Tetra Pak Colombia fortalece su iniciativa ‘3 Pasos por el Planeta’ para impulsar el reciclaje de envases

La iniciativa busca convertir el reciclaje en un hábito cotidiano a través de acciones simples que pueden generar un impacto positivo en el medio ambiente.

Con el propósito de seguir promoviendo la economía circular, Tetra Pak anuncia una nueva etapa de su campaña #3PasosPorElPlaneta, que invita a los consumidores a disponer correctamente los envases de cartón posconsumo, mediante tres sencillas acciones: desarma, escurre y deposita.

Esta iniciativa se da en un contexto positivo para el país en materia de economía circular. De acuerdo con cifras de Visión Circular de la ANDI, Colombia logró reincorporar más de 60.000 toneladas de residuos a la cadena productiva en 2025, adelantándose un año a las metas nacionales en esta materia. Este avance refleja el creciente compromiso de distintos actores por fortalecer la gestión de residuos y abre una oportunidad clave para que los ciudadanos adopten hábitos que contribuyan a este esfuerzo colectivo.

En esta edición la campaña cuenta con la participación de Los de Ñam, famosos creadores de contenido reconocidos por su cercanía con las audiencias y su enfoque en recetas prácticas y caseras, quienes se suman como aliados para amplificar el mensaje y demostrar que pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia cuando se realizan de forma correcta y constante.

A través de contenidos digitales, publicaciones en redes sociales y mensajes educativos, “3 Pasos por el Planeta” busca derribar uno de los principales mitos alrededor del reciclaje: que los envases de Tetra Pak® no se pueden reciclar. Al contrario, cuando se disponen adecuadamente, estos envases pueden transformarse en nuevos materiales como productos de pulpa moldeada, bolsas de papel y también está el polialuminio, utilizado para fabricar mobiliario escolar, techos, suelos deportivos y otros productos de uso cotidiano.

Mónica Montes, gerente de Sostenibilidad de Tetra Pak Andina, señaló al respecto que “en Tetra Pak creemos que la sostenibilidad comienza con acciones simples y accesibles para todos. Con esta campaña queremos mostrar que reciclar envases es posible y que, de manera fácil, con solo tres pasos, cada persona puede aportar a la construcción de un futuro más sostenible”.

Solo en 2025, Tetra Pak logró reciclar en Colombia 4.400 toneladas de envases posconsumo, equivalentes a más de 293 millones de envases. Este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto con 335 organizaciones gestoras de residuos, que apoyaron los procesos de recolección y comercialización, beneficiando a más de 36.000 recicladores de oficio en distintas regiones del país.

Estos avances se complementaron con el fortalecimiento de la cadena de recolección y transformación de envases a nivel nacional, a través de alianzas estratégicas, proyectos de innovación y programas de educación ambiental. Durante el año, la compañía consolidó la comercialización de material reciclado en cuatro regiones del país, incluyendo zonas de difícil acceso, y completó la instalación de más de 1.000 puntos de recolección en regiones como la Costa Atlántica, San Andrés y Providencia, Antioquia, los Santanderes, Bogotá y Cundinamarca, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Huila y Tolima.

En materia de innovación, Tetra Pak avanzó en proyectos como la expansión de Ecobot, con más de 100 máquinas instaladas en centros comerciales, universidades y supermercados, que incentivan la entrega de envases a cambio de beneficios para los consumidores; el fortalecimiento de ReSÍclamos, iniciativa que centraliza la comercialización de envases posconsumo en más de 600 municipios; y la ampliación de la capacidad de transformación de materiales mediante alianzas industriales que permiten dar una segunda vida a los envases a través de soluciones para los sectores educativo, habitacional y de alimentos.

Adicionalmente, la compañía impulsó el desarrollo de nuevos productos fabricados a partir de polialuminio reciclado, como contenedores para el hogar y la industria, prototipos de mobiliario infantil y proyectos de infraestructura educativa que benefician a comunidades vulnerables. Además, la fabricación de cunas en este material.

Estas acciones se complementaron con la participación de Tetra Pak en plataformas de economía circular colaborativa, como Red Reciclo (CEMPRE) y Visión Circular de la ANDI, así como con su presencia en espacios de diálogo sectorial y sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables en la industria de alimentos y bebidas.

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