"Los negocios tienen que dar plata desde el día uno", Alberto 'Banano' Pardo

Tras la venta de Adsmóvil Latam a MIQ, su CEO y fundador, Alberto 'Banano' Pardo, asume un nuevo reto en el mercado hispano de Estados Unidos En esta entrevista, comparte las estrategias que lo llevaron a liderar el AdTech, el poder de la data determinística y sus consejos esenciales para escalar negocios rentables.

El camino para consolidar un emprendimiento tecnológico en América Latina exige más que buenas ideas; requiere leer el mercado antes que los demás y garantizar ingresos reales.

Alberto 'Banano' Pardo lo sabe bien. Tras más de una década anticipando tendencias, desde la programática móvil hasta el retail media, acaba de concretar uno de los exits más relevantes de la industria digital con la adquisición de gran parte de Adsmóvil por la multinacional MIQ. Ahora, mientras gestiona esta transición de casi 200 personas, reflexiona sobre el verdadero oro de la publicidad actual: la data determinística y las lecciones de rentabilidad que muchos fundadores de la región están pasando por alto.

Revista P&M: Con la adquisición de Adsmóvil va a haber un cierre en el ciclo en el que venías. ¿Cuál es tu próxima gran apuesta y el proyecto al que te vas a enfrentar ahora?

Alberto 'Banano' Pardo: efectivamente, se hizo la operación de venta de Adsmóvil en América Latina a MIQ. Sin embargo, yo conservo el negocio en Estados Unidos de cara a los hispanos, que de hecho es más grande, y me voy a dedicar a operarlo. En el corto plazo, tengo el compromiso con MIQ de ayudar en la transición para asegurarme de que todo quede bien organizado. Son casi 200 personas y 12 operaciones comerciales que se integran a la red de MIQ, lo que requiere que yo esté presente para resolver cualquier inquietud. Cuando esto termine, pasaré a ejercer de lleno mis funciones como CEO de la operación de Estados Unidos.

Revista P&M: De esas 200 personas que están ahora en Adsmóvil, ¿Todas llegan también a MIQ con esta unión?

Alberto 'Banano' Pardo: llegan las personas de MIQ, y las que trabajan para Estados Unidos desde Colombia u otros mercados pasan a la operación estadounidense. Entonces, MIQ se queda con aproximadamente 150 personas de nuestro equipo.

Revista P&M: Dentro de este cambio hacia Estados Unidos y la venta de la empresa, ¿Este movimiento responde a alguna problemática del mercado, a una nueva tendencia, o a una nueva etapa profesional?

Alberto'Banano' Pardo: son dos cosas: un tema profesional y un tema personal. En lo profesional, soy un emprendedor. No es la primera compañía que creo y vendo; ya lo he hecho en el pasado y sabía que en algún momento iba a vender Adsmóvil. La clave era el momento. MIQ se anticipó a esa visión y creo que no pude encontrar un mejor socio para entregar mi legado y llevar a la compañía al siguiente nivel. Como emprendedor sabes que no cristalizas ningún proyecto hasta que haces un exit, ya sea porque la compañía sale a bolsa o porque la vendes. En lo personal, ya no tengo 20 años. Quiero tener más tiempo libre para mi familia y mis cosas, y esto también me da la posibilidad de disponer de una mayor cantidad de tiempo.

Revista P&M: Mencionas que la venta era la meta. Pero, ¿Cuáles fueron esas decisiones estratégicas que permitieron que Adsmóvil pasara de ser un emprendimiento colombiano a un líder del AdTech?

Alberto 'Banano' Pardo: Pasaron varias cosas. Lo primero fue tener una visión global desde el comienzo. Siempre tuve claro que Colombia era un paso obligatorio, un mercado de prueba, pero nunca lo consideré el mercado principal. Mi foco estaba en los grandes mercados: Brasil y México, donde está el 80% de las ventas de América Latina, y luego Estados Unidos, que es el mercado de publicidad más dinámico, complejo y grande del planeta. Segundo, siempre estuvimos primeros que el resto.

Nos anticipamos a los cambios cinco o seis veces: fuimos los primeros en entregar una solución de programática en el ecosistema móvil, la primera compañía en desarrollar una solución de geolocalización en América Latina, y pioneros con un prototipo de retail media en la región cuando nadie sabía qué era.

Tercero, fuimos grandes ejecutores. Seguramente cometimos un montón de errores, pero la ejecución hace que al final saques adelante lo que tienes en la cabeza. Y por último, pero no menos importante, tenemos gente muy buena. De las 200 personas, unas 30 llevan más de 10 años en la empresa, y te garantizo que hay otras 70 u 80 que llevan más de cinco años. Eso no es usual en una industria donde se roban talento todas las semanas. Logramos crear una marca y un sitio donde la gente se siente a gusto trabajando, lo que nos permite cristalizar nuestra visión.

Revista P&M: En términos de capacidades tecnológicas, ¿Cuál es el indispensable para marcar la pauta a nivel internacional como lo hicieron ustedes?

Alberto 'Banano' Pardo: La data. Esa fue la razón por la que MIQ nos miró; tenemos una data que no tiene nadie más y que todo el mundo quiere. Pero claro, no es solo tenerla, sino saber usarla. Nosotros sabemos hacer publicidad basada en esa data. No somos una compañía que solo la genera, sino que conectamos retailers y diversos ecosistemas. Fuimos los primeros en tener un sistema único con información de movilidad, geolocalización, lo que la gente compra y lo que navega. La gran diferencia es que nuestra data es determinística, no probabilística. Hay plataformas que asumen que eres mujer solo porque lees contenido femenino. Nosotros sabemos si es hombre o mujer por registros reales; sabemos si alguien va a McDonald's no por probabilidad, sino porque vimos el celular allí; o sabemos la profesión de alguien por sus viajes frecuentes.

Son datos de facto que cambian toda la ecuación sobre cómo impactar y desarrollar estrategias digitales.

Revista P&M: Para finalizar, ¿Cuál es ese punto ciego que ves en los fundadores de emprendimientos en nuestra región y que hoy se está dejando de lado al momento de intentar escalar?

Alberto 'Banano' Pardo: Dos cosas. Lo primero: los negocios tienen que dar plata. Hay que enfocarse en ser rentables desde el día cero. Esa ha sido la política de Adsmóvil desde el inicio. La rentabilidad prueba que efectivamente estás generando valor y solucionando un problema del cliente. Lo segundo, es entender que esto no se construye de la noche a la mañana. A veces caemos en el error de ver que alguien levantó millones de dólares a los seis meses con un PowerPoint, pero esos son casos muy esporádicos. Las compañías se construyen con tiempo y con trabajo. En el camino cometerás errores, tendrás que girar, corregir y volver a correr. Eso es justamente lo que te hace crecer, siempre y cuando tengas el fundamento de un producto real que gane dinero por solucionar un problema de la sociedad. Ahí es cuando realmente puedes escalar.

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