Tendencias en coctelería: el whisky se reinventa en cócteles de autor

El auge de la coctelería premium y la evolución de los hábitos de consumo están ampliando el lenguaje del whisky: el single malt comienza a ocupar un lugar cada vez más visible detrás de la barra.

Durante décadas, el whisky (y particularmente el single malt) ha sido sinónimo de tradición: una bebida para apreciarse sola. Hoy en día y en el marco del Día Mundial del Cóctel, que se celebra cada 13 de mayo, esa percepción evoluciona. De acuerdo con IWSR (International Wine & Spirits Research), el desarrollo de la categoría de espirituosos está cada vez más impulsado por la búsqueda de nuevas experiencias, así como por una mayor apertura del consumidor hacia la experimentación y la innovación en sabores.

En este contexto es que la cultura del cóctel gana relevancia como espacio de exploración, mientras categorías como los ready-to-drink (que podrían alcanzar los USD $40 mil millones a nivel global para 2027) reflejan una transformación más amplia en las ocasiones de consumo.

Por esto, el whisky comienza a posicionarse como un ingrediente cada vez más relevante dentro de la coctelería moderna, ampliando sus ocasiones de consumo más allá de las formas tradicionales. De hecho, bares como Handshake Speakeasy, reconocido entre los mejores del mundo, han contribuido a redefinir el rol del whisky dentro de la mixología contemporánea. Su enfoque, centrado en la precisión técnica, la narrativa y la experiencia sensorial, demuestra cómo el single malt puede ocupar un lugar relevante en la coctelería de alto nivel.

En América Latina, esta evolución ya toma forma en experiencias cuidadosamente curadas. En Bogotá, por ejemplo, Handshake Speakeasy lideró una experiencia en alianza con The Macallan, marca escocesa de single malts, donde la coctelería de autor sirvió como vehículo para reinterpretar el whisky en un entorno de alta precisión y sensibilidad sensorial.

Más que una tendencia, este tipo de iniciativas reflejan cómo el whisky dialoga hoy con nuevas audiencias, manteniendo su herencia mientras se expresa en códigos contemporáneos.

“Estamos viendo una evolución natural en la forma en que las personas se relacionan con el whisky. La mixología contemporánea no busca reemplazar la tradición, sino expandirla, creando nuevas formas de apreciar su complejidad”, señala Ramón Cardona, Embajador de marca The Macallan en Colombia.

Esta evolución no redefine al whisky, sino las formas de descubrirlo. A medida que bares, creadores y marcas exploran nuevas posibilidades, el single malt amplía su presencia en la cultura contemporánea, manteniendo intacto aquello que lo ha definido históricamente: su profundidad, carácter y sentido del tiempo.

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