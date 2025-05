Home Burgers le abre sus puertas a Frisby en España, pero el obstáculo legal persiste

En un video conmovedor, la cadena de hamburguesas colombiana le abrió sus restaurantes y operaciones en el país ibérico a la cadena de pollo. Sin embargo, el meollo legal no permitiría que llegaran con el nombre Frisby. P&M habló con Baker Mackenzie para explicar por qué y qué opciones tiene el pollo más amado por los colombianos.

Home Burguers, cadena de hamburguesas creada en Colombia, publico hoy 16 de mayo de 2025, un video corto en sus redes donde miembros del equipo y uno de sus fundadores, Camilo Peláez, le dicen a Frisby lo siguiente: "Los inviamos a que se tomen nuestros locales. Querido Frisby, si les suena la idea, les ofrecemos nuestros restaurantes en España para un in and out en el que, juntos, podamos mostrar lo mejor de Colombia".

La iniciativa se destaca por su carácter práctico y desinteresado y que ha generado que incluso se publiquen titulares de prensa como "Frisby llega a España con el respaldo de Home Burgers", no abarca la realidad legal que enfrenta la cadena de pollo colombiana.

Yuliana Salamanca, socia de Propiedad Intelectual de Baker McKenzie, le explicó a P&M que,

"El gesto de Home Burgers es profundamente solidario y ha generado una ola de apoyo empresarial admirable. Sin embargo, desde el punto de vista legal, una acción como llevar el producto de Frisby a Europa —en medio de un conflicto activo sobre la marca en España— podría poner a la empresa colombiana en una situación muy delicada. El titular actual de la marca en Europa podría solicitar medidas cautelares que detengan la operación y poner a Home en aprietos. Es fundamental actuar con estrategia y cautela en este momento".

Salamanca se refiere al contexto actual en el que la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) retiró los derechos de la marca Frisby a la empresa Frisby S.A. BIC hace tres días, el 13 de mayo de 2025, al no demostrar un uso comercial real en Europa. Este fallo beneficia a Frisby España SL, que ahora ostenta la titularidad exclusiva de la denominación en el continente y que anunció su plan para gestionar todas las operaciones vinculadas a la marca en el mercado europeo.

La resolución se basó en que Frisby S.A. BIC no presentó evidencia de actividad comercial bajo esa marca durante al menos dos meses consecutivos, requisito mínimo exigido. Frisby España SL confirmó que, tras esta decisión, se iniciará un proceso que podría dejar sin efecto definitivamente los derechos de la firma colombiana sobre la marca en territorio europeo.

Si bien el panorama es complejo, Salamanca aclaró que no todo está perdido.

"Ahora bien, si se evita el uso de la marca y se presenta el producto bajo otro nombre —por ejemplo, como ‘el pollo original de Colombia’— la situación cambia: esa alternativa sí podría evaluarse dentro de los márgenes legales, sin agravar el conflicto".

Aunque el gesto de Home Burgers refleja una valiosa solidaridad empresarial y acerca simbólicamente el sabor de Frisby a España, la realidad legal —con la marca ya registrada por Frisby España SL y los riesgos de medidas cautelares— exige prudencia. La salida viable, como sugiere la experta, sería comercializar el producto bajo una denominación alternativa, evitando así el conflicto marcario mientras se exploran soluciones jurídicas a largo plazo.

