“Que no te metan gol”, la campaña de educación sexual más ambiciosa de Reckitt que se toma el mundial

La campaña se lanzó el 08 de abril y el evento central es el 14 de mayo con una acción ambiciosa: la clase de educación sexual más grande de la historia, con la que se busca romper un récord global.

La euforia del fútbol no solo se queda en la cancha. Diversos estudios han identificado que, nueve meses después de grandes torneos deportivos, se registran incrementos promedio de hasta 16% en las tasas de natalidad. En otras palabras: la emoción, la convivencia y el ambiente que generan estos eventos también pueden influir en múltiples decisiones incluyendo la sexualidad.

Bajo este contexto nace “Que no te metan gol”, una iniciativa impulsada por la alianza SICOnfío, en colaboración con UNFPA, Reckitt, América Viva, FP2030, FLASSES y CONAPO con un objetivo claro: dar acceso a información educativa basada en ciencia sobre salud sexual a las y los jóvenes de América Latina en la coyuntura del Mundial 2026.

La campaña se lanzó este 08 de abril y apuesta por un enfoque innovador que retoma el lenguaje del fútbol para hablar de prevención, autocuidado, uso de métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS). La premisa es sencilla pero poderosa: así como en el fútbol, en la salud sexual también se necesita estrategia, preparación y las herramientas correctas.

Como parte de esta iniciativa, la campaña evoluciona hacia una experiencia digital de gran escala que busca llevar este mensaje a miles de jóvenes en toda la región, con foco especial en Colombia, México y Brasil. En este contexto, el próximo 14 de mayo se realizará una acción sin precedentes: la clase de educación sexual más grande de la historia, con la que se busca romper un récord global.

Para hacerlo posible, la experiencia se desarrolló un estadio de fútbol virtual, una plataforma interactiva diseñada para replicar la emoción de una transmisión deportiva en tiempo real. A través de este formato, miles de jóvenes podrán conectarse el 14 de mayo desde cualquier lugar, a cualquier hora y ser parte de una clase de educación sexual dinámica que combina entretenimiento con contenido basado en evidencia.

Especialistas en educación sexual, voceros y figuras públicas serán parte de esta transmisión, que se llevará a cabo el 14 de mayo de manera simultánea en Colombia, México y Brasil a través de https://quenotemetangol.com/, ampliando su alcance a toda América Latina.

Como parte de esta experiencia, quienes sean parte de esta experiencia recibirán un certificado digital y recompensas impulsadas por aliados locales. En Colombia, por ejemplo, se ofrecerá un 40% de descuento en productos Durex a través de Rappi al presentar el certificado digital de participación.

“Que no te metan gol” pone sobre la mesa una conversación que sí ocurre, pero que pocas veces se aborda desde la prevención. Al conectar la emoción del fútbol con la educación sexual, esta iniciativa no solo busca informar, sino también anticiparse. Porque si algo está claro, es que, en este juego, la mejor jugada es estar preparado.

“El estadio permanecerá abierto 24 horas con un panel de especialistas en educación sexual y una celebridad invitada, que responderán en vivo las preguntas recibidas a través de un chatbot disponible 24/7”, afirmó Rodrigo Moheno, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. “Con esta iniciativa buscamos no responder a lo que creemos los jóvenes quieren saber, sino atender directamente sus inquietudes reales, sus necesidades de información y hacerlo desde voces expertas, con base en evidencia.”

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