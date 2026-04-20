Llega Belleza Libre a Colombia: Mercado Libre y L’Oréal Groupe lanzan nueva experiencia de compra de belleza

Mercado Libre, el ecosistema de comercio electrónico líder en América Latina, y L’Oréal Groupe, referente global de la industria cosmética, anuncian la llegada de “Belleza Libre” a Colombia desde abril, reforzando su colaboración para acelerar la transformación digital del sector de belleza en el país.

Esta iniciativa busca acercar a los consumidores los mejores productos de cuidado personal, capilar, maquillaje y belleza, con descuentos de hasta 40% y cupones exclusivos dentro de la plataforma, mientras aprovechan herramientas digitales como Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada para optimizar la experiencia de compra en un mercado que alcanzó 4,5 millones de búsquedas el último año, con un crecimiento del 27%, según la plataforma de ecommerce.

Colombia se consolida hoy como un mercado estratégico gracias a la rápida adopción de soluciones tecnológicas como la “belleza aumentada”. Según datos de la ANDI, el consumidor local es informado, exigente y en 2024 destinó en promedio $250.000 anuales a productos de belleza y cuidado personal, lo que refleja tanto el crecimiento del sector como la madurez del mercado.

En este contexto, L’Oréal Groupe, con marcas como La Roche-Posay y CeraVe ubicadas entre las tres más vendidas en Mercado Libre, se posiciona como uno de los grupos con mayor crecimiento dentro de la plataforma, reflejando el aumento de la demanda de productos de belleza en el entorno digital.

Por su parte, la evolución hacia el concepto de beautytech, liderado por L’Oréal Groupe, permite reducir la incertidumbre del comprador mediante herramientas de diagnóstico avanzado. Funcionalidades como Virtual Try-On permiten a los usuarios realizar pruebas virtuales y obtener diagnósticos de piel precisos directamente en el ecosistema digital de Mercado Libre. Esta integración tecnológica, sumada a una infraestructura logística que garantiza entregas entre 24 y 48 horas, asegura que la innovación científica de L’Oréal y el alcance de Mercado Libre conecten de manera eficiente con las necesidades de millones de colombianos.

“La tecnología actúa como el principal acelerador para que la innovación científica de marcas líderes como L'Oréal Groupe llegue al consumidor a tan solo un clic. En Mercado Libre, hemos construido un ecosistema que integra comercio, logística y herramientas financieras para facilitar que el consumidor acceda a rutinas personalizadas de skincare y cuidado capilar con total previsibilidad. Nuestro enfoque es elevar el estándar del comercio digital en Colombia, permitiendo que con iniciativas como Belleza Libre, comprar en la categoría sea más accesible, tecnológica y adaptada a los hábitos de cada usuario ”, afirmó Doménico Barbato, Gerente General de Mercado Libre en Colombia.

Por su parte, Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, señaló que: “En L’Oréal estamos convencidos de que el futuro de la belleza es cada vez más digital, personalizado y accesible. Iniciativas como “Belleza Libre” nos permiten acercar nuestra innovación científica a más colombianos, combinando lo mejor de nuestras marcas con herramientas de beautytech que transforman la forma en que las personas descubren, prueban y eligen sus productos. Esta alianza con Mercado Libre refuerza nuestro compromiso de ofrecer experiencias de belleza más inteligentes, inclusivas y adaptadas a las necesidades del consumidor”.

El interés por la categoría dentro de Mercado Libre, muestra una marcada distribución geográfica: el 54% de las búsquedas se concentran en Bogotá y Cundinamarca, seguidas por Antioquia con un 15% y Valle del Cauca con un 9%. Esta demanda masiva se sustenta en una experiencia de compra personalizada, entregas rápidas y seguras, y opciones de financiación en cuotas sin interés, factores que han impulsado al comercio electrónico en Colombia a mantener su crecimiento y a consolidar nuevos hábitos de consumo.

Con el lanzamiento de “Belleza Libre”, Mercado Libre y L’Oréal Groupe refuerzan su compromiso con la digitalización del sector de belleza en Colombia, ofreciendo una experiencia que combina innovación tecnológica, beneficios exclusivos y una logística ágil, conectando de manera eficiente con las necesidades de millones de consumidores.

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