Estos son los ganadores y los insights del Top10 P&M

Con aforo total en El Cubo de Colsubsidio, se premió lo mejor de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones en Colombia. Frisby fue la gran ganadora con cuatro galardones, en una edición marcada por el fuerte ascenso de las agencias creativas in-house.

Más de 500 personas de agencias, marcas y academia se reunieron la noche del 26 de marzo para conocer a los ganadores del Top10 2025 en sus diez categorías y cinco menciones especiales.

La velada tuvo un claro ganador: Frisby, marca pereirana, ganó cuatro premios en las categorías de Estrategia Digital, Campaña del año y Marca del año y en la Mención especial de Acción de Brand PR, éxito impulsado por su estrategia de 2025 para consolidar su Top of Heart. Este liderazgo se apoya en un Reason Why impecable, el argumento racional y emocional que valida su promesa de valor, basado en la consistencia de su producto y una profunda conexión cultural que justifica la lealtad del consumidor frente a la competencia.

El evento también evidenció otras tendencias clave: el ascenso de las agencias creativas in-house en las grandes compañías, y el éxito de agencias colombianas independientes como Keep Agencia, Dirty Kitchen, Alina Vélez, e Innova Social Marketing (ISM).

Adicionalmente, la agencia dominante fue Sancho BBDO que ganó los premios a Agencia del año y Líder de agencia con Mauricio Sarmiento, vicepresidente creativo de Sancho BBDO, que lleva un año y cuatro meses en la agencia y ha demostrado que el seniority tiene relevancia para crear y ejecutar grandes ideas.

En la categoría de Líder de Mercadeo, el premio fue para María Camila Bernal, gerente de mercadeo de Páramo Presenta. Este reconocimiento ratifica que las acciones detrás del gigante de los eventos en Colombia han logrado trascender la logística para convertir festivales y conciertos en experiencias de marca de alto impacto, consolidando al entretenimiento en vivo como un pilar estratégico del marketing actual.

La Agencia de medios del año fue OMD, reconocimiento que valida su capacidad de planeación estratégica y optimización de presupuestos en un ecosistema publicitario cada vez más fragmentado y digitalizado.

Los patrocinadores y aliados de la noche fueron: Colsubsidio, RCN, Mobile Citi, Cupra, TapTap, Logan, Tajibo SAS, Mediastream, Raia, A2 Marketing, La X, Gerente, Postobón, Kapulus, Nespresso, Marketmedios.

La presentación de la velada estuvo a cargo de Rossy Lemos, presentadora del canal RCN. Además, cada uno de los premios fue entregado por un invitado especial y las votaciones fueron auditadas por KPMG.

Estos son los ganadores en cada categoría:

Marca del año

Primer Lugar: Frisby.

Segundo lugar: Netflix.

Tercer lugar: Páramo Presenta.

Agencia del año

Primer Lugar: Sancho BBDO.

Segundo lugar: Publicis Groupe.

Tercer lugar: Dirty Kitchen.

Agencia de medios

Primer Lugar: OMD.

Segundo lugar: Havas.

Tercer lugar: Dentsu.

Líder de agencia

Primer lugar: Mauricio Sarmiento, vicepresidente creativo de Sancho BBDO.

Segundo lugar: Alina Vélez, fundadora y CEO de Alina Vélez Comunicaciones.

Tercer lugar: Juan Camilo Rodríguez, CEO de Dirty Kitchen.

Líder de mercadeo

Primer Lugar: María Camila Bernal, directora de mercadeo de Páramo Presenta.

Segundo lugar: Liliana Toro, gerente de marketing de la Fundación Cardioinfantil.

Tercer lugar: Hernán Isaza, marketing manager de Netflix Colombia.

Campaña del año

Primer lugar: Movimiento del a-pollo de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby.

Segundo lugar: La calle del mensajero de Inhouse Inter Rapidísimo para Inter Rapidísimo.

Tercer lugar: Amor Prohibido de Inhouse Colombina para Colombina.

Acción de promo y activación

Primer lugar: Destino Oculto 2 de Havas para Wingo.

Segundo lugar: El primer café de Macondo de Inside Studio para Juan Valdez.

Tercer lugar: Anula la mala suerte de Name para Refisal.

Estrategia Digital

Primer lugar: #FrisbyEnTodasPartes de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby.

Segundo lugar: Brayan King de Proximity BBDO para Burger King.

Tercer lugar: Dayro en la Selección de Interactive Media para Aje Group.

Branded Content

Primer lugar: Medusa: la serie que se autocensuró de Sancho BBDO, Dentsu y Flare para Netflix.

Segundo lugar: Feliz cumpleaños amiguitos feat. Juliana: el remake de un himno nacional de H10 de The Juju Colombia, Match, y Warner Music para Ramo.

Tercer lugar: 150 Años de Confianza: Tu Historia Escribe la Nuestra (El Contenido que Conecta) de Vasaba, y OMD para Bancolombia.

Acción de marca con propósito

Primer lugar: El Remanso, en Guainía, se conecta con el mundo de Havas, DDB Colombia y Dirty Kitchen (Pivot) para Claro.

Segundo lugar: Natuchips: De la mano con lo natural de Diseño PepsiCo, BBDO Argentina, MediaHub, Fundación ACDI/VOCA LA para PepsiCo Alimentos Colombia.

Tercer lugar: SMARTFILMS Regiones de Valencia Producciones para ditu, Proquident, MinTic, Mincit, Frisby, Transmilenio, Nutrecan, Metro Linea 1.

Ganadores en las Menciones especiales TOP10 P&M 2025

Uso de medios/creatividad e innovación

Primer lugar: Netflix Marquee: de una valla a un fenómeno cultural de Dentsu para Netflix.

Segundo lugar: El post del A-pollo de Mullen Lowe Mass para KFC Colombia.

Tercer lugar: El jingle hecho con reseñas de compradores de Super y Zeta para Mercado Libre.

Acción de Brand PR

Primer lugar: Frisgala de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby.

Segundo lugar: La cata de quesos más grande del mundo de Buentipo Colombia y Starcom para Alpina.

Tercer lugar: MR. BROWN® hecho con MILO® de LLYC y Fantástica para Bimbo Colombia.

Marketing de influenciadores y creadores de contenido

Primer lugar: Festival del pollo colombiano de Keep Agencia para Pollo colombiano | Fenavi.

Segundo lugar: Jumbo Romantik Style: la chocolatina oficial del Awo de Publicis Groupe para Nutresa / Chocolates Jumbo.

Tercer lugar: Amigos con beneficios de Sancho BBDO para Bancolombia.

Profesor del año

Primer lugar: Julián Andrés Arias Salazar – Politécnico Grancolombiano.

Segundo lugar: Edwin Andrés Sepúlveda – Universidad EAFIT.

Tercer lugar: Tatiana Ramírez – Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá).

Generación P&M

Primer lugar: Diana Milena Galeano de la Universidad Central

Segundo lugar: Natalia Bautista del Politécnico Grancolombiano

Tercer lugar: Nicolás Sarmiento de la Universidad EAFIT