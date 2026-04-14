martes, abril 14, 2026
INICIO
COMUNICACIÓN
Así se vivió P&M Conecta en Medellín
Compartir en:
Comunicación
Mercadeo
Consumidor
Marcas Sostenibles
Digital
Gente
Podcast
Opinión
Eventos
Top10
P&M Premium
Eventos P&M
Así se vivió P&M Conecta en Medellín
Juanita Rico
abril 14, 2026
Compartir en:
TAGS
p&m conecta
LO MÁS
LEÍDO
01
Dircom to Watch
Convocatoria abierta: P&M busca a los DirCom to Watch 2026
abril 13, 2026
02
Campañas
"Tómatela Ligera", la nueva campaña de Sancho BBDO para Andina Light
abril 13, 2026
03
nombramientos
Borja de la Plaza es el nuevo Chief Growth Marketing Officer de Omnicom Media
abril 13, 2026
04
Tecnología
Xiaomi lanza su serie Serie 17 en Colombia
abril 13, 2026
05
Eventos
Alternativa Film Festival llega por primera vez a Colombia
abril 13, 2026
ÚLTIMA
PUBLICACIÓN
Marketing Político en Colombia en 2026: el algoritmo del poder
4 de marzo 2026
MÁS DE Comunicación
VER TODO
celebraciones
VANS celebra 60 años y nombra a Beéle como embajador global
marzo 17, 2026
Campañas Super Bowl
Pepsi retoma su competencia histórica con Coca-Cola al usar el oso polar en su spot del Super Bowl y en redes sociales
febrero 2, 2026
Lanzamientos
Aruma aterriza en la Zona T con marcas virales e internacionales
abril 3, 2026
OTRAS
SECCIONES
Consumidor
Tecnología
Xiaomi lanza su serie Serie 17 en Colombia
abril 13, 2026
Digital
Tecnología
Xiaomi comparte las tendencias que están transformando el uso del smartphone en Colombia en 2026
marzo 16, 2026
Mercadeo
Lanzamientos
Vélez y J Balvin presentan nuevos lanzamientos para 'Ciudad Primavera'
marzo 19, 2026
Gente
nombramientos
Jorge González es el nuevo COO de Astara en Latinoamérica
abril 6, 2026