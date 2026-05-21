BBDO Colombia deja en firme la sucesión

BBDO Colombia anunció oficialmente su sucesión directiva tras la salida de Marcelo Arango, quien dejará la compañía el 31 de mayo después de 36 años de trayectoria y una década como presidente.

espués de 36 años de exitosa trayectoria en BBDO y de un legado que marca la historia de la industria publicitaria en Colombia, Marcelo Arango anunció la sucesión que llevará las riendas del grupo y las agencias de la holding. Marcelo estará hasta el 31 de mayo, fecha en la que dará el paso hacia nuevos horizontes.

Andrés Carvajal asumirá como CEO de BBDO Colombia así como también continuará con su rol actual de CEO de Sancho BBDO. Natalia Villegas se ratifica como MD de Proximity BBDO y será la responsable de llevar el norte de la compañía.

En palabras de Marcelo: “Cuando asumí la presidencia de BBDO Colombia hace diez años, me hice la promesa de replicar lo que Álvaro Arango hizo por mí: ser buen profe, orientar con el ejemplo, sembrar valores y dejar que la gente vuele. Mi tarea está hecha. Hoy BBDO Colombia está mejor que nunca. Inicio una nueva vida, más que feliz."

José Terán, CEO de Omnicom Advertising LATAM se refirió a este importante movimiento: “A Marcelo le quiero decir: Misión cumplida con honores! El legado Arango queda en las mejores manos. Todo mi agradecimiento y respeto a Marcelo y mis mejores deseos para esta nueva etapa. A Natalia y Andrés les deseo un futuro brillante"

También, en palabras de Nancy Reyes, CEO global de BBDO: “A Marcelo un agradecimiento muy grande por estos 36 años de tanto éxito en BBDO Colombia, y por supuesto, mejor que nada, un futuro muy brillante con los líderes que llevarán BBDO Colombia, Sancho y Proximity”

Sancho BBDO es la agencia número 1 en todos los rankings de reputación en el estudio de Scopen en Colombia, adicional es la única agencia que ha sido reconocida como la más efectiva del mundo en 6 ocasiones.

Proximity BBDO a su vez, consolida cada vez más su importancia y talante en el mercado Colombiano. Hoy, demostrando su nivel estratégico y creativo con trabajos ganadores en Cannes Lions. También, ocupando el top de agencias más efectivas de Colombia.

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