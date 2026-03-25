Con récord Guinness, Kellogg’s presenta Choco Power en Colombia

Con cajas de Choco Krispis, Bogotá registró el GUINNESS WORLD RECORDS al completar el dominó de cajas de cereal más grande del mundo, con más de 20.000 unidades alineadas.

El pasado jueves 18 de marzo, se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, la validación oficial del dominó de cajas de cereal más grande del mundo, registrado por GUINNESS WORLD RECORDS. El espacio se desarrolló en el Movistar Arena, donde el equipo de Kellogg’s alinearon más de 20.000 cajas de cereal para completar el recorrido requerido.

El intento fue verificado por un adjudicador oficial de la organización internacional, quien confirmó el cumplimiento de los estándares establecidos para este tipo de récords. Más de 300 asistentes presenciaron el momento en que la estructura fue activada, generando una caída consecutiva de las cajas hasta completar el circuito.

La iniciativa se realizó en el marco de la presentación de Choco Power, una renovación de Choco Krispis, producto de Kellogg's. Según la compañía, esta actualización incluye cambios en la fórmula para intensificar el sabor a chocolate, así como una adaptación de la propuesta de la marca dirigida a nuevas generaciones de consumidores.

“Las marcas que realmente conectan con su consumidor son las que entienden la importancia de escucharlo y evolucionar para mantenerse relevantes. Con esta renovación también actualizamos la fórmula de Choco Krispis®, logrando una mayor intensidad de sabor a chocolate y una nueva y deliciosa chocoleche al combinar el cereal con leche” afirmó Alejandro Díaz, director de Marketing para Cereales Kellogg's.

Además de esas 20.000 cajas de cereal utilizadas serán donadas al Banco de Alimentos de Bogotá, con el objetivo de apoyar a comunidades en situación de inseguridad alimentaria, a través de la red de bancos de alimentos en el país. Según la compañía, esta acción busca extender el impacto de la iniciativa más allá del evento, facilitando el acceso a alimentos para poblaciones que lo requieren.

Este registro se suma a otras acciones recientes de la marca en Colombia, entre ellas el lanzamiento del Choco Cono Choco Krispis, desarrollado en colaboración con Crem Helado, como parte de su estrategia de diversificación de formatos y presencia en el mercado.

Durante la jornada, el evento reunió a medios de comunicación, creadores de contenido y actores de la industria, quienes presenciaron la validación oficial del récord, que se incorpora al listado de registros de GUINNESS WORLD RECORDS en el país.

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