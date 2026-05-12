Que la IA nos reemplace

La IA no es una conversación nueva. Y para evitar aclaraciones innecesarias, hablo de I de Inteligencia y A de Artificial, no de Insomnio y Ansiedad, aunque hay que admitir que el tema ya empezó a provocar ambas dentro de muchas organizaciones. Especialmente en quienes trabajamos en comunicación interna y vemos cómo la conversación pasó, en muy poco tiempo, de ¿cómo la usamos? a ¿cuántas personas podríamos reemplazar con ella?

Hace un tiempo escribía sobre el alma en la comunicación. Sobre esa capacidad profundamente humana de conectar historias, emociones y contextos dentro de una organización. Y precisamente ahí sigue estando la principal diferencia entre una máquina y una persona: la IA tiene información, pero no tiene vivencias. Procesa datos, pero no entiende realmente lo que ocurre dentro de una comunidad humana.

Porque las organizaciones no funcionan solo con indicadores, procesos o dashboards. Funcionan con conversaciones de pasillo, silencios incómodos, tensiones que nadie verbaliza, liderazgos que inspiran y culturas que se construyen mucho más desde lo emocional que desde lo racional.

La IA puede redactar un mensaje perfecto. Pero todavía no sabe leer una sala.

Sin embargo, en muchas compañías, justamente esa ausencia de humanidad empieza a verse como eficiencia. Hoy existen herramientas capaces de producir campañas completas, videos corporativos, imágenes, newsletters, avatares e incluso discursos ejecutivos en cuestión de minutos. Lo artificial empieza a ocupar el espacio de lo auténtico con una velocidad difícil de ignorar.

Y eso ocurre en un contexto donde las empresas ya venían enfrentando un problema previo: la desconexión humana. Durante años hablamos de los efectos de la virtualidad, de las cámaras apagadas, de las conversaciones reducidas a chats y de la dificultad creciente para generar cercanía real en entornos laborales cada vez más digitales. Ahora, además, aparece el riesgo de construir organizaciones sin alma utilizando herramientas que tampoco la tienen.

Hace algunos años, quienes trabajábamos en comunicación debíamos lidiar con una frase recurrente: “cualquiera puede comunicar”. Hoy la frase evolucionó. Ahora cualquiera puede comunicar con IA.

Y sí, técnicamente es cierto.

La inteligencia artificial democratizó capacidades que antes requerían conocimientos técnicos especializados. Hoy cualquier persona puede generar un texto aceptable, una presentación visualmente correcta o un video suficientemente convincente. Pero la verdadera discusión no debería centrarse en si podemos hacerlo, sino en qué tipo de comunicación estamos dispuestos a aceptar.

Porque existe una diferencia enorme entre producir contenido y construir significado.

La mayoría de los mensajes generados por IA tienen algo en común: podrían pertenecerle a cualquier organización. Cambia el logo, ajusta un par de palabras y funcionan exactamente igual. Son textos correctos, rápidos y eficientes, pero profundamente intercambiables.

Y ahí aparece uno de los mayores riesgos para la comunicación organizacional contemporánea: sacrificar identidad por velocidad.

La IA no solo necesita instrucciones. Necesita criterio. Necesita contexto. Necesita una intención humana detrás de cada prompt. Alguien que entienda la cultura de una organización, las emociones de sus equipos y los matices que jamás aparecerán en una base de datos.

Resulta curioso observar cómo distintas generaciones interpretan esta transformación. Para muchos profesionales con más trayectoria, la IA representa una amenaza directa sobre sus puestos de trabajo. Para otros, especialmente generaciones más jóvenes, se convirtió en el asistente perfecto: resume documentos, organiza ideas, acelera procesos y multiplica la productividad.

Ambas visiones tienen algo de razón.

La IA transformará la manera en que trabajamos. Probablemente reducirá tareas operativas, automatizará procesos y cambiará estructuras completas. Pero incluso en ese escenario, seguirá existiendo algo difícil de reemplazar: la capacidad humana de darle sentido a las experiencias colectivas.

Porque contar historias no consiste únicamente en ordenar información. Consiste en decidir qué merece ser contado, qué emociones movilizar, qué silencios respetar y qué significado construir alrededor de una experiencia compartida.

Las máquinas procesan datos. Los humanos interpretamos realidades.

Y esa diferencia parece menor hasta que una organización atraviesa una crisis, una transformación cultural o un momento de incertidumbre. Ahí es donde se vuelve evidente que las personas no necesitan únicamente información; necesitan contexto, empatía y sentido.

Por eso el desafío actual para quienes trabajamos en comunicación organizacional no es competir contra la IA, sino evitar convertirnos nosotros mismos en comunicadores automáticos. El verdadero riesgo no está en la tecnología, sino en utilizarla para producir mensajes vacíos, impersonales y emocionalmente estandarizados.

La paradoja es evidente: en una época obsesionada con la autenticidad, cada vez producimos más contenido artificial.

La desconfianza llegó a tal punto que ya empezamos a ver campañas publicitarias aclarando que sus piezas “no fueron hechas con IA”. Como si lo humano hubiera pasado de ser lo normal a convertirse en un diferencial competitivo.

Y quizás ahí está el punto más incómodo de toda esta discusión.

La calidad nunca dependerá exclusivamente de la herramienta. Dependerá de las decisiones humanas detrás de ella.

Si el objetivo es comunicar de manera automática, robótica y genérica, entonces probablemente sí: que la IA nos reemplace. Que produzca los textos, las campañas y los discursos corporativos llenos de palabras correctas que no generan absolutamente nada.

Pero si todavía creemos que comunicar implica conectar personas, construir cultura y darle significado a lo que ocurre dentro de una organización, entonces el componente humano seguirá siendo irremplazable.

Al menos por ahora.

Porque detrás de cada inteligencia artificial todavía existe algo que las máquinas no terminan de replicar del todo: un ser humano intentando entender a otros seres humanos.

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