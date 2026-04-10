DITU presenta balance en su primer año

La plataforma digital de Caracol Televisión supera 11 millones de descargas en Colombia y completa más de 65 millones de horas de consumo en su primer año. Además presenta su nueva campaña Aquí vive Colombia, con la que busca acompañar a los colombianos en los momentos que marcan al país.

En su primer año de operación, DITU, la plataforma digital de Caracol Televisión, superó los 11 millones de descargas en Colombia y acumuló más de 65 millones de horas de consumo. Estas cifras se registran en el marco de su desarrollo como una de las plataformas de streaming en el país.

“DITU es una evolución natural del liderazgo que Caracol Televisión ha construido durante décadas en la industria audiovisual del país. Desde su origen ha sido un proyecto que ha involucrado a todas las áreas y a los equipos directivos de la organización, un trabajo conjunto que explica los resultados que estamos viendo hoy”, señaló Gonzalo Córdoba Mallarino, Presidente de Caracol Televisión.

El directivo también señaló que la iniciativa se enmarca en una transformación empresarial: “Al mismo tiempo, esta plataforma hace parte del proceso de transformación de Caracol Televisión para consolidarse como una compañía MediaTech, capaz de integrar contenido, tecnología y nuevas formas de consumo digital para las audiencias del país”.

Por otro lado, la plataforma presentó la campaña “Aquí vive Colombia”, con la que busca posicionarse como un espacio para el acceso a contenidos informativos, de entretenimiento y deportivos. Como parte de esta estrategia, DITU participará en la cobertura de eventos como Colombia Decide, liderado por Noticias Caracol, y el Mundial de Fútbol a través de Gol Caracol.

DITU ha ampliado su disponibilidad en televisores conectados de marcas como Samsung, LG, Android TV e Hisense, así como en dispositivos móviles con sistemas iOS y Android y en navegadores web. Con su llegada a Roku, alcanza una cobertura superior al 95% en pantallas y dispositivos conectados en el país.

“El propósito de DITU es acompañar a los colombianos en las historias que nos unen como país. Queremos que sea una plataforma donde la información, el entretenimiento y el deporte se encuentren para reflejar lo que somos como sociedad”, afirmó Marcio Guilherme Silva, VP de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión y Head de DITU.

Cabe destacar que la plataforma integra señales en vivo, canales FAST y contenido bajo demanda en un solo entorno, permitiendo el acceso a distintos formatos de contenido desde múltiples dispositivos.

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