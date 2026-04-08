Dirty Kitchen recibe dos nominaciones en los 42° Premios India Catalina

- Rumbos Cruzados – Dirty Kitchen fue nominada a Mejor Serie de ficción web y Totto x Bancolombia – Dirty Kitchen a Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Content.

Dirty Kitchen fue nominada en dos categorías en la edición 42 de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual: Rumbos Cruzados en Mejor Serie de ficción web y Totto x Bancolombia en Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Content, consolidando su presencia en el ecosistema de contenido y entretenimiento en Colombia.

La nominación de Rumbos Cruzados reconoce una historia construida desde el edu-entretenimiento como estrategia, en la que la narrativa buscó generar conexión y transformación. A partir de evidencia y con una intención clara de cambio, la serie visibilizó la resiliencia de la población migrante y de acogida en Colombia, aportando a una conversación más empática sobre cohesión social, inclusión y estereotipos. En sus primeras tres semanas alcanzó más de 3 millones de visualizaciones.

Por su parte, la nominación de Totto x Bancolombia destacó la capacidad de Dirty Kitchen para desarrollar contenido de marca con valor narrativo, relevancia cultural y conexión con las audiencias, reafirmando el rol del branded content dentro de la conversación audiovisual.

“En Dirty Kitchen creemos profundamente en el entretenimiento como una forma poderosa de generar conversación y conectar con la gente desde lugares mucho más humanos, culturales y relevantes. Estas nominaciones nos emocionan porque reconocen justamente eso: nuestra apuesta por crear historias con impacto social y cultural, pero siempre desde narrativas que entretienen, movilizan y se quedan con las audiencias”, afirmó Juan Camilo Rodríguez, CEO de Dirty Kitchen.

En esa misma línea, desde la marca también destacaron el valor estratégico del proyecto: “Esta nominación es un orgullo para nosotros. Y más allá de ser una pieza creativa, es la confirmación de que estamos materializando nuestro propósito como organización: acompañar a los empresarios y hacer visible que su historia siempre ha ido acompañada de la nuestra. Gracias al equipo de Dirty Kitchen por siempre cocinar ideas valiosas con nosotros. Este logro es de todos.”, señaló Mónica Giraldo, líder Campaña Negocios, Mercadeo en Bancolombia.

Estas nominaciones también reconocen el rol de los clientes y aliados que apuestan por el entretenimiento como una forma de conectar con sus audiencias desde la relevancia cultural, entendiendo el contenido como una herramienta para construir conversación y afinidad.

Además, por tercer año consecutivo, proyectos de Dirty Kitchen hacen parte de este escenario, lo que refuerza la consistencia de su trabajo en creatividad, estrategia y conexión con las audiencias. Con estos resultados, la compañía continúa posicionándose como un estudio que entiende el contenido como una herramienta estratégica para generar relevancia y valor en la industria.

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