KPMG y aliados lanzan el Colombia Tech Report 2026

El informe muestra que 2026 será el año de la selectividad: tras la recuperación observada en 2025, el capital se concentró en menos compañías, la IA se consolidó como tesis transversal y la liquidez se volvió más exigente, elevando el estándar para crecer.

KPMG Colombia, de la mano de 13 aliados: Andi y Andi del futuro, Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla; las universidades: CESA, EAFIT- On Going, EIA y Uninorte, Ruta N, BBVA Spark, Colsubsidio y Claro Empresas; publicaron el Colombia Tech Report 2026, un análisis sobre el estado y las oportunidades del ecosistema de startups en el país. El mensaje central para 2026 es claro: Colombia muestra dinamismo y tracción, pero el mayor desafío está en convertir ese impulso en empresas que escalen, es decir, que logren crecer con mayor velocidad, levantar inversión más grande, expandirse a nuevos mercados y sostener su modelo de negocio, logrando, posteriormente, exits, para completar el ciclo.

El informe sitúa a Colombia dentro de un contexto global más exigente. En 2025, la inversión en startups mostró señales de recuperación, pero bajo nuevas reglas: mayor concentración del capital en un grupo reducido de compañías con desempeño probado, predominio de la inteligencia artificial como tendencia transversal, y presión de liquidez sobre el ecosistema de inversión. Este entorno coincide con un avance en el posicionamiento internacional del país. Según el Global Startup Ecosystem Index 2026 de StartupBlink, índice de referencia global que evalúa más de 1.500 ciudades y 120 países en variables como calidad de startups, rondas de inversión, exits y solidez del entorno institucional, Colombia escaló al puesto 35 mundial y Bogotá se consolidó como el tercer ecosistema startup más fuerte de América Latina, registrando un crecimiento del 18,4% anual. El reto que plantea el Colombia Tech Report es que ese reconocimiento externo se traduzca en compañías que escalen y completen el ciclo con exits.

El cuello de botella: crecer después del primer impulso

Uno de los hallazgos más relevantes del reporte es la brecha entre las etapas tempranas y las etapas de crecimiento: aunque en Latinoamérica el monto típico de inversión en rondas tempranas aumentó (de US$1,2 millones en 2021 a US$2,0 millones en 2025), solo 1 de cada 10 startups logra pasar a una ronda de inversión de crecimiento. Además, los tiempos para levantar capital entre rondas se han extendido (por ejemplo, 26 meses entre una ronda de crecimiento inicial y la siguiente).

En términos simples: levantar inversión inicial es cada vez más común, pero dar el salto a “escalar” sigue siendo difícil.

“Colombia avanza en los rankings globales. El GSEI nos posiciona como el tercer ecosistema startup más fuerte de la región, pero el verdadero escalamiento es el de las compañías, no solo el del índice. Hoy no basta con conseguir la primera inversión: hay que demostrar tracción, disciplina financiera y capacidad de ejecución para dar el salto a rondas de crecimiento. Colombia tiene el talento y la masa crítica. La tarea de 2026 es construir los puentes entre etapas para que ese dinamismo se convierta en empresas que compitan a escala regional, generen exits y reinviertan en el ecosistema”, afirmó Maria Paula Peñaranda, Gerente de Innovación y Líder de Private Enterprise de KPMG Colombia.

Cuatro apuestas donde Colombia tiene oportunidad en 2026

El Colombia Tech Report 2026 identifica cuatro líneas de tracción para el país:

Servicios financieros digitales (fintech) como sector ancla, con Colombia consolidándose como uno de los mercados más relevantes de la región.

Tecnologías climáticas (climate tech) como apuesta diferenciadora, apalancada en capacidades del país (biodiversidad, agua, créditos de carbono y transición).

Inteligencia artificial aplicada como ventaja competitiva: soluciones enfocadas en productividad, eficiencia y especialización por industria.

Tecnología para el sector público (govtech) como oportunidad ligada a modernización del Estado, confianza digital y necesidades crecientes de seguridad/ciberseguridad.

Capital local: clave para el arranque; capital internacional, clave para escalar

El informe evidencia que el desarrollo del ecosistema depende de una combinación de capital. Por un lado, el capital local cumple un rol decisivo en el “arranque”: en el análisis de inversionistas mapeados en el informe los fondos con sede en Colombia confirman aportar US$38,5 millones (cerca del 10% del equity total), con una participación especialmente relevante en las primeras etapas. Por otro lado, cuando las compañías buscan inversiones de mayor tamaño para acelerar expansión, el acceso a capital internacional sigue siendo determinante. Esto refuerza una lectura clave para 2026: el reto no es solo atraer más inversión, sino construir puentes entre etapas, fortaleciendo el “pipeline” para que más empresas colombianas logren dar el salto hacia el crecimiento.

En este proceso, la confianza se vuelve un factor tan determinante como la tracción. El informe señala que 91% de los inversionistas considera que la falta de integridad y transparencia es la principal señal de alerta al evaluar oportunidades. En la práctica, esto implica que, para acceder al capital necesario para crecer, las startups no solo deben mostrar crecimiento, sino también orden y evidencia: información financiera consistente, métricas verificables, buen liderazgo, y cumplimiento básico al día. En un mercado más selectivo, la credibilidad puede ser la diferencia entre escalar o quedarse en etapa temprana.

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