Cine Colombia estrena "Super Mario Galaxy: la película", con vasos coleccionables

Cine Colombia anunció el estreno en el país de Super Mario Galaxy: La Película, disponible en 217 salas a nivel nacional, acompañado de una estrategia de experiencia para el público que incluyó el lanzamiento de vasos coleccionables inspirados en personajes icónicos de la franquicia.

Estos coleccionables, con diseños de personajes como Bowser y Yoshi, estarán disponibles por tiempo limitado en los múltiplex y canales digitales de la compañía. La iniciativa hace parte de una tendencia creciente en la industria cinematográfica de integrar productos físicos que extienden la experiencia más allá de la sala y fortalecen la conexión con las audiencias.

La película cuenta con funciones en versión doblada al español y en idioma original, y está disponible en formatos de sala como Dynamix, Platino, Mega Salas y Onix, así como en formato IMAX, donde Cine Colombia se posiciona como el exhibidor con mayor número de salas en el país en este formato.

El estreno se dio durante la pasada temporada de Semana Santa, uno de los periodos de mayor asistencia a cine en Colombia, y estuvo acompañado por productos coleccionables que reforzaron la conexión con audiencias de distintas generaciones y la experiencia en salas.

Con este lanzamiento, la compañía refuerza su apuesta por ofrecer experiencias integrales en salas, alineadas con tendencias internacionales que integran contenido, formatos premium y productos exclusivos para el público.

También le puede interesar: Aruma aterriza en la Zona T con marcas virales e internacionales