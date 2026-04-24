Así es el nuevo capítulo que empieza ambar comunicaciones en Colombia

La firma boutique de relaciones públicas, que ha asesorado a empresas como Rappi, Twitter (ahora X), Epson y Greenpeace de la mano de Mazalan Comunicaciones, entre otros, evoluciona su relación administrativa con la multilatina a partir de este mes.

El ejercicio actual de las agencias de relaciones públicas no es el que solía ser hace 10 años, aspectos como la inmediatez de las redes sociales, la sostenibilidad operativa de los medios de comunicación e, incluso, la irrupción de la inteligencia artificial, han replanteado por completo el funcionamiento de dicha industria.

Por esta razón, en la Revista P&M conversamos con Juliana Correa Duque, fundadora y directora general de ambar comunicaciones, quien desde el pasado 1 de abril inició un nuevo capítulo en la compañía.

P&M: Comunicar la culminación de una relación de más de 15 años con un aliado como Mazalán no es un paso menor. ¿Cuál es el contexto detrás de esta decisión y qué busca ambar comunicaciones en esta nueva etapa?

JCD: ¡Sin duda! No es un paso menor para nosotros. Gran parte de la historia de ambar la transitamos junto a Mazalán. Fue una sinergia muy positiva para ambas partes, en la que consolidamos una propuesta de valor diferencial y nos posicionamos como un jugador relevante en la industria. La trayectoria que ellos tienen de más de 30 años en Latinoamérica fue un gran impulso para nosotros.

Ahora, ante las nuevas dinámicas del entorno, consideramos que lo más conveniente era volver a operar separadamente, para que cada compañía se enfoque en su mercado natural; así que desde el 1 de abril, evolucionamos la alianza que teníamos, y a partir de ese momento pasamos a ser partners, regresando localmente a nuestra marca original.

P&M: ¿Cuál es la apuesta más fuerte de la compañía a mediano plazo?

JCD: Nosotros nacimos y seguimos siendo una agencia netamente de contenido. Hoy el contenido se consume en muchos vehículos: medios, redes, influenciadores, pauta. Somos una agencia de contenido y de narrativa; después tú canalizas ese contenido por donde quieras. Lo importante es tener la capacidad de poder encontrar ese lugar donde los mensajes claves de las marcas son interesantes para las audiencias.

P&M: En el mercado actual vemos una gran tendencia hacia los grandes holdings de agencias para centralizar procesos. Frente a esa corriente, ¿Crees que las agencias boutique, como ambar comunicaciones, tienen una oportunidad o ventaja competitiva en este momento?

JCD: Totalmente. Hay clientes para todos, sin embargo, hay compañías que necesitan personalización en la asesoría, y eso es la fortaleza del modelo boutique. Un ejemplo muy claro son los clientes del mid-market y las startups, pues necesitan procesos rápidos y a la medida.

P&M: Y en esta nueva era de ambar comunicaciones, ¿qué enfoque tendrán de cara al mercado?

JCD: El enfoque en la personalización del servicio debe complementarse con un equipo experimentado, que le ofrezca a cada cliente una asesoría con criterio, proactividad y, sobre todo, visión estratégica. Esa es una política que no negociamos.

Creemos en la formación de nuevos talentos, pero para el fronting con el cliente y orientar sus necesidades siempre contamos con recursos con experiencia.

P&M: Volviendo un poco a la evolución de ambar, ¿cómo van a comunicar y manejar esta transición para que no genere traumatismos interna ni externamente?

JCD: Esa es una muy buena pregunta, porque un cambio de marca requiere una planificación detallada para que el resultado sea lo más armónico posible. En ese sentido, llevamos seis meses en este proceso de planeación. Se organizó toda la autopista para que cuando se le comunicara a los clientes y a los consultores, ya todo el mundo tuviera las preguntas resueltas.

En la práctica, el día a día no cambia mucho para la gente de la agencia ni para los clientes. Como somos una empresa de consultoría y los equipos se mantuvieron intactos, el cambio fue en la forma, no en el fondo.

P&M: Ahora, hablando un poco del estado de esta industria en el país, ¿qué crees que le hace falta al sector de las relaciones públicas en Colombia?

JCD: Indudablemente, una mayor articulación entre los distintos jugadores del sector, que nos permita llevar adelante proyectos relevantes para la industria. Gracias a la oportunidad de convivir más de 15 años con una multilatina, y trabajar con países como Brasil, México o Argentina, estuve en contacto con gremios de la región que aportan mucho y son modelos que perfectamente pueden traerse a nuestro país.

Siento que las empresas de comunicación trabajamos muy solas, como islas, y eso en otros países de la región no se ve. En Argentina, por ejemplo, hay un Consejo de Relaciones Públicas muy fuerte. A mí me encantaría que existiera una mesa en donde los líderes de las agencias en Colombia nos podamos sentar a conversar, y a eso es a lo que yo, a título personal, me quiero dedicar en mis siguientes años: a crear sinergias en el sector.

P&M: ¿Qué otros retos consideras que debe abordar este posible gremio para fortalecer la competitividad local de las agencias?

JCD: Hay dos temas fundamentales: la salud mental y la formación. Los consultores de PR tienen un tema de salud mental importante; hay que ser fuerte para estar en esta industria porque la presión es altísima y, a menudo, el resultado final no depende solo de ti. Un consejo gremial podría ofrecer asesorías y apoyo en este sentido.

Por otro lado, la formación es vital. Las relaciones públicas no son una carrera en Colombia como lo son en otros países de Latinoamérica. Es muy difícil que una agencia boutique asuma sola la formación continua de todo su recurso, pero, si existiera una agremiación que nos congregue a todos y ofrezca programas formativos de alto nivel, sería un avance gigante para profesionalizar aún más nuestro sector.

P&M: Y finalmente, si tuvieras que resumir en una palabra la esencia que transmitirá ambar comunicaciones en este nuevo capítulo que está iniciando, ¿qué palabra escogerías?

JCD: Empatía. Esa ha sido y será siempre el espíritu de esta empresa. Es la palabra que más uso y que es el centro de mi narrativa. Cuando tú tienes la empatía en la mitad de la mesa, puedes relacionarte genuinamente con los clientes, con los consultores, con los periodistas y con los aliados, porque te esfuerzas por entender lo que están viviendo. Para mí, desde que la empatía esté por encima de todo, el relacionamiento y el trabajo siempre serán mucho mejores y más exitosos.

En la foto: Oscar Bejarano Cabrera, Director General de Comunicaciones Digitales, Juliana Correa Duque, Directora General de ambar comunicaciones y Jenny Arias, Directora General de PR.

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