor Anunciante, Mercado McCann la mejor Agencia y LANDIA la mejor Productora
Con la conducción de Arturo Cuadrado y Andrea Fernández, la industria publicitaria volvió a reunirse para celebrar una nueva edición del Lápiz de Platino, el máximo reconocimiento a la creatividad argentina.
La noche comenzó con la bienvenida de Roberto Goldenberg, Presidente de Dossier, quien destacó la importancia histórica del premio y el valor de volver a encontrarse, agradeciendo especialmente a los auspiciantes que hicieron posible una nueva celebración que reunió a toda la industria. Andrea Fernández y Arturo Cuadrado recordaron luego el sistema de votación del Platino: todos los presentes habían sido jurados del Lápiz de Oro en alguna de sus categorías y esa misma noche serían los encargados de elegir, en vivo, a los grandes ganadores de Producción 2025.
La primera parte de la noche estuvo dedicada a la develación de los finalistas de las siete categorías: Música, Marketing Digital, Relaciones Públicas, Radio, Gráfica, Estrategia y Creatividad en Medios y Televisión (VER FINALISTAS).
Luego de la proyección de todas las piezas, los jurados realizaron la votación final mediante QR y formulario online, y en el segundo bloque, llegó el momento más esperado: la entrega de los Lápices de Platino (VER JURADOS).
La categoría Radio abrió la premiación y consagró a Villavicencio con “2 minutos 4 segundos”, creada por Digitas Buenos Aires
Ficha Técnica Villavicencio “2 minutos 4 segundos”
Anunciante: Agua Villavicencio (Aguas de Origen)
Carolina Gallego
María Begoña Piovan
María Emilia Daga
Agencia: Digitas Buenos Aires
Managing Director: Juan Cáceres
Operations Director: Mercedes Alonzo
Creative VP: Nicolás Goldstein
Director General Creativo: Leo Orsolini
Directora Creativa: Belén Grison
Equipo creativo: Dan Zigelbaum, Matias Grenabuena
Directora de cuentas: Laura Weil
Ejecutiva de cuentas: Catalina Fernández
Productora: The Pub
Luego fue el turno de Gráfica, donde Shell Advance obtuvo el Platino con “Cascos”, la pieza creada por Don by Havas
Ficha Técnica Shell “Cascos”
Anunciante: Raízen Argentina
Alejandra Peláez
Carolina Wood
Agencia: DON by Havas
CEO: Papón Ricciarelli
Gerente General: Jorge Villar
CCO: Gabriel Huici, Sergio Paoletta
Directores generales creativos: Paula Carboni, Belén Calzone, Joaquín Etchegaray
Directores Creativos: Matías Lobos León, Daiana Benitez
Directora de Arte Sr: Rocío Serbluk
Redactor Sr: Pablo Bugueiro Bertier
Head of Design: Lucas Gagliote
Diseño gráfico / producción: Ernesto Cabrera
Retoque Digital: ROMA ART STUDIO
Asistente de arte: Joaquín Camicha
Grouper de Cuentas: Natasha Yasbitzky
Directora de Cuentas: Mijal Sus
Supervisor de Cuentas: Santiago Bartoli
Ejecutivo de Cuentas: Gianfranco Bonfanti
Coordinador General: Mariano Ricciarelli
En Marketing Digital, Calm ganó con “El sonido del divorcio”, la campaña ideada por Ogilvy Argentina
Ficha Técnica Calm “El sonido del divorcio”
Anunciante: CALM
CMO: Malena Martin
Brand manager: Mia Siccardi
Manager de contenido: Josefina Romanelli
Content manager: Sabrina Erlich
Social Media Strategist: Estefanía Sosa
Creativa: Marina Poyo
Diseñador Gráfico: Maximiliano Destefano
Diseñadora Gráfica: Lucila Babis
Agencia: OGILVY ARGENTINA
CEO Ogilvy Latina Sur: CONSTANZA ARCHAIN
CCO Ogilvy Latina: KEKA MORELLE
CCO Ogilvy Latina Sur: MARIA LUJAN DONAIRE
CGO: FLORENCIO COLOMBO
Directores Creativos: ROBERTO PATXOT / STEFANY GUTIERREZ
Director de Arte: Sol Pushidjian / Kenzo Salvatore / Jazmín López Camelo
Redactores: Vincenzo Mazzei / Sofía Madjarian
Head of Digital: FEDERICO ARBALLO
Directora de Cuentas: MERCEDES CASTELLANI
Coordinación Creativa y Awards: LOLA MANZUR
Chief Communications Officer: MARINA PIACENTINI
Director producción agencia: GASTON SUEIRO
Producción agencia: JUAN SULZBERGER
Head of Planning Latina Sur: JAVIERA ROMERO
Planner: SALOMÉ DE LA FUENTE
Digital Strategist: FLORENCIA ZINO
Productora: WALDENSTUDIO.CO
Director: GUIDO CASSINI
Director de fotografía: CAMILA GRAIÑO
Director de arte: TERESA MORCILLO
Vestuario: JORNADA PINEDA
Productor ejecutivo: MATIAS PISANI
Productor: CRISTIAN IZZI
CEO productora: MATIAS PISANI / GUIDO CASSINI
Post productora: WALDENSTUDIO.CO
Edición: GUIDO CASSINI
li>Color: MARIAN WEBBLocutor: LETO DUGATKIN
li>Diseño de sonido: OIGA MUSICAProductora de música: OIGA MUSICA
li>Compañía Agencia influencers: MEDIALAB
Missing Children y di Paola Latina se quedaron con el Platino de Relaciones Públicas gracias a “El niño sin rostro”
Ficha Técnica Missing Children “El niño sin rostro”
Anunciante: Missing Children Argentina
Agencia: di Paola Latina
Artista: Sebastián Andreatta (Bih Art)
Director General Creativo Regional: Quino Oneto Gaona
Director General Creativo: Agustín Porris
Líder Creativo: Ezequiel Orlandi
Equipo creativo: Sebastián AndreattaQuino Oneto GaonaAgustín PorrisEzequiel Orlandi
Community Manager: Gastón Francisco De Felice
Productora: Retina
Productor: Juampi Carrizo
Editor: Lucas "Bebote" Ariel
Más tarde, Chocolinas obtuvo el Lápiz de Platino de Música con “50 años”, de la agencia CHECHE y la productora Supercharango
Ficha Técnica Chocolinas 50 años
Anunciante: Bagley
Natalia Colla
Justina León
Ximena Panasiuk
Mariela Morando
Sabrina Garibotti
Estefanía P. López
Agencia: CHECHE
Founder & CCO: Fernando Tchechenistky
Socia Gerente: Soledad Bruno
Equipo creativo: CHECHE
Equipo de cuentas y producción: CHECHE
Productora: Supercharango
Honda ganó en Estrategia y Creatividad en Medios con “Gauchada Honda”, el caso desarrollado por Almacén y Human Connections Media
Ficha Técnica Honda GLH150 “Gauchada Honda”
Anunciante: Honda Argentina
Diego Coelho
Maria Fernanda Ledesma Padilla
Victoria Mari
Sandrith Chavez Alvarado
Lucia Barrio
Agencia: Almacén
CEO: Daniel Onorato, Caio Lucini
CCO: Walter Onorato
Directores Generales Creativos Asociados: Santiago Ledesma, Damián Palopoli
Redactor: José “El Pepe” Irungaray
Director de Arte: Antonio “Tony” Pintor
Director de Cuentas: Federico Mauri
Ejecutiva de Cuentas: Mariana Bermejo
Asistente de Cuentas: Delfina Weiger
Producción audiovisual: Marcelo Soruco
Coordinadora General: Silvia Bruno
CDO: Andrés Scarola
Community Manager: Candelaria Blanco Medina / Roderick Mc Lean
Agencia de Medios: Human Connections Media
Productora: ROOMMATE
Director: Hernán Bargman
Global Executive Producer: Chapi
Managing Director: Claudio Córdoba
Productor: Lucas Cosentino
Director de Fotografía: Martin Nico
Foquista: Eduardo Flacco
Gaffer: Daniel Mena
Make-up: Claudia Penas
Coordinador de Postproduccion: Juan Olivera
Editor: Gaby Gonzalez
Compositor VFX: Martin Kowal
Locutor: Malcolm
Sound Mix & Banda: Twins
La categoría Televisión cerró la entrega de Platinos de la noche con el triunfo de Mercado Libre y “Suplente”, creada por GUT y producida por Rebolucion
Ficha Técnica Mercado Libre "Suplente"
Anunciante: Mercado Libre
Sean Summers
Andrés Patetta
Juan Lavista
Valeria Bazzi
Iuri Maia
Yadia Cóccaro
Agencia: GUT Buenos Aires
Founders & Chairman: Gastón Bigio / Anselmo Ramos
CCOs & Partners: Joaquín Cubría / Ramiro Rodríguez Gamallo / Matías Lafalla / Ramiro Rodríguez Cohen
Regional Lead Mercado Libre & Mercado Pago: Natalia Noya
Managing Director: Paula Medina Rivero
ECDs: Christian Rosli / Joaquín Campins / Diego Fernández Posada
CD: Valentina Díaz Salama / Santiago Narvaja
Art Director: Tiago Salice
Copywriter: Juliana Marzocca
Head of Design: Rosario Muñoz Lopez
Design Lead: Antonella Fossati
Graphic Designer: Luc Barreto / Paloma D’Urbano
Regional Business Director Mercado Libre & Mercado Pago: Sofia Goldin
Regional Business Director: Anabella Farias
Business Director: Lucia Diedrichs
Business Supervisor: Cecilia Resa / Julieta Altare
CSO: Javier Quintero
Strategy Director: Mariana Varella
Sr. Strategist: Juana Martire
Social Strategy Director: Ignacio Rocca
Sr. Social Strategist: Silvio Luis Gardini
Comms & Culture Director: Florencia Vera
Resourcing Director: Paula Akel
Head of Production: Mariana Jauregui
Sr.Producer: Ezequiel Guillen
Productora: Rebolucion
CEO: Ezequiel Ortíz
Dirección: Iván Vescovo
Productores Ejecutivos: Chino Fernandez & Mayra Tomassini
Productor: Marcelo D"Ovidio
Jefa de Postproducción: Lali Rodríguez
Coordinadora de Postproducción: Jaqueline Eckerdt
Edición: Vicente Álvarez
Color: Raúl Lavado & Lu Larrea
Sonido: Porta Estudio / Manuel de Andrés
Banda Musical: Bamba
La noche cerró con los reconocimientos a las compañías de mejor performance del año en el Lápiz, cerrando una nueva edición del premio más importante de la creatividad argentina:
* Anunciante de Mejor Performance: Cervecería y Maltería Quilmes
* Agencia de Mejor Performance: Mercado McCann
* Productora de Mejor Performance: LANDIA
AGRADECIMIENTOS
- Conducción del Lápiz de Platino: Arturo Cuadrado y Andrea Fernández
- Creatividad y Arte: Magnética Producciones
- Post Producción de Sonido: Indigo Music Design
- Bandas originales: Noroeste música y sonido
- Las barras de la Fiesta del Platino: Cervecería y Maltería Quilmes y Grupo Cepas. Bodega Dante Robino
- Acreditación a cargo de: Chakra Producciones
- Fotos: Fabián Malavolta para Dossier