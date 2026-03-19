La cerveza artesanal empieza a consolidarse como hábito y nace La Mona para acompañar la rutina

Esta cerveza se integra al portafolio como una opción versátil y cercana, diseñada para ampliar la conversación alrededor de la cerveza artesanal en Colombia.

El consumidor artesanal evoluciona del experimento a la repetición, y bajo esa bandera, 3 Cordilleras anuncia la llegada de La Mona, su Blonde Ale, a grandes superficies del país. El lanzamiento responde a una tendencia clara: consumidores que ya probaron el mundo artesanal y ahora buscan incorporarlo con mayor frecuencia en su compra habitual.

De acuerdo con datos de The Craft Drinking Lab, la Blonde Ale se ha consolidado como “puerta de entrada” para consumidores que migran desde cervezas industriales, gracias a su perfil equilibrado y refrescante, asociado a un desempeño relevante en ventas dentro del segmento. Esta preferencia confirma un movimiento hacia estilos más balanceados, que permiten mayor repetición y se integran con naturalidad en distintos momentos de consumo.

El crecimiento del segmento artesanal respalda esta transición. Datos de Rentas indican que la participación de la cerveza artesanal en Colombia pasó del 0,32% en 2020 al 0,45% en 2024, mientras que la producción nacional escaló de 330 hectolitros en 2016 a más de 36.000 hectolitros en 2024. A esto se suma que, según Kantar, cerca del 40% de los consumidores de cerveza prefieren opciones artesanales, con un énfasis claro en fines de semana, donde se concentra buena parte del volumen.

“Estamos viendo cómo el consumidor artesanal evoluciona. Ya no se trata solo de probar algo diferente, sino de encontrar una cerveza que pueda estar presente en más momentos. La Mona es una cerveza pensada para quienes buscan vivir el universo artesanal de manera relajada y auténtica, y representa ese equilibrio entre carácter artesanal y facilidad para disfrutarla una y otra vez”, afirmó Juanchi Vélez, Abad Cervecero de 3 Cordilleras.

En un segmento que empieza a dejar de ser nicho para consolidarse como hábito, interpretar las nuevas dinámicas de consumo se convierte en un diferencial competitivo. La Mona nace precisamente de esa lectura: una cerveza pensada para quedarse en la rutina del consumidor artesanal.

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