Argentina: Los ganadores del #43 Lápiz de Platino: una noche de ideas, emoción y reconocimiento

Mercado Libre (TV), Shell (Gráfica), Villavicencio (Radio), Chocolinas (Música), Honda (Medios), Calm (Digital) y Missing Children (RRPP) fueron los Platinos. Quilmes fue el mejor Anunciante, Mercado McCann la mejor Agencia y LANDIA la mejor Productora

C on la conducción de Arturo Cuadrado y Andrea Fernández, la industria publicitaria volvió a reunirse para celebrar una nueva edición del Lápiz de Platino, el máximo reconocimiento a la creatividad argentina.

La noche comenzó con la bienvenida de Roberto Goldenberg, Presidente de Dossier, quien destacó la importancia histórica del premio y el valor de volver a encontrarse, agradeciendo especialmente a los auspiciantes que hicieron posible una nueva celebración que reunió a toda la industria. Andrea Fernández y Arturo Cuadrado recordaron luego el sistema de votación del Platino: todos los presentes habían sido jurados del Lápiz de Oro en alguna de sus categorías y esa misma noche serían los encargados de elegir, en vivo, a los grandes ganadores de Producción 2025.

La primera parte de la noche estuvo dedicada a la develación de los finalistas de las siete categorías: Música, Marketing Digital, Relaciones Públicas, Radio, Gráfica, Estrategia y Creatividad en Medios y Televisión (VER FINALISTAS).

Luego de la proyección de todas las piezas, los jurados realizaron la votación final mediante QR y formulario online, y en el segundo bloque, llegó el momento más esperado: la entrega de los Lápices de Platino (VER JURADOS).

La categoría Radio abrió la premiación y consagró a Villavicencio con “2 minutos 4 segundos”, creada por Digitas Buenos Aires

Ficha Técnica Villavicencio “2 minutos 4 segundos”

Anunciante: Agua Villavicencio (Aguas de Origen)

Carolina Gallego

María Begoña Piovan

María Emilia Daga

Agencia: Digitas Buenos Aires

Managing Director: Juan Cáceres

Operations Director: Mercedes Alonzo

Creative VP: Nicolás Goldstein

Director General Creativo: Leo Orsolini

Directora Creativa: Belén Grison

Equipo creativo: Dan Zigelbaum, Matias Grenabuena

Directora de cuentas: Laura Weil

Ejecutiva de cuentas: Catalina Fernández

Productora: The Pub

Luego fue el turno de Gráfica, donde Shell Advance obtuvo el Platino con “Cascos”, la pieza creada por Don by Havas

Ficha Técnica Shell “Cascos”

Anunciante: Raízen Argentina

Alejandra Peláez

Carolina Wood

Agencia: DON by Havas

CEO: Papón Ricciarelli

Gerente General: Jorge Villar

CCO: Gabriel Huici, Sergio Paoletta

Directores generales creativos: Paula Carboni, Belén Calzone, Joaquín Etchegaray

Directores Creativos: Matías Lobos León, Daiana Benitez

Directora de Arte Sr: Rocío Serbluk

Redactor Sr: Pablo Bugueiro Bertier

Head of Design: Lucas Gagliote

Diseño gráfico / producción: Ernesto Cabrera

Retoque Digital: ROMA ART STUDIO

Asistente de arte: Joaquín Camicha

Grouper de Cuentas: Natasha Yasbitzky

Directora de Cuentas: Mijal Sus

Supervisor de Cuentas: Santiago Bartoli

Ejecutivo de Cuentas: Gianfranco Bonfanti

Coordinador General: Mariano Ricciarelli

En Marketing Digital, Calm ganó con “El sonido del divorcio”, la campaña ideada por Ogilvy Argentina

Ficha Técnica Calm “El sonido del divorcio”

Anunciante: CALM

CMO: Malena Martin

Brand manager: Mia Siccardi

Manager de contenido: Josefina Romanelli

Content manager: Sabrina Erlich

Social Media Strategist: Estefanía Sosa

Creativa: Marina Poyo

Diseñador Gráfico: Maximiliano Destefano

Diseñadora Gráfica: Lucila Babis

Agencia: OGILVY ARGENTINA

CEO Ogilvy Latina Sur: CONSTANZA ARCHAIN

CCO Ogilvy Latina: KEKA MORELLE

CCO Ogilvy Latina Sur: MARIA LUJAN DONAIRE

CGO: FLORENCIO COLOMBO

Directores Creativos: ROBERTO PATXOT / STEFANY GUTIERREZ

Director de Arte: Sol Pushidjian / Kenzo Salvatore / Jazmín López Camelo

Redactores: Vincenzo Mazzei / Sofía Madjarian

Head of Digital: FEDERICO ARBALLO

Directora de Cuentas: MERCEDES CASTELLANI

Coordinación Creativa y Awards: LOLA MANZUR

Chief Communications Officer: MARINA PIACENTINI

Director producción agencia: GASTON SUEIRO

Producción agencia: JUAN SULZBERGER

Head of Planning Latina Sur: JAVIERA ROMERO

Planner: SALOMÉ DE LA FUENTE

Digital Strategist: FLORENCIA ZINO

Productora: WALDENSTUDIO.CO

Director: GUIDO CASSINI

Director de fotografía: CAMILA GRAIÑO

Director de arte: TERESA MORCILLO

Vestuario: JORNADA PINEDA

Productor ejecutivo: MATIAS PISANI

Productor: CRISTIAN IZZI

CEO productora: MATIAS PISANI / GUIDO CASSINI

Post productora: WALDENSTUDIO.CO

Edición: GUIDO CASSINI

li>Color: MARIAN WEBBLocutor: LETO DUGATKIN

li>Diseño de sonido: OIGA MUSICAProductora de música: OIGA MUSICA

li>Compañía Agencia influencers: MEDIALAB

Missing Children y di Paola Latina se quedaron con el Platino de Relaciones Públicas gracias a “El niño sin rostro”

Ficha Técnica Missing Children “El niño sin rostro”

Anunciante: Missing Children Argentina

Agencia: di Paola Latina

Artista: Sebastián Andreatta (Bih Art)

Director General Creativo Regional: Quino Oneto Gaona

Director General Creativo: Agustín Porris

Líder Creativo: Ezequiel Orlandi

Equipo creativo: Sebastián AndreattaQuino Oneto GaonaAgustín PorrisEzequiel Orlandi

Community Manager: Gastón Francisco De Felice

Productora: Retina

Productor: Juampi Carrizo

Editor: Lucas "Bebote" Ariel

Más tarde, Chocolinas obtuvo el Lápiz de Platino de Música con “50 años”, de la agencia CHECHE y la productora Supercharango

Ficha Técnica Chocolinas 50 años

Anunciante: Bagley

Natalia Colla

Justina León

Ximena Panasiuk

Mariela Morando

Sabrina Garibotti

Estefanía P. López

Agencia: CHECHE

Founder & CCO: Fernando Tchechenistky

Socia Gerente: Soledad Bruno

Equipo creativo: CHECHE

Equipo de cuentas y producción: CHECHE

Productora: Supercharango

Honda ganó en Estrategia y Creatividad en Medios con “Gauchada Honda”, el caso desarrollado por Almacén y Human Connections Media

Ficha Técnica Honda GLH150 “Gauchada Honda”

Anunciante: Honda Argentina

Diego Coelho

Maria Fernanda Ledesma Padilla

Victoria Mari

Sandrith Chavez Alvarado

Lucia Barrio

Agencia: Almacén

CEO: Daniel Onorato, Caio Lucini

CCO: Walter Onorato

Directores Generales Creativos Asociados: Santiago Ledesma, Damián Palopoli

Redactor: José “El Pepe” Irungaray

Director de Arte: Antonio “Tony” Pintor

Director de Cuentas: Federico Mauri

Ejecutiva de Cuentas: Mariana Bermejo

Asistente de Cuentas: Delfina Weiger

Producción audiovisual: Marcelo Soruco

Coordinadora General: Silvia Bruno

CDO: Andrés Scarola

Community Manager: Candelaria Blanco Medina / Roderick Mc Lean

Agencia de Medios: Human Connections Media

Productora: ROOMMATE

Director: Hernán Bargman

Global Executive Producer: Chapi

Managing Director: Claudio Córdoba

Productor: Lucas Cosentino

Director de Fotografía: Martin Nico

Foquista: Eduardo Flacco

Gaffer: Daniel Mena

Make-up: Claudia Penas

Coordinador de Postproduccion: Juan Olivera

Editor: Gaby Gonzalez

Compositor VFX: Martin Kowal

Locutor: Malcolm

Sound Mix & Banda: Twins

La categoría Televisión cerró la entrega de Platinos de la noche con el triunfo de Mercado Libre y “Suplente”, creada por GUT y producida por Rebolucion

Ficha Técnica Mercado Libre "Suplente"

Anunciante: Mercado Libre

Sean Summers

Andrés Patetta

Juan Lavista

Valeria Bazzi

Iuri Maia

Yadia Cóccaro

Agencia: GUT Buenos Aires

Founders & Chairman: Gastón Bigio / Anselmo Ramos

CCOs & Partners: Joaquín Cubría / Ramiro Rodríguez Gamallo / Matías Lafalla / Ramiro Rodríguez Cohen

Regional Lead Mercado Libre & Mercado Pago: Natalia Noya

Managing Director: Paula Medina Rivero

ECDs: Christian Rosli / Joaquín Campins / Diego Fernández Posada

CD: Valentina Díaz Salama / Santiago Narvaja

Art Director: Tiago Salice

Copywriter: Juliana Marzocca

Head of Design: Rosario Muñoz Lopez

Design Lead: Antonella Fossati

Graphic Designer: Luc Barreto / Paloma D’Urbano

Regional Business Director Mercado Libre & Mercado Pago: Sofia Goldin

Regional Business Director: Anabella Farias

Business Director: Lucia Diedrichs

Business Supervisor: Cecilia Resa / Julieta Altare

CSO: Javier Quintero

Strategy Director: Mariana Varella

Sr. Strategist: Juana Martire

Social Strategy Director: Ignacio Rocca

Sr. Social Strategist: Silvio Luis Gardini

Comms & Culture Director: Florencia Vera

Resourcing Director: Paula Akel

Head of Production: Mariana Jauregui

Sr.Producer: Ezequiel Guillen

Productora: Rebolucion

CEO: Ezequiel Ortíz

Dirección: Iván Vescovo

Productores Ejecutivos: Chino Fernandez & Mayra Tomassini

Productor: Marcelo D"Ovidio

Jefa de Postproducción: Lali Rodríguez

Coordinadora de Postproducción: Jaqueline Eckerdt

Edición: Vicente Álvarez

Color: Raúl Lavado & Lu Larrea

Sonido: Porta Estudio / Manuel de Andrés

Banda Musical: Bamba

La noche cerró con los reconocimientos a las compañías de mejor performance del año en el Lápiz, cerrando una nueva edición del premio más importante de la creatividad argentina:

* Anunciante de Mejor Performance: Cervecería y Maltería Quilmes

* Agencia de Mejor Performance: Mercado McCann

* Productora de Mejor Performance: LANDIA

AGRADECIMIENTOS