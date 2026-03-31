De la activación táctica al sistema de experiencias: La madurez del mercadeo en Colombia

Lo que comenzó como una apuesta por crear momentos memorables en Colombia, evolucionó hasta convertirse en un sistema de negocio robusto. Exploramos la historia de Mercadeo Estratégico y su papel en la profesionalización de una industria donde la experiencia es, hoy más que nunca, el activo más valioso de una marca.

Hoy la relevancia de una marca no se compra con visibilidad, sino con la capacidad de transformar cada punto de contacto en un activo estratégico medible. Mientras a inicios de los 2000 el entorno global apenas teorizaba sobre la "Economía de la Experiencia", en Colombia se gestaba una transformación silenciosa: la evolución del "mercadeo directo" hacia el diseño de vivencias memorables.

Este cambio de paradigma profesionalizó la industria, entendiendo que no bastaba con "estar allí"; el verdadero reto era crear interacciones significativas que influyeran en la decisión de compra y construyeran capital de marca. Así, la experiencia dejó de ser un accesorio para consolidarse como el motor estratégico del negocio.

Bajo ese contexto nació Mercadeo Estratégico. Desde su origen, esta agencia asumió que una activación podía superar la ejecución operativa para convertirse en una plataforma de marca. Su enfoque no se limitó a la producción de eventos, sino que se expandió al diseño de experiencias coherentes, medibles y replicables, alineadas con los objetivos de negocio y una visión de largo plazo.

En un país como Colombia, con una diversidad cultural y geográfica tan marcada, esta visión exigía profundidad territorial. La efectividad dependía de entender que no se activa igual en la región Andina que en la Costa Caribe. Mercadeo Estratégico apostó por la cobertura nacional y el conocimiento regional como pilares para construir relevancia en un mercado fragmentado.

Esta trayectoria le ha permitido a Mercadeo Estratégico participar en hitos que narran la evolución del marketing en Colombia. Desde la gestión en escenarios icónicos como la Feria de las Flores, hasta despliegues de alta complejidad técnica como los lanzamientos de tecnología 4G para ETB. Estos casos no fueron eventos aislados, sino ejercicios de profesionalización de una disciplina que comenzaba a estructurarse con rigor estratégico.

La era del ecosistema híbrido

Hoy, la digitalización ha redefinido las reglas. El consumidor actual exige coherencia y personalización en cada punto de contacto. La experiencia física ya no opera en unidad; ahora convive con ecosistemas digitales que amplifican el mensaje y permiten la captura de datos en tiempo real.

Frente a este entorno, Mercadeo Estratégico evolucionó hacia un modelo omnicanal. La integración de su agencia digital, Épico, ha fortalecido una oferta que combina territorio, creatividad y performance. El marketing experiencial ya no se evalúa solo por impacto visual, sino por su capacidad de integrarse al customer journey completo y aportar a indicadores de tráfico, conversión y fidelización.

Lo que comenzó hace más de dos décadas como una apuesta por la recordación y el contacto directo, se ha consolidado hoy en una infraestructura robusta que integra territorio y visión estratégica. La trayectoria de Mercadeo Estratégico demuestra que la diferenciación real no reside en tácticas aisladas, sino en la capacidad de convertir la experiencia en un sistema de negocio coherente, escalable y con propósito.

Conoce más en: www.epicodigitalagency.com / www.mestrategico.com o en Instagram: @epico.agency / @mestrategico

Autora: Maria Isabella Ríos

También le puede interesar: REDO y Mitsubishi Motors lanzan “El Verdadero Lujo”