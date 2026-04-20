Google lanza plataforma para seguir elecciones en Colombia

A través de una plataforma web especializada, Google facilita el acceso a las tendencias de búsqueda referentes a las elecciones presidenciales en Colombia.

El interés de búsqueda sobre Elecciones en Colombia alcanzó su máximo histórico este 2026, según datos de Google Trends. Google presentó el sitio de Tendencias de Búsqueda de Elecciones Presidenciales en Colombia, un sitio público que centraliza las tendencias de búsqueda en su Buscador para reflejar los cambios e incrementos de interés en diferentes temáticas relacionadas con las elecciones presidenciales en 2026.

Esta plataforma, que permite identificar temáticas de interés, estará disponible con gráficas que recogen datos de interés y tendencias de búsqueda de los 14 candidatos a la presidencia que están oficialmente en el tarjetón para las votaciones del próximo 31 de mayo. En caso de un eventual escenario de segunda vuelta, el sitio estará disponible para consultas en tiempo real, con las candidaturas que lleguen a dicha instancia.

Como parte de su compromiso con apoyar los procesos democráticos, Google también habilitará canales de acceso a información de interés público.

El día 30 de mayo (víspera de la primera jornada electoral), se activará una experiencia en el Buscador de Google que, al seleccionar “Dónde votar”, redirigirá a la ciudadanía al sitio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Durante el 31, además del Doodle en conmemoración a las elecciones, se activará una experiencia en YouTube, disponible tanto en escritorio como en móviles, que acercará a la ciudadanía a la información incluyendo un banner de cubrimientos en vivo para la noche de las elecciones.

¿Qué criterios de búsqueda estarán disponibles?

A través de esta plataforma, los ciudadanos pueden consultar hitos clave como la tendencia histórica de búsquedas sobre elecciones en las distintas regiones del país. También es posible visualizar los temas de interés público que han liderado el interés de búsqueda en los últimos meses y las preguntas de mayor interés de las personas en Colombia.

Para la fecha de hoy se registran las siguientes cinco principales*:

En este primer reporte, la herramienta destaca las cinco inquietudes que lideran la conversación digital en Colombia:

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

¿Cuándo saber si soy jurado de votación?

¿Dónde puedo cambiar mi puesto de votación?

¿Cuándo fueron las últimas elecciones en Colombia?

¿Dónde me toca votar?

La información sobre las principales preguntas se actualiza automáticamente.

La metodología:

Google Trends proporciona acceso a una muestra de solicitudes de búsqueda reales realizadas a Google. Es anónima (no se identifica a nadie personalmente), se organiza en categorías (según el tema de las consultas de búsqueda) y contiene datos agregados (agrupados). Esta herramienta permite mostrar el interés que han tenido los usuarios por un tema concreto en todo el mundo o a nivel de ciudad. Para ampliar la información sobre la metodología y cómo se interpretan los datos, se recomienda consultar las preguntas frecuentes.

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