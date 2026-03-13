Colombina lanza su nueva campaña: "Descubre tu Alegría"

Bajo el propósito de alegrar la vida a través del sabor, la compañía presentó su nueva campaña, que busca que las personas miren hacia su interior y redescubran los momentos auténticos y simples que ya hacen parte de sus vidas

Hoy vivimos en una época en la que las redes sociales nos muestran constantemente vidas editadas y momentos "perfectos". Viajes, celebraciones y logros de los demás. Y sin darnos cuenta, empezamos a sentir que la alegría siempre está en otra parte.

Pero hay un lugar donde esa idea se rompe: nuestro propio celular. En el carrete de fotos viven instantes que provocaron una sonrisa, un abrazo o una emoción genuina. Fotos imperfectas, videos espontáneos, momentos que muchas veces nunca se publicaron, pero que guardamos por una razón muy simple: porque fueron alegría de verdad.

A partir de esta reflexión nace el Movimiento Descubre tu Alegría, una invitación a revisar esos recuerdos cotidianos que las personas han ido registrando a lo largo del tiempo y que demuestran que la alegría no siempre está en lo extraordinario, sino en los momentos más simples.

"Hoy estamos rodeados de imágenes que nos dicen cómo debería verse la felicidad. Pero cuando uno revisa su propio carrete de fotos descubre algo mucho más poderoso: momentos reales, imperfectos y profundamente nuestros. Ahí es donde vive la alegría", afirmó César Caicedo, presidente de Colombina.

Como parte de la iniciativa, Colombina creó la plataforma www.alegriacolombina.com, donde las personas podrán compartir fotografías y videos de esos momentos que representan su alegría. Con estos contenidos se construirá el Comercial de la Alegría, una pieza colectiva que reunirá historias reales de personas que han decidido descubrir y compartir lo que los hace felices.

Además, algunos de los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única: visitar una de las plantas de producción de Colombina y conocer el lugar donde nacen productos emblemáticos como Bon Bon Bum, Nucita, Millows y Menta Helada.

"Creemos que la alegría no es algo que se compra ni que se encuentra mirando la vida de otros. Está en nuestras propias historias, en recuerdos sencillos que nos hicieron reír o emocionarnos. Esta campaña es una invitación a volver a mirar esos momentos y descubrir lo que siempre ha estado ahi", agregó Caicedo.

Con Descubre tu Alegría, Colombina busca conectar a las personas con su propósito y recordar algo que todos hemos vivido alguna vez: la alegría, como el sabor, se siente desde adentro.

Mira la campaña: