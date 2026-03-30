Bata apuesta por una evolución de marca para reconectar con nuevas generaciones en Colombia

Tras más de cinco décadas en el país Bata inicia una nueva etapa en Colombia enfocada en actualizar su propuesta de valor sin perder su base tradicional.

Más que una reinvención, la marca define este proceso como una evolución. “Es una evolución natural de una marca que conoce a su consumidor y quiere seguir caminando con él”, explicó Carolina Tejada, gerente de retail y marketing en Bata Colombia.

El cambio se materializa en una dirección creativa renovada, con colecciones globales que buscan alinearse con las tendencias internacionales. La compañía trabaja ahora con diseñadores globales que aportan una mirada más contemporánea, lo que se traduce en siluetas actualizadas, nuevas texturas y una paleta de colores más cercana a la moda actual.

Esta apuesta busca equilibrar estilo, comodidad y durabilidad, tres atributos que han definido históricamente a la marca. La intención no es abandonar su posicionamiento como una opción accesible, sino ampliarlo hacia una conversación donde el diseño también tenga un rol protagónico.

Uno de los principales retos está en lograr este cambio sin perder la conexión con su consumidor tradicional. En Colombia, donde la marca tiene una fuerte presencia en climas cálidos, categorías como las sandalias siguen siendo clave. “Son productos muy reconocidos que las mujeres colombianas aman, y eso no lo vamos a cambiar”, señaló Tejada.

La estrategia combina, entonces, una oferta global con decisiones locales. Aunque las colecciones responden a una lógica internacional, la compañía mantiene espacios para desarrollar productos adaptados al mercado colombiano, incluyendo trabajo con proveedores locales.

El portafolio se articula bajo el concepto de “los esenciales del día a día renovados”, con categorías que cubren diferentes momentos de uso: desde opciones formales para el trabajo hasta propuestas casuales adaptadas a distintos climas y estilos de vida.

Dentro de este portafolio, las zapatillas se consolidan como una de las categorías más relevantes. “Han sido la categoría más vendida, reflejando un cambio en los hábitos de consumo donde la comodidad y la versatilidad se volvieron protagonistas”, explicó la vocera. Este cambio responde a nuevas dinámicas en las que el calzado deportivo ya no se limita a contextos informales, sino que se integra a diferentes tipos de vestuario.

Parte de esta evolución también implica reconectar con audiencias más jóvenes. Durante años, la marca concentró su fuerza en públicos adultos, perdiendo relevancia entre adolescentes y adultos jóvenes. Ahora busca recuperar ese espacio con marcas como North Star, enfocada en consumidores entre 18 y 25 años, y una propuesta más amplia dirigida a un público entre 22 y 35 años.

Este acercamiento no solo pasa por el producto, sino también por la comunicación. La marca está fortaleciendo su presencia en plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook, apostando por contenidos más cercanos y colaboraciones con creadores. “Hoy no se trata solo de mostrar el producto, sino de cómo el consumidor se identifica con la marca”, afirmó Tejada.

A esto se suma una estrategia de marketing de proximidad que busca acercar la marca a los consumidores en momentos específicos, como su visita a centros comerciales, a través de mensajes personalizados y promociones.

En términos de innovación, Bata también está incorporando nuevas tecnologías en su portafolio, como sistemas de calentamiento fácil, plantillas ergonómicas y mejoras en amortiguación, con el objetivo de reforzar su promesa de comodidad.

La hoja de ruta para 2026 incluye campañas enfocadas en zapatillas, colecciones especiales para fechas clave como el Día de la Madre y la apertura de tiendas especializadas en este segmento.

Con esta estrategia, Bata busca reposicionarse como una marca que acompaña distintas etapas y estilos de vida, manteniendo su carácter accesible, pero incorporando una propuesta más actual y conectada con las expectativas del consumidor.

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