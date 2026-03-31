Publicis Global Delivery (PGD) consolida al talento femenino de LATAM como el núcleo de su estrategia

La agencia conmemora el día y mes de la Mujer con el encuentro “Future is Female”, un espacio para conectar y visibilizar el impacto de las mujeres en el sector de las comunicaciones globales.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el sector empresarial en Latinoamérica muestra avances contundentes hacia la equidad. Según los resultados de la Encuesta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) 2026 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la participación de mujeres en cargos de primer nivel se consolidó en un 39%, mientras que su presencia en Juntas Directivas mostró un crecimiento histórico alcanzando el 38%. Por su parte, en Costa Rica, las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reflejan que las mujeres ya representan el 39,6% de la población ocupada total del país, consolidándose como un pilar fundamental de la economía nacional.

Para Publicis Global Delivery, esta realidad es el motor de su operación. Como un centro que conecta talento regional con marcas globales (bajo un modelo de colaboración a distancia o nearshore), PGD entiende que la equidad es la base para la creatividad y la innovación. Esta semana, la compañía celebró el encuentro de su club interno “Future is Female”, un espacio diseñado exclusivamente para que las mujeres de la organización en Costa Rica y Colombia pudieran detenerse a conversar, compartir sus experiencias y fortalecer sus redes de apoyo en un entorno de confianza.

La industria está viviendo una transformación gracias a la incorporación de perspectivas diversas en la toma de decisiones. En este contexto, la presencia femenina es vital para aportar una visión que responda a las necesidades de audiencias globales cada vez más exigentes, liderando áreas clave de la economía digital.

“Nuestra visión en PGD es que el talento no tiene género, pero sí necesita visibilidad. Hoy, nuestras líderes en Costa Rica y Colombia no solo gestionan operaciones; están diseñando el futuro de la industria para los mercados más importantes del mundo. Al crear espacios de conexión real como ‘Future is Female’, reafirmamos que la equidad es nuestra mayor fortaleza para conectar marcas con personas de manera auténtica”, afirmó Manuela Quiros, HR Manager de Publicis Global Delivery.

El evento de esta semana fue un momento de pausa y reconocimiento para recordar que el éxito de la industria depende de la capacidad de sus líderes para inspirar a otros. Al poner rostro y voz a quienes dirigen las estrategias de Media, Tech y Producción, PGD busca que cada mujer en la organización se sienta respaldada para transformar la industria desde su rol.

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