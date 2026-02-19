Motorola presenta su nuevo smartphone ultra premium: así es el Motorola Signature

La compañía anuncia su nueva familia signature que llega de la mano de Sony, Bose y Qualcomm a competir con todo en el segmento premium de smartphones en Colombia.

El motorola signature, nuevo smartphone ultra premium, está diseñado para quienes buscan el máximo nivel de sofisticación en diseño, rendimiento, fotografía y servicios exclusivos. Marca un nuevo estándar de refinamiento de clase mundial y consolida el compromiso histórico de Motorola con la innovación y la excelencia tecnológica.

La serie motorola signature se posiciona como la propuesta más completa y avanzada creada por Motorola hasta la fecha. Combina materiales de alta gama, experiencias seleccionadas, hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad, y un conjunto de tecnologías líderes en la industria.

El motorola signature fue galardonado con DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultradelgado, y se posiciona en el top 3 de cámaras en América Latina.

Presume de un diseño ultradelgado de 6,99 mm con materiales y colores exclusivos Pantone, como ya es costumbre en Motorola. Aunque es realmente delgado, integra cuatro cámaras de 50 MP3, galardonado con la codiciada DXOMARK Gold Label, el primero en su categoría.

El cerebro con el que trabaja es un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 con IA dedicada, una de las generaciones más avanzada en chipsets.

Los usuarios pueden disfrutar de hasta 7 años de actualizaciones de Android y seguridad. Asistencia personalizada, además de experiencias de lujo en viajes, restaurantes y eventos, de acuerdo con la compañía.

Su batería es de 5200 mAh y promete 52 horas de autonomía con carga rápida de 90 W. Por otro lado, su pantalla es inmersiva con cuatro curvas y Dolby Vision, frecuencia de actualización de 165 Hz y la más brillante de su categoría, de acuerdo con Motorola, gracias a los colores con certificación Pantone Validated.

