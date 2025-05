Max vuelve a ser HBO Max: ¿El fin del caos de nombres?

En el vertiginoso mundo del streaming, los cambios de marca son casi tan frecuentes como los nuevos lanzamientos de series. Pero pocas plataformas han bailado tanto el rebranding como HBO Max, que ahora anuncia su regreso al nombre original tras un breve —y confuso— período como Max. ¿Qué hay detrás de este vaivén de identidad?

Todo comenzó en 2020, cuando WarnerMedia lanzó HBO Max para competir con Netflix y Disney+. Sin embargo, la fusión con Discovery en 2022 trajo consigo un nuevo giro: la plataforma pasó a llamarse simplemente Max, buscando reflejar su catálogo ampliado (desde Game of Thrones hasta the Hndmaid´s Tale). Pero, al parecer, la nostalgia —o el poder de la marca HBO— ha ganado la batalla.

Casey Bloys, director de HBO y Max, justificó el cambio afirmando que "el momento es idóneo para recuperar HBO Max", destacando que el nombre refuerza la promesa de contenido premium y exclusivo. ¿La estrategia? Reafirmar que, más allá de reality shows y deportes, HBO sigue siendo sinónimo de calidad.

Warner Bros. Discovery sabe que estos cambios generan escepticismo, así que optó por el humor. En redes, resucitaron a Jon Snow (Game of Thrones) con el mensaje: "Lo que está muerto no puede morir. HBO Max regresa pronto". Los memes no se hicieron esperar: desde Superman sustituyendo a Spider-Man en el famoso meme de los señalamientos hasta comparaciones con Euphoria ("¿Esto es una broma?").

¿Por qué tanto cambio?

El rebranding constante refleja la inestabilidad del mercado. Con Disney+, Apple TV+, Paramount+ y otros, diferenciarse es clave. HBO Max juega con su legado, pero también con el riesgo de diluir su identidad. Mientras, NBCUniversal anuncia su propia división de canales bajo el nombre Versant, demostrando que la obsesión por reinventarse no es exclusiva de Warner.

Volver a HBO Max podría ser un acierto si logra capitalizar el prestigio de la marca HBO, que se ha distinguido por décadas por producir series y películas de altísima calidad.

