Buchanan’s presenta junto a Rauw Alejandro “Buchanan’s x FIFA World Cup 2026™”

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las marcas comienzan a desplegar sus campañas vinculadas al torneo.

A menos de 90 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Buchanan's anunció su campaña desarrollada junto al artista puertorriqueño Rauw Alejandro. La iniciativa hace parte de las acciones de la marca alrededor del evento deportivo y busca resaltar la relación entre la cultura latina y el fútbol. De acuerdo con la compañía, la campaña se enfoca en la forma en que las comunidades latinas viven este torneo a nivel global, un evento que se celebra cada cuatro años.

La colaboración con el artista —ganador del Latin Grammy Awards y nominado al Grammy Awards— continúa una relación previa entre la marca y el cantante. El proyecto se lanzó con una primera pieza audiovisual publicada el 3 de marzo, en la que Rauw Alejandro aparece como protagonista en una narrativa centrada en la celebración del fútbol.

Como parte de esta campaña, la marca también anunció el lanzamiento de la colección de edición limitada “FIFA World Cup 2026™ Spirit Collection”, desarrollada en colaboración con Kids of Immigrants (KOI), una plataforma cultural con sede en Los Ángeles. La serie incluye cuatro botellas inspiradas en distintos espacios asociados al fútbol, como calles, campos y estadios.

La iniciativa contempla además una serie de activaciones durante el torneo, entre ellas experiencias presenciales para aficionados, contenidos en redes sociales y encuentros para ver los partidos en bares. También se prevé la presencia de la marca en el FIFA Fan Festival y en estadios de ciudades anfitrionas, donde se ofrecerá el cóctel “La Buchanita” en vasos coleccionables.

La campaña se desarrollará en distintas ciudades de América, incluyendo Medellín, Ciudad de México y Miami, entre otras, como parte de las acciones de la marca vinculadas al torneo internacional.

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