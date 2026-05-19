La evolución del CMO en 2026

La integración de inteligencia artificial, la fusión de roles directivos y la optimización presupuestal redefinen las estrategias corporativas frente a un ecosistema de medios cada vez más algorítmico.

Los directores de marketing enfrentan un panorama financiero restrictivo donde se les exige impulsar la transformación tecnológica sin expansiones de capital significativas. Según Gartner, los presupuestos del área se mantienen prácticamente planos al pasar de representar un 7,7 por ciento de los ingresos de la empresa en 2025 a un 7,8 por ciento para 2026. A pesar de esta limitación, las organizaciones están destinando un promedio del 15,3 por ciento de sus recursos operativos exclusivamente a iniciativas de automatización y aprendizaje automático.

Existe una brecha evidente entre las aspiraciones tecnológicas de las empresas y su verdadera capacidad ejecutiva. Siete de cada diez líderes del sector consideran que convertirse en un referente en inteligencia artificial es un objetivo crítico para este año. Paradójicamente, ese mismo porcentaje reconoce que sus procesos internos carecen de la madurez necesaria para implementar y escalar estas soluciones, y solo un 30 por ciento reporta tener capacidades de preparación plenamente desarrolladas.

Estas cifras provienen de un análisis exhaustivo realizado durante el primer trimestre de 2026 entre 401 directivos de Norteamérica, el Reino Unido y Europa. La inmensa mayoría de los ejecutivos consultados lideran departamentos en compañías que reportan ingresos anuales superiores a los mil millones de dólares. El consenso general indica que el riesgo actual radica en adquirir herramientas avanzadas a una velocidad superior a la construcción de bases de datos, talento capacitado y modelos de gobernanza.

Las organizaciones que ya reportan una preparación madura en el manejo de nuevas tecnologías están estableciendo una ventaja competitiva temprana. Estos equipos destinan un 21,3 por ciento de su presupuesto a la inteligencia artificial, superando ampliamente el promedio general de la industria. Además, estas empresas otorgan a sus departamentos comerciales presupuestos más robustos que alcanzan el 8,9 por ciento de los ingresos corporativos, demostrando una correlación entre madurez tecnológica y agilidad financiera.

La exigencia de generar crecimiento y eficiencia choca constantemente con la realidad de los recursos disponibles en el día a día. Un 56 por ciento de los directivos afirma que su organización carece del presupuesto requerido para ejecutar la estrategia trazada para 2026. Paralelamente, el 54 por ciento reporta insuficiencia general de talento y herramientas, lo que obliga a tomar decisiones de inversión mucho más estrictas para priorizar las acciones de mayor impacto comercial.

Las responsabilidades tradicionales del cargo también experimentan una mutación profunda, difuminando las fronteras entre el diseño de la oferta y su posterior promoción. Las empresas incorporan variaciones en los títulos directivos, combinando el marketing con áreas de estrategia, marca o crecimiento corporativo integral. Esta evolución responde a la necesidad de alinear los productos que se desarrollan con las soluciones reales que demandan los clientes desde la fase inicial de concepción.

El caso de la división de servicios empresariales de una importante firma de telecomunicaciones ilustra perfectamente esta transformación estructural. Al crear el rol unificado de director de producto y marketing, la empresa logró integrar equipos que históricamente operaban en compartimentos separados. Esta fusión permite que la voz del consumidor y la perspectiva comercial guíen el desarrollo técnico, evitando la creación de servicios que carecen de tracción real en el mercado.

Unificar las áreas de producto y comercialización exige estandarizar las métricas de éxito y adoptar una mentalidad orientada a las pérdidas y ganancias corporativas. El líder moderno debe poseer un enfoque de negocio integral que trascienda la publicidad tradicional para concentrarse en el rendimiento financiero de todo el portafolio. Cuando los equipos comparten prioridades y procesos, se eliminan los puntos de fricción tanto en el viaje del comprador como en la experiencia de la fuerza de ventas.

En el ámbito de las transacciones entre empresas, el surgimiento de la inteligencia artificial como herramienta de consulta plantea desafíos de visibilidad sin precedentes. Evaluaciones recientes revelan que aproximadamente el 96 por ciento de las marcas orientadas al sector corporativo resultan invisibles durante las etapas iniciales de investigación guiadas por algoritmos. Ocurre una paradoja donde los artículos o servicios específicos aparecen en los resultados, pero la marca madre queda relegada hasta etapas muy avanzadas del proceso.

Para contrarrestar esta invisibilidad algorítmica, los equipos deben enfocar sus recursos en construir una autoridad digital irrefutable y medible. Esto implica optimizar la arquitectura de los sitios web y generar contenido de liderazgo intelectual que los sistemas automatizados puedan procesar y validar como confiable. La superioridad técnica de un producto ya no garantiza su descubrimiento si la compañía no logra posicionarse como una fuente de información primaria en su categoría.

Paralelamente, surge la clasificación del directivo perceptivo, un grupo que representa el 17 por ciento de los líderes a nivel global. Este segmento se caracteriza por mantener perspectivas altamente sintonizadas con los comportamientos cambiantes y las demandas de los consumidores. Estos profesionales adoptan las innovaciones de forma temprana, superan a sus pares en preparación para la transformación digital y tienen una mayor probabilidad de operar en organizaciones que experimentan crecimientos acelerados.

A pesar de la incertidumbre económica y cierto pesimismo por parte del comprador final, el liderazgo corporativo mantiene un sólido optimismo basado en resultados tangibles. Nueve de cada diez profesionales de este nivel reportan haber experimentado un crecimiento en la facturación de sus empresas durante los últimos doce meses. Este impulso comercial continuo fundamenta y justifica los incrementos presupuestales focalizados que se observan principalmente en las regiones de Norteamérica y América Latina.

El ecosistema de medios ha trascendido su función tradicional de canal de distribución para consolidarse como el motor más poderoso de expansión. Las proyecciones indican que el gasto publicitario global superará el billón de dólares al finalizar 2026, reafirmando la importancia crítica de estas inversiones para la rentabilidad. A medida que las plataformas se vuelven más algorítmicas y orientadas a la conversión directa, la planificación requiere niveles inéditos de agilidad operativa.

Esta alta dependencia de infraestructuras automatizadas genera preocupaciones significativas respecto a la gobernanza de las inversiones publicitarias. La mayor inquietud reportada por los ejecutivos se centra en la falta de transparencia y visibilidad que ofrecen los grandes conglomerados tecnológicos. Para asegurar que cada impresión genere un impacto comprobable, las marcas demandan mayor control sobre los entornos donde se distribuyen sus mensajes y sobre la medición de la atención del usuario.

Para conectar eficazmente con las audiencias en este entorno fragmentado, el 91 por ciento de los directivos está incrementando sus patrocinios en propiedades intelectuales de entretenimiento y deportes. Mercados como México, el Reino Unido y la India lideran esta táctica de integración cultural para ganar relevancia. Específicamente, más del 85 por ciento de los líderes aumenta su participación en contenidos de animación asiática, mientras que menos de uno de cada diez decide ignorar las estrategias vinculadas al sector de los videojuegos.