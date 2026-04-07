Growth, Powered by Desire, la nueva narrativa global de Havas

La agencia presentó un esquema corporativo centrado en el deseo como motor de negocio. La iniciativa modifica la estructura de servicios de la red y comienza su fase de ejecución en América Latina.

Havas comunicó el inicio de su posicionamiento global denominado Growth, Powered by Desire. Este esquema modifica la oferta de servicios de la red y la articulación de su identidad en los diferentes mercados.

La plataforma relaciona las metas de crecimiento de las marcas con su capacidad para operar como elementos de interés cultural y económico. El planteamiento de la empresa indica que la generación de este interés se traduce en tasas de conversión y en métricas de negocio a largo plazo.

En esta estructura, la red define el concepto de deseo como una fase de transición entre la etapa de visibilidad y la preferencia de compra del consumidor. El marco de trabajo documenta una etapa de evolución frente al modelo previo de la compañía, conocido en la industria como Meaningful Brands.

La propuesta actual abarca el rol de las marcas comerciales dentro de las dinámicas de la economía y los hábitos de consumo de las personas. El sistema operativo de Havas funciona mediante la integración de bases de información, herramientas de diseño y observación del comportamiento humano.

La estructura de ejecución del posicionamiento Growth, Powered by Desire se divide en cuatro pilares de servicio destinados a los clientes.

El primer pilar corresponde al Havas Village Model, un sistema que agrupa las diferentes disciplinas de comunicación en un solo ecosistema de trabajo. Este modelo de integración opera a través de Converged.AI, la plataforma tecnológica de la red que centraliza los procesos de creatividad, pauta de medios y producción.

El segundo pilar comprende la aplicación de bases de datos y sistemas de inteligencia artificial en el análisis del comportamiento de las audiencias. El uso de estos recursos técnicos tiene el propósito de proyectar pautas de consumo y establecer puntos de contacto directos con los usuarios.

El tercer pilar es la creatividad, establecida como el mecanismo corporativo para trasladar los datos de investigación hacia acciones de interacción.

El cuarto pilar consiste en un plan organizativo que unifica las operaciones de la red bajo parámetros de construcción de marca y retención de usuarios.

La compañía confirmó que ya inició el proceso de despliegue y adaptación de este marco de trabajo corporativo en los mercados que integran América Latina.

Mira el video que explica la nueva narrativa de Havas: