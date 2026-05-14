P&M presenta a los Dircom to Watch 2026

El director de comunicaciones trascendió la gestión de medios para consolidarse como un pilar estratégico del negocio. Tras un riguroso debate de selección, presentamos a los ocho profesionales que conforman la lista Dircoms to Watch 2026. Conozca a los líderes que hoy redefinen la profesión en Colombia con visión aguda, influencia real y resultados medibles.

Ser parte de este grupo va mucho más allá de gozar de una buena reputación o de contar con un directorio de contactos envidiable. Un Dircom to Watch es un profesional que transforma la realidad de su organización desde adentro, moviendo la aguja del negocio con una visión moderna y de alto impacto. Son aquellos directivos que no se conforman con el día a día del PR tradicional, sino que asumen el reto de leer el contexto, estructurar estrategias disruptivas y demostrar que el valor de la comunicación supera con creces las métricas de vanidad.

Para identificar a estos ocho talentos, la evaluación exigió dejar de lado las referencias superficiales para enfocarnos en tres pilares fundamentales. El primero fue el modelo de pensamiento, evaluando la capacidad analítica para anticipar riesgos y plantear soluciones complejas. El segundo fue la influencia, entendida como la verdadera capacidad de incidir en la mesa directiva y movilizar a los stakeholders a través de un liderazgo transversal. Finalmente, se requirió evidencia de un impacto integral y medible, donde la gestión de crisis, las vocerías bajo fuego y los resultados aporten rentabilidad y reputación sustentada en datos claros.

La responsabilidad de analizar hojas de vida, campañas, métricas e indicadores recayó en un jurado diverso, diseñado para aportar diferentes perspectivas del ecosistema empresarial y comunicacional. Este comité de selección estuvo compuesto por:

Linda Patiño, directora de comunicaciones de Google Colombia

Gonzalo Velázquez, gerente de mercadeo y comunicaciones de Celsia

Keka Palacio, CEO y socia fundadora de Babel

Carlos Fernando Vega, director general de P&M

Juanita Rico, directora de contenidos de P&M.

La deliberación final exigió contrastar las perspectivas del panel para revisar de manera objetiva cada postulación. Durante la sesión, el debate se centró en definir los criterios de evaluación, mitigar sesgos y analizar las condiciones reales de la profesión. El comité revisó los matices de ejercer el cargo en la actualidad, discutiendo variables prácticas como las exigencias operativas de las multinacionales, el impacto de la brecha de género, la integración de los presupuestos con las áreas de mercadeo y los desafíos de gestionar la comunicación en entornos regionales politizados. Como resultado de este proceso de análisis, se consolidó un grupo de ocho directivos seleccionados por la evidencia de sus resultados y su aporte estratégico al sector.

Estos son los primeros Dircom to Watch de Colombia:

Camila Escallón, head of comms & corporate affairs región Andina para Unilever

Camila inició su trayectoria profesional en el sector cultural y de responsabilidad social en Estados Unidos, con roles en el Snite Museum of Art y Cummins Inc.; posteriormente, consolidó su perfil en asuntos corporativos en Fedepalma durante más de cuatro años. Su carrera dio un salto hacia el sector salud como coordinadora de comunicaciones en Johnson & Johnson Medical Devices, antes de unirse a Uber, donde escaló posiciones estratégicas durante cinco años, liderando políticas públicas de seguridad a nivel global desde San Francisco y la estrategia de comunicaciones para la región andina. Actualmente, se desempeña como Head de Comunicaciones y Asuntos Corporativos para la región andina en Unilever.

Escallón es un ejemplo de cómo el rol de las comunicaciones al pasar de una función informativa al una de creación de valor real a través de plataformas colaborativas, tiene mayor impacto Su enfoque en el Valle del Cauca, mediante la iniciativa "Un Valle de Oportunidades", demuestra un modelo de pensamiento que prioriza la competitividad regional y la articulación entre lo público, lo privado y la academia como estrategia de negocio. No se limita a difundir las acciones de la compañía, sino que diseña hitos culturales, como el reconocimiento a las lideresas en la COP16, que insertan a la marca orgánicamente en la conversación pública, convirtiendo el propósito corporativo en un motor de confianza y desarrollo territorial.

Su gestión destaca por una capacidad analítica que le permite anticipar riesgos y blindar la "licencia social para operar" en entornos regulatorios y políticos volátiles. Al actuar como una asesora estratégica clave para directivos globales, Camila traduce la complejidad de la realidad local en oportunidades y su liderazgo se mide por la solidez de una red de aliados que respalda la continuidad operativa y por la formación de equipos con criterio propio, demostrando que la efectividad de un Dircom moderno reside en su habilidad para navegar la incertidumbre y movilizar apoyos genuinos en momentos críticos.

Julián Mauricio Moreno, líder nacional de comunicaciones del holding Ciudad Limpia



Julián Mauricio Moreno inició su carrera en el ámbito de la comunicación organizacional y capacitación en sectores de servicios financieros y consumo masivo con experiencias en Porvenir y Nestlé. Tras su paso por la televisión nacional como periodista y analista digital en Caracol y RCN, orientó su trayectoria hacia el sector público y gremial en el Valle del Cauca, liderando la transformación digital en la Cámara de Comercio de Cali y la gestión de contenidos para eventos emblemáticos como la Feria de Cali. Posteriormente, se consolidó en el sector académico como jefe de comunicaciones institucionales de la Universidad Icesi, antes de dar el salto al sector de servicios públicos. Actualmente, se desempeña como Líder Nacional de Comunicaciones del holding Ciudad Limpia, donde dirige la estrategia de reputación y posicionamiento de la organización a nivel país.

Moreno ejemplifica el poder transformador de la comunicación corporativa cuando se centra en el capital humano y la eficiencia operativa. Su modelo de pensamiento como Dircom al frente de Ciudad Limpia se fundamenta en un liderazgo profundamente empático y humanista, alejándose del enfoque vertical tradicional para construir entornos colaborativos donde el bienestar del equipo es la base de los resultados. Este enfoque ha permitido humanizar una marca del sector de servicios públicos, visibilizando y dignificando la labor diaria de los operarios de aseo, mientras optimiza los recursos de comunicación para lograr un impacto nacional coherente y articulado en todas las zonas de operación del holding.

Su relevancia estratégica se consolida a través de la estructuración de alianzas de alto nivel con gremios como ANDESCO y las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cali, posicionando a la organización como un referente nacional en soluciones ambientalmente sostenibles. Julián ha trascendido la gestión táctica de redes sociales y medios para convertir a la dirección de comunicaciones en un eje transversal que facilita el diálogo interno, mejora el clima organizacional e inserta a los líderes de la compañía en foros de sostenibilidad y espacios culturales de gran envergadura como la Feria de Cali. Demuestra que un liderazgo cercano y orientado a las personas es el vehículo más efectivo para lograr una rentabilidad reputacional sostenible a largo plazo.

Cristina Botero, directora de asuntos públicos, comunicaciones y sostenibilidad (ASG) en Falabella Colombia



Crstina inició su carrera en 2005 como coordinadora de la oficina de comunicaciones estratégicas de la Presidencia de Colombia y ha pasado por compañías y organizaciones como la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, como coordinadora de operaciones informativas; el Banco Inter Americano de Desarrollo como consultora de la oficina de evaluación y observación; en el Banco Mundial, como consultora de la red de desarrollo humano; en Alpina como manager de asuntos corporativos para Latam; en la Universidad de los Andes como directora de relaciones institucionales; y ahora en Falabella Colombia como directora de asuntos públicos, comunicaciones y sostenibilidad.

El diferencial Botero radica en su capacidad para unificar bajo una sola estrategia frentes que tradicionalmente operan aislados: las comunicaciones, los asuntos públicos y la sostenibilidad (ASG). Al centralizar estas áreas, logró transformar la narrativa de Falabella en una verdadera "Apuesta País", mitigando el estigma de marca extranjera para posicionarla como un motor de desarrollo local. Su modelo de pensamiento no solo moderniza la operación mediante la adopción de herramientas disruptivas como la inteligencia artificial, sino que eleva la comunicación a una fuerza de decisión en la mesa directiva, donde la gestión regulatoria y la reputación se articulan para blindar la competitividad del negocio.

Su influencia y capacidad de ejecución se reflejan de manera directa en el desempeño de la compañía dentro de los monitores reputacionales más exigentes. En un periodo muy corto, logró ascensos contundentes en Merco Empresas y Merco Talento, además de ingresar por primera vez al Gerente General en el ranking de líderes del país. Cristina ejerce un liderazgo relacional de alta sensibilidad que trasciende su organización a través de su participación en redes de liderazgo femenino directivo. Su gestión demuestra con datos duros, como el sostenimiento de certificaciones ambientales históricas y la capitalización miles de millones en free press, que la coherencia ética y el impacto social son los verdaderos cimientos de la rentabilidad y la legitimidad corporativa.

Luisa Rubio, gerente de relaciones públicas, digital y medios de Samsung Colombia



Luisa Rubio inició su carrera profesional en el ámbito internacional como asesora de asuntos económicos y sociales en las Naciones Unidas en Nueva York, experiencia que le otorgó una sólida base en desarrollo sostenible y análisis de contexto. Posteriormente, consolidó una trayectoria de más de una década en el sector tecnológico, donde fue pieza clave en el establecimiento del área de asuntos públicos y comunicaciones de Huawei en Colombia. Tras liderar la estrategia de mercadeo y posicionamiento para Hard Rock International y desempeñarse como jefe de relaciones públicas en WOM Colombia durante su etapa de lanzamiento y expansión, se unió a Samsung Electronics. Actualmente, ocupa el cargo de PR, Digital & Media Head para Colombia en dicha multinacional.

En medio de un ecosistema saturado por la inmediatez digital y la inteligencia artificial, Rubio destaca por definir las relaciones públicas a través de una integración técnica y narrativa impecable. Su modelo de pensamiento trasciende el PR tradicional al estructurar una estrategia 360 que fusiona de manera milimétrica los medios propios, ganados y pagados (owned, earned, paid). El elemento más disruptivo de su gestión en Samsung es la transformación del Newsroom corporativo en un activo de alto rendimiento optimizado bajo principios GEO (optimización para motores de búsqueda generativos), garantizando la autoridad y visibilidad de la marca ante los nuevos algoritmos. Esta visión le permite adaptar el storytelling con precisión: desde el entretenimiento y la creación de comunidad en TikTok, hasta la construcción rigurosa de reputación corporativa en LinkedIn.

Su influencia como Dircom to Watch radica en su capacidad para demostrar con datos que la comunicación corporativa impacta directamente tanto en el posicionamiento como en la conversión comercial. Más allá de consolidar métricas de share of voice o social media buzz, Luisa ha logrado conectar el tráfico generado por sus estrategias de contenido propio directamente hacia la tienda virtual de la compañía, incidiendo de forma medible en la consideración de compra. Al fundamentar su liderazgo en la ética y la experimentación continua, y al mejorar sostenidamente indicadores de favorabilidad y orgullo de marca , demuestra que el comunicador moderno debe ser un articulador estratégico capaz de liderar la relación entre las audiencias, la tecnología y el negocio.

María Adelaida Peñaloza, Country Communications Manager para la región de los Andes y el Caribe en Essity



Maria Adelaida Peñaloza inició su carrera en el sector de moda y venta directa como jefe de producto en Leonisa, experiencia que luego trasladó a la industria de consumo masivo en Grupo Familia. Tras liderar la gerencia general de marcas de diseño como Ana Urrea y Milonga Beachwear, regresó a Grupo Familia (hoy Essity), donde durante los últimos siete años escaló posiciones estratégicas en la gestión de higiene profesional y el desarrollo de marca para Familia Institucional. Actualmente, se desempeña como Country Communications Manager para la región de los Andes y el Caribe en Essity.

Peñaloza se destaca por un híbrido poco común en la comunicación corporativa: una trayectoria que integra el desarrollo de producto, el marketing y la gestión financiera. Esta visión multidisciplinaria le permitió liderar con éxito uno de los desafíos reputacionales más complejos del consumo masivo en los últimos años: la transición de la marca histórica Grupo Familia hacia la identidad global de Essity. Su gestión no se limitó a un cambio de imagen, sino a una orquestación estratégica que aseguró la continuidad del propósito de "romper barreras por el bienestar", protegiendo la lealtad hacia marcas icónicas como Nosotras, TENA y Pequeñín, mientras alineaba la cultura interna con una nueva narrativa corporativa sólida y coherente.

La contundencia de su labor se traduce en indicadores que superan los estándares globales de su propia organización. Bajo su dirección, el valor publicitario gestionado se triplicó en solo dos años, logrando una presencia récord en medios de primer nivel con un tono de conversación 100% positivo durante procesos críticos de migración de marca. María Adelaida proyecta la figura del Dircom como un habilitador de negocios que entiende el bienestar como un activo rentable, demostrando que la comunicación estratégica es la herramienta más potente para transformar la sensibilidad del cambio en un sentido de pertenencia renovado y medible.

Nicolás Holgúin, gerente regional de marketing y comunicaciones para Latam Norte de Prosegur



Holguín inició su carrera como consultor de comunicaciones en 2005, y desde ese momento ha pasado por compañías y organizaciones como ICONTEC como director de pr y comunicaciones; Gabrica como director de desarrollo corporativo; Ospinas & Cía. como director de comunicaciones y sostenibilidad; Mansarovar Energy como corporate relations and public affairs lead y, finalmente, en Prosegur, su trabajo actual, como gerente regional de marketing y comunicaciones para Latam Norte.

Holguín destaca como un perfil interesante porque ha logrado trascender la ejecución táctica para posicionarse como un gestor estratégico en un entorno de alta complejidad regional. Su capacidad para articular la narrativa de diez mercados distintos y unidades de negocio B2B tan diversas como la ciberseguridad y la logística de valores demuestra un modelo de pensamiento holístico que hoy es escaso en la industria. Al integrar una visión administrativa robusta, respaldada por su formación de MBA, no sólo comunica, sino que traduce los intangibles de la reputación al lenguaje de los resultados de negocio, logrando una armonización real entre las metas de mercadeo y los objetivos corporativos globales de una multinacional.

Su selección se justifica además por la contundencia de su influencia y la calidad de su impacto medible, alejándose de las métricas de vanidad para enfocarse en la incidencia real en la agenda pública. Al asegurar que una parte significativa de sus impactos en medios de primer nivel posicionan directamente a los portavoces en los titulares, demuestra un dominio estratégico de la vocería y una capacidad de liderazgo transversal que mueve la aguja de la organización. Representa la evolución del Dircom moderno: un profesional que no solo gestiona crisis o comunicados, sino que se sienta en la mesa directiva como un socio estratégico capaz de transformar la cultura interna y la percepción externa con rigor técnico y visión empresarial.

Paola Andrea Vanegas, directora de asuntos públicos y comunicaciones para Mercado Libre Andina



Paola Andre inició su trayectoria como analista de comunicaciones en Petrobras en 2022; luego fue directora de comunicaciones en la Bolsa Mercantil de Colombia; consultora en el Banco Mundial; manager de comunicaciones corporativas en Diageo; directora de comunicaciones y relaciones públicas en Allianz Colombia y ahora se desempeña como directora de asuntos públicos y comunicaciones para Mercado Libre Andina.

Vanegas ha demostrado que la comunicación en el sector tecnológico alcanza su máximo potencial cuando el rigor estratégico se encuentra con la creatividad disruptiva. Su gestión al frente de la región Andina para Mercado Libre no se limita a buscar visibilidad reactiva, sino que construye narrativas de confianza a través de hitos como la campaña "Millones confiando en millones", donde integró Inteligencia Artificial para generar un impacto que le valió reconocimientos en plataformas modernas como TikTok. Su premisa de que la agilidad sin propósito es solo ruido le ha permitido sostener una presencia constante en los medios de negocios más influyentes, asegurando que cada mensaje fortalezca la identidad de la marca y trascienda el alcance mediático tradicional.

Su trayectoria de más de veinte años aporta una madurez institucional que se traduce en la permanencia sólida de la compañía en los primeros lugares de los monitores Merco, tanto en empresas como en talento y liderazgo. El estilo de Paola se caracteriza por una coherencia radical entre sus posiciones en el comité ejecutivo y su ética personal, proyectando la figura del Dircom como un interlocutor honesto, transparente y con criterio propio ante la alta dirección. Al equilibrar el posicionamiento corporativo con una ejecución táctica impecable, consolida la labor de las comunicaciones como un eje transversal que no solo informa, sino que genera una ventaja competitiva basada en la conexión humana y el orgullo local.

Sandra Patricia Nieto, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones en Fundación Santa Fe de Bogotá



Sandra Nieto inició su trayectoria profesional en el sector publicitario como ejecutiva y directora de cuentas en Young & Rubicam, donde lideró marcas globales de consumo y salud como Nivea, Merck y Honda. Posteriormente, consolidó una carrera de casi una década en SC Johnson, escalando desde la gerencia de trade marketing hasta la dirección de marca para el Pacto Andino, gestionando mercados en Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. Tras ocupar posiciones de alta gerencia en compañías como Belleza Express, Alfa y Challenger, donde lideró el reposicionamiento de marca y la transformación digital, y desempeñó el rol de CMO en el Grupo Orbis, se unió a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Actualmente, se desempeña allí como CRO y CMO, liderando la estrategia integral de mercadeo, comunicaciones y protección reputacional de la institución.

Polanco demuestra cómo la dirección de comunicaciones puede evolucionar desde la gestión corporativa hacia la intervención directa en la salud pública y el bienestar social. Su gestión al frente de la Fundación Santa Fe de Bogotá se destaca por un modelo de pensamiento estratégico que entiende la comunicación como un habilitador de vida. Al desarrollar el ecosistema omnicanal "Cuida Tu Salud", logró trascender la difusión institucional para crear una plataforma educativa masiva, centrada en la prevención. Este enfoque, que también integra acciones tangibles de compensación ambiental, evidencia una comprensión profunda de la sostenibilidad, alejándose de los discursos vacíos para generar un impacto real y medible en el entorno de los pacientes y la comunidad.

Su relevancia como una figura "to Watch" se sustenta en su capacidad para blindar la confianza en uno de los sectores más críticos y sensibles del país. Durante momentos de alta exposición mediática y crisis reputacional, Sandra demostró una solvencia técnica invaluable, priorizando una comunicación veraz y profundamente humanizada. Este liderazgo, que fusiona la transformación digital con la empatía, no solo aseguró posiciones destacadas en monitores como Merco y reconocimientos internacionales como los Premios Interlat, sino que posiciona a la profesión del Dircom en el lugar que le corresponde: la mesa directiva, actuando como el principal guardián del activo más valioso de una organización médica, que es la confianza de sus pacientes.

Los premios a los Dircom to Watch 2026 se entregarán en el evento Dircom Tracker, que se hará el 28 de mayo en la Cámara de Comercio sede Chapinero en Bogotá.