Don Julio inauguró el Festival Estéreo Picnic 2026 con una celebración monumental que elevó la fiesta a otro nivel

Por primera vez, Don Julio inauguró el Festival Estéreo Picnic con una fiesta VIP monumental que elevó la emoción y la energía del festival.

Se trató de una celebración de día concebida para dar paso a tres jornadas donde la música, la cultura y el tequila se encontraron en su máxima expresión, con un cartel que reunió a artistas internacionales como Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter y The Killers, entre otros.

Esta fiesta inaugural reunió invitados especiales, artistas y figuras clave del entretenimiento y la cultura en un momento único que marcó el inicio oficial del festival. Más que una celebración, fue el punto donde todo comenzó: cuando la expectativa se transformó en euforia y la energía del festival se encendió por primera vez. Durante este encuentro, la artista colombiana Goyo fue la invitada sorpresa, elevando aún más la emoción del momento con una presentación especial.

Con esta apuesta, Don Julio llevó el concepto de celebración a una escala monumental, elevando cada brindis, cada encuentro y cada instante a una experiencia cargada de intensidad y emoción.

Como parte de su presencia en el festival, la marca contó con un espacio VIP exclusivo dentro del Festival Estéreo Picnic, diseñado como un refugio dentro de la energía del evento. Fue un lugar donde invitados, artistas e influencers pudieron encontrarse, relajarse y vivir el festival desde una perspectiva elevada. Durante los tres días, este espacio se convirtió en un punto de encuentro para compartir alrededor de la música, el tequila y la energía del evento.

Inspirado en la tradición de la hacienda mexicana, el VIP de Don Julio integró materiales nobles, iluminación cálida y detalles que evocaron el origen del tequila, creando una atmósfera que combinó sofisticación, calidez y carácter.

Bajo la narrativa “Hay fuego detrás de este frío”, Don Julio conectó la pureza del tequila servido frío con la intensidad del fuego del agave y la pasión de su elaboración. En el festival, ese fuego también se reflejó en la energía de la música: cada beat, cada coro y cada momento compartido despertaron emociones que se sintieron en el cuerpo, creando un vínculo natural entre el tequila y la experiencia del evento.

“El Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como una de las plataformas musicales y culturales más importantes de la región. Para Don Julio, el tequila más amado de México y también el número uno en percepción de marca en Colombia, fue un orgullo inaugurar esta edición y acompañar a los asistentes durante tres días con una experiencia que conectó música, cultura y tequila”, afirmó Eric Strauss, Director de Marketing de Diageo.

De esta manera, Don Julio acompañó el inicio de una nueva edición del festival, celebrando junto a los asistentes tres días de música, encuentros y celebración, demostrando que incluso en lo más frío, el fuego de Don Julio cobró vida en cada shot de tequila y en cada momento compartido alrededor de la música.