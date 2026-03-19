la evolución del estudio Target Group Index (TGI), por Carolina Ibargüen, CEO de Ibope Colombia y Ecuador

En este nuevo episodio Ibargüen presentó una actualización en la medición del consumidor en el país, con la evolución del estudio Target Group Index (TGI) hacia un esquema de cuatro olas anuales a partir de este 2026.

En la videocolumna, Carolina Ibargüen, CEO de Ibope Colombia y Ecuador, aborda los retos actuales de la industria publicitaria frente a un consumidor en constante transformación, cuyos hábitos, decisiones y relación con los medios evolucionan rápidamente debido a la digitalización, la fragmentación de audiencias y la aceleración de los ciclos de compra.

En este contexto, destaca la importancia de contar con información actualizada, confiable y comparable como un elemento estratégico para la toma de decisiones. A partir de este análisis, presenta la medición del consumidor en Colombia: la evolución del estudio Target Group Index (TGI).

Desde 2026, este estudio pasará de un modelo de dos entregas anuales a un esquema de cuatro olas de medición al año (febrero, mayo, agosto y noviembre), lo que permitirá una lectura más oportuna del mercado, mayor sensibilidad a la estacionalidad y una mejor alineación con los ciclos reales de planeación e inversión de las marcas.

La vocera explica que este cambio mantiene la solidez metodológica del estudio —incluyendo el mismo universo de análisis, tamaño muestral anual y recolección 100% online— y se enfoca en optimizar la frecuencia de levantamiento de información para ofrecer un seguimiento continuo del comportamiento del consumidor sin perder la comparabilidad histórica.

Además, señala que esta evolución busca fortalecer la toma de decisiones basadas en datos, mejorar la precisión en la planificación de estrategias y optimizar las inversiones en tiempo real, alineando al mercado colombiano con estándares internacionales y contribuyendo a una industria más ágil e informada.

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